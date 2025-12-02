Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tới Lào để đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 02/12/2025
Hà Lê
02/12/2025, 08:05
Sáng 2/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên đường tới Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào để dự Cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị Việt Nam - Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào từ ngày 02 đến ngày 03/12 theo lời mời của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Đoàn đại biểu chính thức cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào và hoạt động song phương tại Lào có: Phó Thủ tướng Chính phủ, Phụ trách Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trịnh Mạnh Linh; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm.
Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ chính trị, lòng tin chiến lược Việt Nam – Lào tiếp tục được củng cố, thắt chặt, khẳng định vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể trong quan hệ hai nước.
Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước có nhiều bước phát triển. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 2,25 tỷ USD. Trong 10 tháng năm 2025, kim ngạch song phương đạt 2,56 tỷ USD. Hai bên phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỉ USD trong 2-3 năm tới.
Tính đến tháng 4/2025, Việt Nam có 267 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký 5,63 tỷ USD. Nhiều dự án đầu tư của Việt Nam hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động, bổ sung nguồn thu cho ngân sách của Lào, nhất là trong lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, trồng và chế biến cao su, sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm, sữa.
Các lĩnh vực an ninh-quốc phòng, giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch… tiếp tục được tăng cường. Hai nước Việt Nam-Lào luôn phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và khu vực.
Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp với các nước thành viên ASEAN khác trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN và duy trì đoàn kết, đồng thuận của ASEAN trong các vấn đề chiến lược ở khu vực…
Chuyến công tác dự Cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị Việt Nam - Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu Bộ Chính trị đề ra tại Cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác thiết thực, góp phần tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.
Tại Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính Việt Nam - Lào, hai đoàn đại biểu Chính phủ hai nước sẽ rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các thỏa thuận trong Kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025; đồng thời trao đổi, thống nhất phương hướng và nhiệm vụ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026, nhằm cụ thể hóa Kết luận của Cuộc họp hai Bộ Chính trị. Ngay trong khuôn khổ kỳ họp, hai bên sẽ ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng, góp phần hiện thực hóa định hướng hợp tác giữa hai Chính phủ trong thời gian tới.
