Thứ Ba, 02/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tới Lào để đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào

Hà Lê

02/12/2025, 08:05

Sáng 2/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên đường tới Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào để dự Cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị Việt Nam - Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào từ ngày 02 đến ngày 03/12 theo lời mời của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu chính thức cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào và hoạt động song phương tại Lào có: Phó Thủ tướng Chính phủ, Phụ trách Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trịnh Mạnh Linh; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm.

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ chính trị, lòng tin chiến lược Việt Nam – Lào tiếp tục được củng cố, thắt chặt, khẳng định vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể trong quan hệ hai nước.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước có nhiều bước phát triển. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 2,25 tỷ USD. Trong 10 tháng năm 2025, kim ngạch song phương đạt 2,56 tỷ USD. Hai bên phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỉ USD trong 2-3 năm tới.

Tính đến tháng 4/2025, Việt Nam có 267 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký 5,63 tỷ USD. Nhiều dự án đầu tư của Việt Nam hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động, bổ sung nguồn thu cho ngân sách của Lào, nhất là trong lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, trồng và chế biến cao su, sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm, sữa.

Các lĩnh vực an ninh-quốc phòng, giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch… tiếp tục được tăng cường. Hai nước Việt Nam-Lào luôn phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và khu vực.

Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp với các nước thành viên ASEAN khác trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN và duy trì đoàn kết, đồng thuận của ASEAN trong các vấn đề chiến lược ở khu vực…

Chuyến công tác dự Cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị Việt Nam - Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu Bộ Chính trị đề ra tại Cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác thiết thực, góp phần tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Tại Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính Việt Nam - Lào, hai đoàn đại biểu Chính phủ hai nước sẽ rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các thỏa thuận trong Kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025; đồng thời trao đổi, thống nhất phương hướng và nhiệm vụ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026, nhằm cụ thể hóa Kết luận của Cuộc họp hai Bộ Chính trị. Ngay trong khuôn khổ kỳ họp, hai bên sẽ ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng, góp phần hiện thực hóa định hướng hợp tác giữa hai Chính phủ trong thời gian tới.

Từ khóa:

đầu tư Việt Nam tại Lào hợp tác kinh tế Việt Nam Lào Kỳ họp 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào quan hệ Việt Nam – Lào

Đọc thêm

Đại biểu Quốc hội băn khoăn về cơ chế bồi thường khi thu hồi đất

Đại biểu Quốc hội băn khoăn về cơ chế bồi thường khi thu hồi đất

Nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn về quy định thu hồi đất khi "đạt thỏa thuận trên 75% diện tích đất và trên 75% số người sử dụng đất". Có ý kiến đề nghị phải làm rõ cơ chế xác định giá bồi thường, cơ chế đối thoại, tái định cư...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tham nhũng, tiêu cực là

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tham nhũng, tiêu cực là "giặc nội xâm”, phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh

Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là “giặc nội xâm”, cần kiên quyết, kiên trì đấu tranh lâu dài.

Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào

Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào

Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào...

Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện với Brunei

Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện với Brunei

Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện với Brunei, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong quan hệ hai nước tiếp tục phát triển lên những tầm cao mới ngày càng thực chất...

Thúc đẩy hợp tác truyền thông, củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam – Cuba

Thúc đẩy hợp tác truyền thông, củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam – Cuba

Trong khuôn khổ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Prensa Latina Jorge Legañoa Alonso tại Trụ sở Chính phủ, khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị đặc biệt và đề nghị hai hãng thông tấn tăng cường hợp tác, đáp ứng yêu cầu truyền thông trong tình hình mới.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ vùng bão lũ

Thị trường

2

Việt Nam – Lào hợp tác chiến lược phát triển chuỗi liên kết công nghiệp

Thị trường

3

Nông nghiệp Hòa Phát IPO 30 triệu cổ phiếu với giá 41.900 đồng/cổ phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

4

Giám sát chặt cơ chế "khai thác khoáng sản khẩn cấp” để tránh lạm dụng, thất thoát tài nguyên

Kinh tế xanh

5

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tham nhũng, tiêu cực là "giặc nội xâm”, phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy