Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu siết chặt an ninh, an toàn hàng không trong giai đoạn cao điểm

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không, đặc biệt trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Sáng 25/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, chủ trì cuộc họp của Ủy ban nhằm rà soát công tác chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ 5 năm, kế hoạch ra mắt Ủy ban sau kiện toàn, đồng thời thảo luận các nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm trong năm 2026, trước mắt là những nội dung cần triển khai ngay trong quý I/2026.

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển của ngành hàng không ước đạt 83,5 triệu lượt hành khách, tăng 10,7% so với năm 2024, cùng với 1,5 triệu tấn hàng hóa, tăng 18,5%. Các lực lượng chức năng đã bảo đảm an ninh, an toàn cho hơn 503.000 chuyến bay, đồng thời triển khai đồng bộ công nghệ sinh trắc học và nền tảng VNeID trong làm thủ tục bay nội địa tại tất cả các cảng hàng không trên cả nước.

Cũng trong năm qua, lực lượng chức năng đã tiếp nhận, phối hợp xử lý 152 vụ việc vi phạm về an ninh hàng không, trong đó khởi tố 2 vụ án hình sự; phát hiện, xử lý 134 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, hàng cấm và ma túy.

Song song đó, các địa phương đã kiện toàn ban chỉ đạo chống khủng bố trong lĩnh vực hàng không, thực hiện đầy đủ vai trò chủ trì đối phó với các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hàng không dân dụng trên địa bàn. Ngành y tế đã tổ chức kiểm tra tại 14 cảng hàng không, phát hiện và xử lý 42 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Bộ Công an đang triển khai các nội dung liên quan đến kiện toàn tổ chức của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, đồng thời phối hợp, chấp thuận cho 17 đoàn chức trách và hãng hàng không nước ngoài tiến hành đánh giá an ninh hàng không tại Việt Nam.

Về phía Bộ Xây dựng, Đề án thành lập Hội đồng điều tra an toàn sự cố, tai nạn hàng không dân dụng đã được khẩn trương hoàn thiện, song Bộ đề xuất tạm dừng triển khai riêng lẻ để tích hợp nội dung này vào Nghị định về nhà chức trách hàng không và quản lý an toàn theo quy định của Luật Hàng không dân dụng năm 2025.

Tại cuộc họp, các thành viên Ủy ban đã báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban giao từ đầu năm đến nay.

Trong đó, Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung tổng kết nhiệm kỳ 5 năm, gắn với lễ ra mắt Ủy ban Hàng không dân dụng quốc gia sau khi kiện toàn, đồng thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong nhiệm kỳ.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện các dự thảo nghị định về an toàn hàng không và nghị định về tổ chức, hoạt động của cơ quan điều tra an toàn sự cố, tai nạn hàng không dân dụng; phối hợp với Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về điều tra an toàn, phục vụ xây dựng bộ máy, quy trình làm việc từ nay đến ngày 1/7/2026.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cần chủ trì rà soát, phân tích nguyên nhân của 114 báo cáo an toàn hàng không thuộc diện báo cáo bắt buộc phát sinh trong thời gian qua, từ đó kiến nghị các giải pháp quản lý phù hợp và hoàn tất việc hướng dẫn thi hành Luật Hàng không dân dụng năm 2025.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an xây dựng phương án cụ thể, báo cáo rõ ràng về công tác bảo đảm an ninh hàng không, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục rà soát, đánh giá an toàn, an ninh mạng trong hoạt động hàng không, kịp thời chấn chỉnh các nội dung chưa đạt yêu cầu.

Bên cạnh việc khai thác hiệu quả hạ tầng kỹ thuật hiện có, Bộ Công an cần xây dựng dự án hiện đại hóa công tác kiểm tra hành lý, hàng hóa và hành khách, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, đồng thời nâng cao tính văn minh, lịch sự trong phục vụ.

Đối với Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng yêu cầu phối hợp với các cơ quan hàng không xem xét, phê duyệt kế hoạch diễn tập phòng, chống bạo loạn, phòng, chống thiết bị bay không người lái; xây dựng các phương án cứu hộ, cứu nạn, xử lý tình huống bạo động, tấn công bằng drone, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Các phương án cần được phân định rõ giữa giải pháp ngắn hạn có thể triển khai ngay bằng nguồn lực hiện có và giải pháp dài hạn cần đầu tư bổ sung.

Cục Hàng không Việt Nam được giao kiểm tra toàn diện công tác sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, trang thiết bị trong ứng phó các tình huống cứu hộ, cứu nạn khẩn nguy tại sân bay, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống.

Văn phòng Ủy ban có trách nhiệm hoàn thiện phương án, trình cấp có thẩm quyền quyết định việc kiện toàn, thành lập Ủy ban Hàng không dân dụng quốc gia và bộ máy làm việc trước ngày 15/1/2026.

Liên quan đến cảnh báo của nhà sản xuất Airbus về nguy cơ ảnh hưởng đến một số hệ thống phần mềm trên máy bay do tác động của nhiễm điện từ trường, Phó Thủ tướng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương kiểm tra, rà soát việc triển khai đầy đủ các thông báo, khuyến cáo kỹ thuật đối với các hãng hàng không và đơn vị khai thác, bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu an toàn, tuyệt đối không chủ quan trong mọi tình huống.