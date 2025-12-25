Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, làm chủ công nghệ lõi năm 2026

Làm việc với Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026, trọng tâm là xây dựng Quân đội hiện đại, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, tăng cường tự chủ, tự lực, làm chủ công nghệ nền và công nghệ lõi.

Chiều 24/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành về triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026. Dự cuộc họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; lãnh đạo các bộ, ngành gồm: Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Công Thương, Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2025 - Ảnh: VGP

Theo báo cáo, năm 2025, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Công nghiệp quốc phòng và khoa học quân sự tiếp tục có đổi mới, sáng tạo; năng lực nghiên cứu, chế tạo, sản xuất và hiện đại hóa vũ khí, trang bị được nâng cao. Nhiều sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam từng bước khẳng định khả năng làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương Bộ Quốc phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025, trong đó có phát triển công nghiệp quốc phòng, trang bị vũ khí, khí tài, thiết bị kỹ thuật cho các quân, binh chủng theo hướng tiến thẳng lên hiện đại, góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Phân tích bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu giữ vững ổn định để phát triển và phát triển để giữ vững ổn định. Trong đó, tự chủ chiến lược là yêu cầu xuyên suốt, gắn với bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trên đất liền, trên biển, trên không và không gian mạng. Để bảo đảm mục tiêu này, cần xây dựng sức mạnh tổng hợp, bao gồm sức mạnh cứng, sức mạnh mềm và sức mạnh của lòng dân.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Phiên họp Quân ủy Trung ương lần thứ 15. Trọng tâm là thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”; xây dựng “5 vững” gồm chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững và đời sống bộ đội vững; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP

Cùng với đó, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đúng đắn chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng; kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Quân đội tiếp tục phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; hoàn thành các nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Trong năm 2026, toàn quân tập trung xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai linh hoạt, thực chất, hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng; phát huy phương châm tự chủ, tự lực, tự cường trong thực hiện nhiệm vụ công nghiệp quốc phòng, hậu cần và kỹ thuật.

Đối với công nghiệp quốc phòng, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục phát triển vũ khí, khí tài theo hướng hiện đại, công nghệ cao; đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm lưỡng dụng phục vụ cả nhiệm vụ quốc phòng và dân dụng.

Việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị cùng các nghị quyết của Chính phủ và Quân ủy Trung ương về phát triển khoa học công nghệ và công nghiệp quốc phòng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thủ tướng yêu cầu huy động các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân, tham gia phát triển công nghiệp quốc phòng, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ nền và công nghệ lõi.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách; khơi thông nguồn lực tài chính; ưu tiên thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ cấp bách, trọng điểm và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng lực lượng Quân đội tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiên phong trong nghiên cứu, làm chủ công nghệ mới, phát triển trang thiết bị, vũ khí hiện đại phục vụ bảo vệ Tổ quốc; quán triệt tinh thần “5 hơn” (nỗ lực hơn - quyết tâm hơn - chủ động hơn - sáng tạo hơn - hiệu quả hơn), yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm đúng quy định của Đảng, Nhà nước, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.