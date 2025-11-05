Thứ Tư, 05/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ

Hà Lê

05/11/2025, 19:45

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ với đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn - Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ với đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn - Ảnh: VGP

Chiều 5/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đây là sự bổ sung nhân sự kịp thời, cần thiết đối với ngành Thanh tra, trong bối cảnh nước ta chuẩn bị tiến tới Đại hội XIV của Đảng và người tiền nhiệm là đồng chí Nguyễn Văn Quảng vừa được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ công bố Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ với đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn - Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ công bố Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ với đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn - Ảnh: VGP

Thủ tướng nêu rõ ông Nguyễn Quốc Đoàn là cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu trong ngành an ninh; có kinh nghiệm thực tiễn dày dặn với hơn 27 năm công tác, trải qua nhiều cương vị ở Trung ương và địa phương như: Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế; Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao…

Trong bất kỳ cương vị công tác nào, ông Nguyễn Quốc Đoàn cũng luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, gương mẫu, năng động, sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân, giao phó.

Thủ tướng cho rằng những năm qua, ngành Thanh tra đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; luôn là “lá chắn” bảo vệ kỷ cương, phép nước, “công cụ trọng yếu” của Đảng, Nhà nước trong thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực và công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần gìn giữ sự trong sạch của bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ ta.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng cho rằng ngành Thanh tra tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thử thách cam go hơn, những nhiệm vụ nặng nề, phức tạp hơn. Thủ tướng đề nghị Đảng ủy, Ban lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tập trung tiếp tục xây dựng Đảng bộ Thanh tra thật sự trong sạch, vững mạnh; thực hiện “sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, theo mô hình tập trung 2 cấp ở trung ương và địa phương.

Đặc biệt là thực hiện bố trí Chánh Thanh tra các tỉnh, thành phố không phải là người địa phương, sớm trình Chính phủ, bảo đảm hoàn thành đúng theo tiến độ Bộ Chính trị giao, trước ngày 15/12/2025.

Trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Quốc Đoàn xin tiếp thu, thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; sẽ nỗ lực hết sức mình, phấn đấu nhiều hơn nữa, với tinh thần trách nhiệm cao nhất - Ảnh: VGP
Trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Quốc Đoàn xin tiếp thu, thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; sẽ nỗ lực hết sức mình, phấn đấu nhiều hơn nữa, với tinh thần trách nhiệm cao nhất - Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng đề nghị rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới; tập trung cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền; tăng cường công tác thanh tra nhằm bảo đảm trật tự, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kiểm soát quyền lực, trên phương châm “phòng, ngừa từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”; đồng thời thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, kéo dài.

Thủ tướng tin tưởng với bản lĩnh, kinh nghiệm và phẩm chất, đạo đức trong sáng của mình, ông Nguyễn Quốc Đoàn sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra tiếp tục phát huy, kế thừa truyền thống quý báu của ngành, đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, liêm chính, đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Quốc Đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng, giao phó nhiệm vụ; cam kết trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực hết sức mình, phấn đấu nhiều hơn nữa với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Người: “Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi. Gương mờ thì không soi được”;

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành, chấp hành sự phân công công tác; cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tận tâm, tận lực, vượt qua những thách thức, trở ngại, đóng góp hết sức mình cho sự nghiệp chung để công tác thanh tra thực sự là thanh bảo kiếm sắc bén của Đảng và Nhà nước, là chỗ dựa của nhân dân.

Từ khóa:

bổ nhiệm nhân sự Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Quốc Đoàn thanh tra chính phủ

Đọc thêm

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 14 khóa  XIII

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 14 khóa  XIII

Sáng 5/11/2025, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 của Tổng Bí thư Tô Lâm

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 của Tổng Bí thư Tô Lâm

Vneconomy trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đất hiếm là tài nguyên chiến lược đặc biệt, phải kiểm soát chặt chẽ, sử dụng hiệu quả

Đất hiếm là tài nguyên chiến lược đặc biệt, phải kiểm soát chặt chẽ, sử dụng hiệu quả

Đất hiếm là tài nguyên chiến lược đặc biệt. Do đó, hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến đất hiếm phải được kiểm soát chặt chẽ, không xuất khẩu thô khoáng sản đất hiếm. Chỉ các doanh nghiệp, tổ chức được Nhà nước chỉ định hoặc cho phép mới được quyền thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng đất hiếm...

Cần có cơ chế và chính sách đặc thù đối với đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Cần có cơ chế và chính sách đặc thù đối với đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Các cơ chế đặc thù, sự đồng bộ với các luật cũng như năng lực công nghệ và chuyển giao công nghệ chính là yếu tố then chốt trong xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Gợi mở, yêu cầu cụ thể về góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm: Gợi mở, yêu cầu cụ thể về góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Chiều ngày 4/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với các đại biểu Quốc hội về những điểm mới, định hướng lớn trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Viễn cảnh “xã hội già” đặt nền kinh tế Việt Nam trước những thách thức lớn

Dân sinh

2

Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi): Tháo gỡ nhiều "điểm nghẽn"

Dân sinh

3

Grand Marina, Saigon - Biểu tượng phong cách sống “hàng hiệu” mang dấu ấn Marriott toàn cầu

Bất động sản

4

80 năm ngành Nông nghiệp: Khát vọng vươn tầm phát triển xanh

Thị trường

5

Thành phố Huế và Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ Việt Nam ký kết bản ghi nhớ hợp tác

Nhà đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy