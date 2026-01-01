Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long đón 3.000 du khách quốc tế ngày đầu năm

Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long đã đón tàu Celebrity Solstice với hơn 3.000 du khách quốc tế vào ngày đầu năm mới 2026…

Ngày 1/1/2026, Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh) đã tổ chức lễ đón chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên là Celebrity Solstice với hơn 3.000 khách du lịch quốc tế, chủ yếu là du khách châu Âu và châu Mỹ.

Tàu Celebrity Solstice, quốc tịch Malta với thuỷ thủ đoàn 1.222 người chở theo 3018 du khách quốc tế đã cập Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long vào ngày đầu năm mới 2026. Phần lớn du khách đến từ châu Âu và châu Mỹ, những thị trường khách cao cấp, có mức chi tiêu lớn và yêu cầu cao về trải nghiệm, được xác định là phân khúc chiến lược của du lịch tàu biển quốc tế.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cùng Ban Quản lý Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã tổ chức lễ đón tiếp trang trọng đối với hơn 3000 du khách quốc tế của tàu Celebrity Solstice. Nhiều du khách đã bày tỏ sự phấn khởi khi chọn Vịnh Hạ Long làm điểm khởi đầu cho hành trình năm mới của mình. Trong thời gian tàu neo đậu tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, các du khách quốc tế tham gia khám phá vịnh Hạ Long, Hà Nội, Hải Phòng.

Theo lịch trình, tàu Celebrity Solstice neo đậu tại Hạ Long đến hết ngày 1/1/2026, tạo điều kiện để du khách tham quan, trải nghiệm di sản thiên nhiên thế giới và hoà nhịp không khí đầu năm mới tại Việt Nam.

“Chuyến tàu Celebrity Solstice cập cảng dự báo sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho mùa du lịch tàu biển 2026. Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp dịch vụ, cơ sở hạ tầng mở rộng thị trường khách tàu biển cao cấp, gia tăng thời gian lưu trú và đóng góp thiết thực vào mục tiêu thu hút khách quốc tế đến Quảng Ninh”, Phó Giám đốc điều hành Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long Bùi Quang Tuấn cho biết.

Theo ông Tuấn, năm 2026, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long dự kiến đón gần 90 chuyến tàu biển quốc tế, với khoảng 150.000 lượt khách, đến từ các thị trường trọng điểm như Mỹ, Đức, Anh, Canada, Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Âu. Con số này cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ và sự tăng trưởng của phân khúc du lịch tàu biển tại Quảng Ninh.

Năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đề ra mục tiêu đón 22 triệu lượt khách du lịch, trong đó, có 5,2 triệu lượt khách quốc tế, hướng tới doanh thu du lịch khoảng 65.000 tỷ đồng.