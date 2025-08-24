Thủ tướng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 5

Trước diễn biến nhanh và phức tạp của bão số 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó tại Nghệ An, đồng thời chủ trì cuộc họp khẩn với lãnh đạo các tỉnh Bắc Trung Bộ để triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Chiều tối 24/8, tại Nghệ An, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn với Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị nhằm triển khai công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ sau bão. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo các bộ, ngành và các địa phương.

Trước đó, Thủ tướng cùng đoàn công tác Chính phủ và lãnh đạo Nghệ An đã trực tiếp kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền tại cảng Cửa Lò, yêu cầu tỉnh phải có phương án neo đậu an toàn, tránh va đập, và dứt khoát không để ngư dân ở lại trên tàu thuyền. Với các tàu xa bờ chưa kịp về tránh trú, địa phương phải có phương án hỗ trợ kịp thời.

BÃO SỐ 5 GÂY TÁC ĐỘNG TỔNG HỢP, RỦI RO Ở MỨC RẤT LỚN

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 5 là một trong những cơn bão nguy hiểm nhất trong nhiều năm gần đây. Cơn bão có hoàn lưu rộng, di chuyển rất nhanh, đi qua vùng biển nhiệt độ cao tới 30°C, đồng thời được tiếp thêm năng lượng từ gió mùa tây nam nên khả năng tiếp tục mạnh lên rất lớn. Hiện bão đã mạnh cấp 14.

Điểm đặc biệt đáng lưu ý là bão số 5 gây tác động tổng hợp: trên biển gió rất mạnh kèm nước dâng, trong đất liền có gió lớn và mưa đặc biệt to, cục bộ có nơi có thể trên 600-700mm, kéo theo nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất. Như vậy, cơn bão không chỉ đe dọa khu vực biển và đồng bằng mà còn tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng với vùng núi.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa

Mức độ nguy hiểm của bão số 5 được đánh giá tương đương, thậm chí có thể mạnh hơn bão số 10 năm 2017 – vốn từng gây thiệt hại nặng nề tại Hà Tĩnh. Do đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã nâng cảnh báo lên cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 – mức rất lớn.

Dự báo trong 12-24 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h, khả năng đổ bộ vào trưa và chiều 25/8 ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Bình, tâm bão ở Nghệ An – Hà Tĩnh.

CHỦ ĐỘNG SƠ TÁN HƠN 325.000 NGƯỜI, CẤM BIỂN TỪ NINH BÌNH ĐẾN QUẢNG NGÃI

Các địa phương từ Thanh Hóa đến Huế đã báo cáo tình hình ứng phó tại cuộc họp. Toàn bộ hơn 59.000 phương tiện tàu thuyền trên biển đã neo đậu an toàn, không còn ngư dân ở lại trên tàu. Các tỉnh đã chuẩn bị phương án sơ tán trên 90.000 hộ dân, tương đương hơn 325.000 người, ở những khu vực nguy hiểm.

Hiện khu vực Bắc Trung Bộ có 24 hồ chứa thủy điện đang điều tiết xả lũ để ứng phó mưa lớn. Một số địa phương lo ngại nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, chia cắt giao thông ở vùng sâu, vùng xa.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết cả 8 tỉnh, thành từ Ninh Bình đến Quảng Ngãi đã thực hiện lệnh cấm biển. Các địa phương cũng đã khẩn trương gặt gần 1.000 ha lúa chín, bảo đảm an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Tại Thanh Hóa, toàn bộ 6.555 phương tiện đánh bắt với hơn 20.000 lao động đã về bờ. Địa phương sẵn sàng di dời hơn 77.000 hộ dân ven biển, ven sông, vùng nguy cơ sạt lở, huy động 50.000 nhân lực tại chỗ để thực hiện “bốn tại chỗ”.

Cuộc họp kết nối trực tuyến tới các địa phương, cơ quan

Nghệ An đã chuẩn bị phương án sơ tán hơn 10.000 hộ với gần 39.000 nhân khẩu. Trong tổng số 2.918 tàu thuyền với hơn 13.000 lao động, đến nay 2.915 tàu đã vào nơi tránh trú an toàn, còn 3 tàu trong vùng an toàn.

Hà Tĩnh đã dự kiến sơ tán gần 17.000 người thuộc 10.000 hộ dân. Toàn bộ gần 4.000 tàu thuyền với hơn 10.800 lao động đã về nơi tránh trú an toàn.

Quảng Trị đã đưa gần 9.500 phương tiện vào neo đậu, dự kiến sơ tán trên 67.000 hộ với hơn 225.000 nhân khẩu.

Cùng với đó, diện tích nuôi trồng thủy sản từ Quảng Ninh đến Huế lên tới 65.000 ha, với khoảng 11.000 lồng bè và gần 850 chòi canh, cũng được yêu cầu khẩn trương gia cố để giảm thiệt hại.

Về lực lượng, Bộ Quốc phòng đã bố trí khoảng 100.000 quân và hơn 1.000 phương tiện, kể cả máy bay, sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn. Các lực lượng đang trực tiếp hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, gia cố lồng bè, neo đậu tàu thuyền.

“ĐẶT TÍNH MẠNG NGƯỜI DÂN LÊN TRÊN HẾT”

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã khiến 146 người chết, 20 người mất tích, gây thiệt hại tài sản khoảng 5.000 tỷ đồng, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống người dân.

Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thiệt mạng do thiên tai, đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 4, đặc biệt là đảm bảo trường học, y tế, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, chuẩn bị tốt cho năm học mới.

Về bão số 5, Thủ tướng nhấn mạnh đây là cơn bão nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng rộng, mưa lớn có thể gây ra nhiều rủi ro. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng nhân dân, không để xảy ra thiệt hại về người.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, khu vực nhà yếu, ven sông, vùng sạt lở. Đồng thời, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, hồ đập, chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, phương tiện cứu hộ, kể cả trực thăng để ứng cứu khi bị chia cắt.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan báo chí tăng cường thông tin, cảnh báo kịp thời để người dân chủ động ứng phó. “Chuẩn bị tối đa, miễn là để nhân dân không bị thiệt hại, không bị thiệt mạng, không bị mất tích khi có tình huống xảy ra”, Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai ứng phó với tinh thần cao nhất, quyết liệt nhất, để nhân dân cả nước được đón niềm vui chung trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại Phường Cửa Lò (Nghệ An). Ảnh: Phạm Bằng

Tối 24/8, ngay sau cuộc họp, Thủ tướng đã đến kiểm tra tại cảng Cửa Lò và khu neo đậu tránh trú bão Nghi Quang. Tại đây, Thủ tướng chỉ đạo các lực lượng di dời toàn bộ người dân đang ở trên tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi an toàn. “Những trường hợp không chấp hành phải tiến hành cưỡng chế, tuyệt đối không để nguy hiểm đến tính mạng người dân” Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu triển khai các biện pháp bảo đảm tài sản cho ngư dân, tránh tình trạng tàu thuyền va đập, cháy nổ. Kiên quyết không để bất kỳ tàu thuyền nào ra khơi khi bão chưa tan.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo lực lượng quân sự chuẩn bị sẵn sàng lực lượng ứng trực, bảo đảm phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời sẵn sàng chi viện kịp thời cho các địa phương khác khi có yêu cầu. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, phải duy trì chế độ trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.