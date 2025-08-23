Bão số 5 liên tục mạnh lên, các tỉnh Bắc Trung Bộ sẵn sàng sơ tán người dân, điều tiết nước hồ chứa

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9 (62-88 km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Dự báo, trong những ngày 24 - 27/8, khu vực Bắc Trung Bộ sẽ hứng chịu một đợt mưa lớn trên diện rộng, phổ biến mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Các địa bàn đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây có nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.

Trước diễn biến phức tạp này, các tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ đã đồng loạt khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước.

HUẾ CHỦ ĐỘNG KÊU GỌI TÀU THUYỀN VÀ RÀ SOÁT KHU VỰC NGUY HIỂM

Sáng 23/8, UBND thành phố Huế ban hành văn bản khẩn chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường chủ động triển khai biện pháp phòng chống bão số 5. Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ Hàng hải, Chi cục Thủy sản, Đài Thông tin duyên hải tăng cường thông báo, hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm, khẩn trương kêu gọi toàn bộ phương tiện vào nơi trú ẩn an toàn trước 19 giờ ngày 23/8.

Theo dự báo, từ ngày 24-27/8, trên đất liền thành phố Huế sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị rất cao. Trên biển, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-7, tăng lên cấp 8; gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6 m, biển động dữ dội.

Các địa phương trong thành phố đã được lệnh rà soát, chuẩn bị phương án sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ nhân dân thu hoạch vụ lúa Hè Thu để hạn chế thiệt hại. Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo kiểm tra an toàn hồ đập thủy lợi, vận hành đúng quy trình các hồ chứa, đặc biệt chú ý hồ Hương Điền; kiểm tra ao nuôi, lồng bè thủy sản, hướng dẫn nông dân gia cố, bảo vệ sản xuất. Công ty Khai thác thủy lợi thành phố được yêu cầu chủ động mở cống tiêu úng vùng trũng thấp.

Huế kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, đồng thời cấm biển từ ngày 23/8 để ứng phó bão số 5

Sở Xây dựng được giao kiểm tra an toàn các công trình cao tầng, cần cẩu, trạm BTS, nhà xưởng, biển quảng cáo, cây xanh đô thị. Các nhà thầu thi công phải bảo đảm an toàn máy móc, thiết bị, công nhân tại công trường. Điện lực Huế tăng cường kiểm tra lưới điện, hướng dẫn nhân dân phòng tránh tai nạn về điện trong mưa bão. Ngành giáo dục và Đại học Huế triển khai phương án bảo vệ học sinh, sinh viên, giáo viên tại các cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, Sở Du lịch yêu cầu các cơ sở dịch vụ, vui chơi giải trí ven biển, sông, suối, khu cắm trại ngoài trời chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn cho du khách. Hệ thống cảnh báo qua ứng dụng Hue-S, tổng đài 19001075, truyền thanh thông minh được kích hoạt, tăng cường cảnh báo kịp thời cho chính quyền và người dân, đặc biệt tại các điểm tổ chức kỷ niệm Quốc khánh.

QUẢNG TRỊ HUY ĐỘNG TOÀN DIỆN LỰC LƯỢNG ỨNG PHÓ

Tại Quảng Trị, sáng 23/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống bão số 5 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 78 xã, phường, đặc khu.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, toàn tỉnh có 8.725 phương tiện với 24.198 lao động; trong đó 8.091 phương tiện, 21.338 lao động đã neo đậu trong bờ, còn 634 phương tiện, 2.860 lao động đang hoạt động trên biển đều đã nhận thông tin về diễn biến bão.

Hiện một số công trình hồ đập, đê kè đang thi công dở dang, khối lượng đạt khoảng 60%. Chủ đầu tư được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa lũ. Tổng dung tích hồ chứa thủy lợi trên địa bàn hiện đạt 55-60% so với thiết kế, cơ bản an toàn. Tuy nhiên, tỉnh có tới 38.792 ha lúa hè thu, mới thu hoạch được 2.200 ha, nguy cơ thiệt hại lớn nếu mưa lớn kéo dài.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức họp trực tiếp và trực tuyến với các địa phương, đơn vị trong tỉnh triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam và Hoàng Xuân Tân nhấn mạnh, các sở, ngành, địa phương phải tuyệt đối không chủ quan, thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”, theo dõi sát tình hình, cập nhật liên tục thông tin cảnh báo tới chính quyền và người dân.

Các đơn vị được yêu cầu sẵn sàng lực lượng hỗ trợ chằng chống nhà cửa, đặt biển cảnh báo tại ngầm, tràn nguy hiểm, khẩn trương thu hoạch lúa chín để giảm thiệt hại. Chủ hồ chứa, chủ đầu tư công trình thủy lợi phải có phương án ứng phó tình huống khẩn cấp; các tuyến đê, kè xung yếu phải được hộ đê chặt chẽ.

HÀ TĨNH CHỦ ĐỘNG ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA

Sáng 23/8, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết sẽ đồng loạt xả tràn 7 hồ chứa lớn gồm Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí, Đá Hàn, Khe Xai, Sông Rác, Kim Sơn, Tàu Voi, bắt đầu từ 9 giờ ngày 24/8 với lưu lượng 5-120 m3/giây. Việc xả tràn nhằm giảm áp lực công trình, hạn chế nguy cơ ngập lụt hạ du.

Dự báo Hà Tĩnh sẽ có mưa 150-300 mm, có nơi trên 600 mm. Hai hồ lớn nhất là Ngàn Trươi và Kẻ Gỗ hiện mực nước còn thấp, nhưng đơn vị quản lý vẫn theo dõi sát tình hình để điều chỉnh vận hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng cùng đoàn công tác kiểm tra tại khu neo đậu tàu thuyền Cảng Cửa Sót (xã Lộc Hà). Ảnh: BHT.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự phối hợp với Cảng vụ Hàng hải, Tiểu ban An toàn nghề cá và chính quyền ven biển thông báo kịp thời đến chủ tàu, quản lý chặt chẽ việc ra khơi, hướng dẫn neo đậu an toàn. Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn được đặt trong trạng thái sẵn sàng. Các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước tỉnh về công tác phòng chống thiên tai, phải triển khai ngay các biện pháp theo phương châm “bốn tại chỗ”, tuyệt đối không lơ là.

NGHỆ AN: NGƯ DÂN CẤP TẬP TRÁNH BÃO

Tại Nghệ An, tàu thuyền ngư dân khẩn trương trở về cảng cá Cửa Lò, Lạch Quèn, Lạch Cờn, Lạch Vạn, Quỳnh Phương… Không khí các cảng cá nhộn nhịp, thương lái nhanh chóng thu mua, xe đông lạnh vận chuyển hàng, xưởng chế biến tranh thủ gom cá.

Biên phòng và trạm kiểm soát liên tục phát thông tin, hướng dẫn tàu ngoài khơi nhanh chóng thoát khỏi vùng nguy hiểm. Với tàu đã cập bến, ngư dân được yêu cầu tiêu thụ nhanh sản phẩm, neo đậu chắc chắn, tuyệt đối không ở lại trên tàu khi bão vào.

Sáng 23/8, đoàn công tác Quân khu 4 do Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống bão số 5 (Kajiki) trên địa bàn phường Cửa Lò và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương kêu gọi các phương tiện tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn.

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi diễn biến của bão để triển khai các biện pháp phòng, chống hiệu quả, không để bị động dẫn đến gây thiệt hại cho nhân dân trên địa bàn.

Để chủ động ứng phó bão số 5 có thể đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung và gây mưa lớn diện rộng, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, an toàn trước thềm năm học mới, trong các ngày 22 và 23-8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương cùng đoàn viên, thanh niên và phụ huynh học sinh đã chung tay lao động tại các trường học trên địa bàn.

Hoạt động tập trung vào việc dọn vệ sinh khuôn viên trường học, phát quang bụi rậm, tu sửa bàn ghế, sửa chữa thay lợp mái tôn, cửa sổ và hệ thống thoát nước để ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết.

THANH HÓA BAN HÀNH CÔNG ĐIỆN KHẨN

Ngày 23/8, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 12/CĐ-UBND, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc ứng phó với bão số 5. Các đơn vị liên quan phải theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, quản lý phương tiện trên biển, sơ tán dân trên lồng bè, chòi canh nuôi thủy sản.

Công điện cũng yêu cầu các địa phương rà soát kịch bản ứng phó lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; bố trí lực lượng kiểm soát tại ngầm, tràn; khẩn trương khắc phục sự cố đê điều, hồ đập. Các khu công nghiệp, khu du lịch, nhà máy, hạ tầng viễn thông, lưới điện phải được bảo vệ an toàn.

Chủ tịch UBND các xã, phường phải theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, quản lý nghiêm phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền (kể cả tàu du lịch) thoát khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào nơi trú ẩn an toàn; đồng thời cảnh giác với giông lốc, sét trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứng trực, kịp thời xử lý sự cố, khắc phục hậu quả sau bão. Bão số 5 được nhận định có cường độ mạnh, diễn biến phức tạp, dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ trong những ngày tới. Với sự chủ động vào cuộc quyết liệt của các địa phương, Bắc Trung Bộ đang nỗ lực hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.