Đà Nẵng: Hàng hóa dự trữ phục vụ Tết đạt gần 3.500 tỷ đồng

Thứ Hai, 09/02/2026
Ngô Anh Văn
09/02/2026, 19:59
Trong 3 ngày giáp Tết (từ ngày 13 đến 15/2/2026, tức ngày 26 đến 28 tháng Chạp), Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức 19 điểm bán thịt heo, thịt bò, thịt gia cầm và trứng tại các chợ truyền thống và khu dân cư đông người, giúp người dân dễ dàng mua sắm thực phẩm tươi sống với giá bình ổn...
Theo bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, để kịp thời phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị và cửa hàng bán lẻ trên địa bàn thành phố đã chủ động dự trự hàng tết, ước tính tổng giá trị khoảng 3.500 tỷ đồng.
Lượng hàng hóa dự trữ tại các doanh nghiệp đã tăng khoảng 10-15% so với ngày thường. Đặc biệt, các mặt hàng thiết yếu như thịt gia súc, gia cầm, lương thực, thực phẩm, hàng Tết được chú trọng dự trữ với tổng giá trị khoảng 1.469 tỷ đồng.
Ngoài ra, hệ thống dự trữ, cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố cũng được tăng cường. Dịp Tết, do nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao, dự kiến lượng xăng dầu dự trữ sẽ tăng 20%, đảm bảo cung ứng đủ cho nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
Sở Công Thương Đà Nẵng cũng đã triển khai đồng bộ các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, khuyến mại và kích cầu tiêu dùng trên địa bàn thành phố.
Đáng chú ý, trong 3 ngày giáp Tết (từ ngày 13 đến 15/2/2026, tức ngày 26 đến 28 tháng Chạp), Sở Công Thương thành phố sẽ tổ chức 19 điểm bán thịt heo, thịt bò, thịt gia cầm và trứng tại các chợ truyền thống và khu dân cư đông người, giúp người dân dễ dàng mua sắm thực phẩm tươi sống với giá bình ổn.
Đối với khu vực miền núi, ngành Công Thương phối hợp tổ chức 5 phiên chợ đưa hàng hóa về các xã vùng cao, biên giới gồm: Bến Hiên, Tây Giang, Hùng Sơn, Nam Giang và Khâm Đức, kết hợp các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, tặng quà cho người dân còn gặp khó khăn.
Ngoài ra, Chợ Tết Công đoàn năm 2026 sẽ được tổ chức tại 4 địa điểm: Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc (phường Điện Bàn Đông); Khu công nghiệp Tam Thăng (phường Bàn Thạch); Khu công nghiệp Bắc Chu Lai (xã Núi Thành); Quảng trường Trung tâm hành chính phường Hòa Khánh (phường Hòa Khánh). Đây là các điểm bán tập trung, phục vụ chủ yếu công nhân, người lao động với nhiều mặt hàng thiết yếu giá ưu đãi.
Cùng với việc tổ chức bán hàng bình ổn, bảo đảm nguồn cung hàng hóa dồi dào, ngành công thương Đà Nẵng tăng cường giám sát thị trường, kiểm soát giá cả, phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.
