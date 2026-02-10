Xu hướng “đi ít nhưng chất lượng” phổ biến dịp Tết Nguyên Đán 2026

Những dữ liệu khảo sát mới nhất ghi nhận một sự chuyển dịch rõ nét trong xu hướng du lịch Tết của người Việt. Không còn bó hẹp trong các hoạt động truyền thống, du khách đang có xu hướng ưu tiên các trải nghiệm cao cấp và mở rộng dấu chân đến những thị trường mới nổi…

Theo Trip.com, so với cùng kỳ năm ngoái, nhu cầu hàng không dịp Tết tại Việt Nam ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với mức tăng 77% cho các tuyến nội địa và 67% cho các tuyến quốc tế. Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, khẳng định sức mua và nhu cầu du lịch của thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, tiêu chuẩn về chất lượng lưu trú cũng được nâng cao rõ rệt. Hơn một nửa số du khách (51%) lựa chọn khách sạn 5 sao cho kỳ nghỉ đầu năm, trong khi 30% ưu tiên phân khúc 4 sao. Chỉ 19% lựa chọn các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở xuống, cho thấy xu hướng tự thưởng bằng những dịch vụ cao cấp đang trở thành ưu tiên hàng đầu.

Trên bản đồ du lịch quốc tế, Trung Quốc xếp ở vị trí thứ hai trong danh sách các quốc gia được khách Việt yêu thích nhất. Trong top 10 thành phố có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất về số lượng đặt vé, Trung Quốc đóng góp tới 3 đại diện là Quảng Châu, Bắc Kinh và Thượng Hải.

Nhật Bản dù xếp vị trí thứ tư về tổng lượng khách nhưng lại sở hữu những "điểm nóng" về tăng trưởng: thành phố Fukuoka và Nagoya ghi nhận mức tăng kỷ lục lần lượt là hơn 300% và 200%. Bên cạnh đó, các thị trường xa như Úc hay Hàn Quốc vẫn duy trì sức hút ổn định nhờ sự đa dạng trong trải nghiệm.

Các quốc gia điểm đến quốc tế hàng đầu theo lượng đặt chỗ Top 10 điểm đến quốc tế có tốc độ tăng trưởng lượng đặt chỗ nhanh nhất 1 Hàn Quốc 1 Fukuoka 2 Trung Quốc 2 Quảng Châu 3 Thái Lan 3 Nagoya 4 Nhật Bản 4 Bắc Kinh 5 Malaysia 5 Manila City 6 Singapore 6 Thượng Hải 7 Phillipines 7 Delhi 8 Indonesia 8 Kuala Lumpur 9 Úc 9 Bali 10 Campuchia 10 Penang

“Dữ liệu của chúng tôi ghi nhận sự thay đổi của người Việt: họ đã sẵn sàng dành trọn kỳ nghỉ Tết cho những chuyến đi xa. Bên cạnh đó, việc lượng khách Việt ghé thăm Trung Quốc tăng trưởng vượt bậc là minh chứng cho tiềm năng to lớn từ chính sách đi lại thông thoáng và sự tương đồng về văn hóa đón Tết của hai quốc gia”, ông Nam Nguyễn, Tổng Giám đốc Trip.com Việt Nam, cho biết.

Một điểm thú vị từ dữ liệu của Trip.com là người Việt đang có xu hướng lập kế hoạch cận ngày hơn đối với các chuyến đi nước ngoài. Nếu năm ngoái có 49% khách đặt vé trước 60 ngày thì năm nay con số này giảm xuống còn 46%. Đối với du lịch trong nước, tâm lý khách hàng tỏ ra ổn định hơn với khoảng 42% người thực hiện đặt chỗ sớm trước ít nhất 2 tháng.

Theo các công ty lữ hành, giá tour Tết 2026 tăng khoảng 5 đến 15% so với Tết năm trước, tùy tuyến và thời điểm khởi hành. Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc công ty Du Lịch Việt, cho biết chi phí đầu vào tăng đồng loạt là nguyên nhân chính, trong đó vé máy bay, phòng khách sạn và dịch vụ ăn uống đều tăng trong mùa cao điểm.

Quảng Châu xếp thứ hai trong danh sách Top 10 điểm đến quốc tế có tốc độ tăng trưởng lượng đặt chỗ nhanh nhất.

Với các tour nội địa kéo dài 3 - 4 ngày như Đà Nẵng – Hội An, Nha Trang, Phú Quốc, mức tăng thường 5 đến 10%, chủ yếu do giá vé bay và phụ phí nhân sự dịp lễ. Trong khi đó, tour nước ngoài khu vực gần như Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc có biên độ tăng cao hơn, đặc biệt với các ngày khởi hành đẹp từ mùng Một đến mùng Ba Tết.

Theo ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing công ty du lịch Best Price, mức tăng tập trung vào các sản phẩm phụ thuộc lớn vào vận chuyển hàng không và khung giờ bay thuận lợi. Những tour đi bằng đường bộ, đường sắt hoặc khởi hành lệch cao điểm có giá thấp hơn.

Phần lớn doanh nghiệp cho biết đã đàm phán và giữ chỗ dịch vụ từ sớm cho mùa cao điểm, do đó biến động sát Tết chủ yếu đến từ vé máy bay khi lượng chỗ cạn, khách phải mua vé lẻ với giá cao. Các dịch vụ khác thường chỉ điều chỉnh nhẹ để bù chi phí vận hành.

Dữ liệu đặt tour Tết tại một số doanh nghiệp lữ hành cũng cho thấy tiêu chí lựa chọn tour của du khách Việt đang thay đổi. Giá cả vẫn được cân nhắc, nhưng không còn là yếu tố quyết định duy nhất. Thay vào đó, khách đánh giá tổng thể chương trình dựa trên mức độ phù hợp với nhu cầu nghỉ ngơi và trải nghiệm.

Theo ông Đỗ Ngọc Cơ, Giám đốc Công ty Du lịch Xanh Việt, nhóm khách đặt tour qua doanh nghiệp hiện chủ yếu chọn chương trình nghỉ dưỡng chất lượng, ít đặt nặng yếu tố giá. Ông Phạm Anh Vũ cho biết nhiều nhóm gia đình dành ngân sách 15 đến 25 triệu đồng mỗi người cho tour trong nước, trong khi các gói nghỉ dưỡng hoặc tour cao cấp có mức chi 30 đến 40 triệu đồng mỗi người.

Các tour nội địa kéo dài 3 - 4 ngày như Đà Nẵng – Hội An, Nha Trang, Phú Quốc, cũng thu hút sự quan tâm.

Mức chi tăng đi kèm yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ. Khách có xu hướng chọn khách sạn tiêu chuẩn tốt, bữa ăn nâng cấp, lịch trình không quá dày, ưu tiên thời gian nghỉ ngơi thay vì di chuyển liên tục. Các gói tour trọn gói, minh bạch chi phí, hạn chế phụ thu được lựa chọn nhiều hơn.

Ông Bùi Thanh Tú cho biết du khách năm nay có xu hướng lập kế hoạch sớm để giữ chỗ. Với cùng ngân sách, người mua so sánh kỹ giá trị nhận được, từ hạng phòng, vị trí lưu trú đến trải nghiệm đi kèm và điều kiện hoàn – đổi. Xu hướng “đi ít nhưng chất lượng” ngày càng phổ biến, thay cho hành trình dày điểm tham quan như trước.

Ghi nhận tại BenThanh Tourist cũng cho thấy nhu cầu du lịch Tết năm nay tăng rõ rệt ở phân khúc tour chất lượng cao và sản phẩm dành cho gia đình. Các chương trình trọn gói, tiêu chuẩn dịch vụ cao, hành trình dài ngày nhận phản hồi tích cực. Doanh nghiệp này đang chào bán nhiều tour cao cấp với mức giá phổ biến 69 đến 150 triệu đồng mỗi khách; tỷ lệ lấp đầy nhanh cho thấy du khách có xu hướng chủ động kế hoạch và sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm tốt hơn.