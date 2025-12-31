Nam A Bank phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu bổ sung vốn cấp 2 ra công chúng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 31/12/2025
Minh Tú
31/12/2025, 12:30
Ngân hàng TMCP Nam Á (HOSE: NAB) vừa hoàn tất thành công đợt phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng vào cuối năm 2025. Toàn bộ lượng trái phiếu đã được phân phối hết cho gần 300 nhà đầu tư, thể hiện mức độ quan tâm lớn của thị trường và niềm tin của nhà đầu tư với đợt chào bán…
Theo phương án đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt, Nam A Bank thực hiện chào bán ra công chúng tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá 2.000 tỷ đồng được chia thành 02 đợt phát hành. Nguồn vốn huy động từ trái phiếu dài hạn không chỉ góp phần bổ sung vốn trung và dài hạn, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường vốn cấp 2, cải thiện và duy trì hệ số an toàn vốn (CAR) ở ngưỡng cao so với quy định của Ngân hàng Nhà nước từ đó gia tăng bộ đệm vốn, nâng cao sức chịu đựng và tăng cường mở rộng phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng của ngân hàng trong thời gian tới.
Tại thời điểm 30/12/2025, Nam A Bank đã phát hành thành công lô trái phiếu đợt 1 mang mã NAB202501 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm. Lãi suất được thiết kế linh hoạt theo cấu trúc thả nổi: trong 5 năm đầu tiên, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng 2,8%/năm; từ năm thứ sáu trở đi, lãi suất được điều chỉnh bằng lãi suất tham chiếu cộng 3,4%/năm. Cách thức cấu trúc này phù hợp với diễn biến thị trường tài chính hiện tại và thể hiện sự linh hoạt trong chính sách huy động vốn của ngân hàng. Trong quý I/2026, ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai đợt phát hành lô trái phiếu NAB202502 với quy mô 1.000 tỷ đồng, qua đó hoàn tất tổng giá trị chào bán 2.000 tỷ đồng theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Trong điều kiện thị trường tài chính trong nước và quốc tế còn nhiều biến động, Nam A Bank tiếp tục chủ động là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc đáp ứng các chuẩn mực quốc tế theo Basel III, hướng đến tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn vốn theo Thông tư 14/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Qua đó, ngân hàng không chỉ củng cố năng lực quản trị rủi ro mà còn gia tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường.
Không chỉ tập trung vào thị trường vốn trong nước, từ đầu năm đến nay Nam A Bank đã huy động gần 160 triệu USD vốn quốc tế thông qua các khoản vay song phương và hợp vốn với những đối tác uy tín như GCPF, BlueOrchard, Symbiotics, Bank of New York Mellon, SCSB và E.SUN Bank. Nguồn vốn quốc tế này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực tài trợ xuất nhập khẩu, tín dụng chuỗi cung ứng và các hoạt động thương mại xuyên biên giới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững của ngân hàng trong môi trường kinh doanh toàn cầu đầy thách thức.
Đồng USD đang tiến tới hoàn tất năm giảm giá mạnh nhất kể từ năm 2017, và các ngân hàng Phố Wall dự báo đồng tiền này sẽ tiếp tục mất giá trong năm tới do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) còn hạ lãi suất...
Diễn ra từ năm 2025, chuỗi sự kiện âm nhạc hàn lâm “Thanh âm tinh hoa” do MSB đồng hành đã mang đến cho công chúng trải nghiệm nghệ thuật đẳng cấp. Đây cũng là lời khẳng định cho cam kết của MSB trong việc mang đến những đặc quyền văn hóa khác biệt dành riêng cho cộng đồng khách hàng ưu tiên.
Giá vàng và giá bạc hồi phục trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (30/12), lấy lại một phần mất mát trong phiên bán tháo dữ dội trước đó...
Theo khảo sát mới nhất của Mibrand, MB hiện đang dẫn đầu trong các nhà cung cấp dịch vụ loa thanh toán trên thị trường.
Giải thưởng “Most Innovative Digital Remittance Company Vietnam 2025” không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực đổi mới công nghệ của Công ty Kiều hối Vietcombank, mà còn là dấu mốc khẳng định một triết lý phát triển bền bỉ. Ở đó, mỗi giao dịch kiều hối không đơn thuần là dòng tiền xuyên biên giới, mà là niềm tin, là hơi ấm tình thân được gửi trọn về quê hương.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: