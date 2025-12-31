Khởi đầu nhỏ, niềm tin lớn: Triết lý tích lũy “vừa sức” từ bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng của Bảo Tín Mạnh Hải

Giữa nhịp sống hối hả và tất bật, việc sở hữu một “quỹ dự phòng” bằng vàng vẫn luôn là thói quen truyền thống đầy tinh tế của người Việt. Tuy nhiên, thay vì chờ đợi “đủ tiền mới mua cả lượng”, xu hướng hiện đại đang hướng tới việc tích lũy linh hoạt theo dòng tiền cá nhân. Bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng của Bảo Tín Mạnh Hải đã hiện thực hóa tư duy này qua những bản vị nhỏ gọn nhưng chứa đựng vượng khí lớn lao.

HÀNH TRÌNH TÍCH LŨY VÀNG TỨ QUÝ QUA TỪNG CHẶNG ĐƯỜNG ĐỜI

Trong tâm thức người Việt, vàng không chỉ là kim loại quý để tích trữ mà còn là biểu tượng của niềm tin bền vững và sự thịnh vượng truyền đời. Giữa guồng quay cuộc sống, việc mua một chỉ vàng đôi khi trở thành cách để “gói ghém” nỗ lực hiện tại và "gửi gắm" hy vọng cho tương lai.

Thấu hiểu giá trị ấy, Bảo Tín Mạnh Hải ra mắt bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng – giải pháp tích sản hiện đại nhưng đậm đà di sản văn hóa, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ với việc mở rộng mạng lưới cửa hàng tại các vị trí chiến lược ở Thủ đô.

ĐIỂM TỰA NIỀM TIN QUA TỪNG GIAI ĐOẠN CUỘC ĐỜI

Hành trình tích lũy của mỗi người thường bắt đầu từ những cột mốc khác nhau. Với thế hệ trẻ, vàng trở thành bài học tài chính đầu đời. Thay vì chi tiêu vào những xu hướng thoáng qua, nhiều bạn trẻ hiện nay chọn khởi đầu hành trình tự lập bằng sản phẩm Tiểu Kim Cát (bản vị 0,1 chỉ). Với giá trị chỉ hơn 1,5 triệu đồng, mỗi bản vị vàng 24K nhỏ bé không chỉ là tài sản mà còn là lời nhắc nhở về kỷ luật tài chính – minh chứng rằng tương lai rực rỡ luôn bắt đầu từ triết lý “tích tiểu thành đại”.

Khi bước vào giai đoạn xây dựng tổ ấm, việc mua Kim Gia Bảo (bản vị 1 chỉ) hàng tháng trở thành “khoảng lặng” an yên giữa bộn bề cơm áo gạo tiền. Khoản tích lũy này chính là điểm tựa tinh thần, giúp các cặp vợ chồng trẻ vững tâm trước mọi thử thách, với “tấm khiên” tài chính luôn sẵn sàng bảo vệ tổ ấm.

Với người cao tuổi, bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng lại mang sứ mệnh của một kỷ vật truyền đời. Họ chọn bộ bốn biểu tượng Tùng – Cúc – Trúc – Mai như lời chúc phúc bốn mùa thịnh vượng dành tặng con cháu. Ở tuổi xế chiều, vàng không chỉ đại diện giá trị kinh tế mà còn là bảo chứng cho tình yêu thương bền vững qua nhiều thế hệ.

TỨ QUÝ THỊNH VƯỢNG: VÀNG TÍCH LŨY – VƯỢNG KHÍ TRUYỀN ĐỜI

Bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng được xây dựng trên triết lý giản dị mà sâu sắc: Vàng là giá trị vững bền, là chứng nhân cho các cột mốc đời người – khởi đầu mạnh mẽ, vững vàng trong thử thách, thu hoạch viên mãn và bảo toàn giá trị lâu dài. Sản phẩm là sự kết tinh giữa vàng 24K chuẩn mực và tinh hoa văn hóa Á Đông, gửi gắm ước nguyện Phú – Quý – Thọ – Khang, đồng hành cùng mỗi gia đình trên hành trình tích lũy bền vững.

Bảo Tín Mạnh Hải đã tái diễn giải hình tượng Tứ Quý bằng ngôn ngữ kim hoàn hiện đại, tạo nên bộ vàng 999.9 với hai phiên bản hình tròn và hình chữ nhật. Mỗi bộ gồm 4 bản vị: 0,1 chỉ – 0,5 chỉ – 1 chỉ – 2 chỉ, vừa chuẩn xác về giá trị vừa giàu tính nghệ thuật. Trong đó, hai sản phẩm Kim Gia Bảo (1 chỉ) và Tiểu Kim Cát (0,1 chỉ) sẽ chính thức mở bán từ ngày 1/1/2026.

Điểm nổi bật khiến bộ sưu tập trở thành lựa chọn hàng đầu chính là sự chỉn chu trong tiêu chuẩn hóa: mỗi sản phẩm được ép vỉ tinh xảo, gắn tem kiểm định và áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc minh bạch.

“Sở hữu bộ Tứ Quý Thịnh Vượng không chỉ là quyết định tài chính mà còn là lựa chọn phong thái của những người trân trọng giá trị bền vững”, đại diện Bảo Tín Mạnh Hải chia sẻ.

KHỞI ĐẦU NĂM MỚI – KHỞI ĐẦU HÀNH TRÌNH THỊNH VƯỢNG

Ngày 1/1/2026 – ngày mở đầu năm mới đầy kỳ vọng, hai sản phẩm Kim Gia Bảo (1 chỉ) và Tiểu Kim Cát (0,1 chỉ) thuộc bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng sẽ chính thức được bán rộng rãi tại hệ thống cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải trên toàn quốc.

Đồng thời, để mang giá trị tích lũy bền vững đến gần hơn với khách hàng, Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục mở rộng mạng lưới với hai cửa hàng mới tại khu vực Cầu Giấy sôi động và khu đô thị Linh Đàm sầm uất. Đây không chỉ là sự nâng cấp về trải nghiệm mua sắm mà còn thể hiện cam kết đồng hành, giúp khách hàng nhận được sản phẩm vàng 24K chất lượng chuẩn mực cùng tư vấn lộ trình tích lũy phù hợp với điều kiện tài chính cá nhân.

Việc khai trương các điểm bán mới tại Cầu Giấy và Linh Đàm chính là minh chứng cho nỗ lực của Bảo Tín Mạnh Hải trong việc cùng khách hàng kiến tạo tương lai vững chắc – từ những khởi đầu nhỏ bé nhất.

Danh sách Cửa hàng của Bảo Tín Mạnh Hải:

MH1: 39 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

MH2: 15 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

MH3: 16 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

MH4: 08 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

MH5: 12B Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội

MH6: 73 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

MH7: 217 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

MH8: 05 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

MH9: AEON MAll Long Biên, Hà Nội

MH10: 18-20 Trần Hưng Đạo, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng



MH11: 318 - 320 Ngô Gia Tự, tỉnh Bắc Ninh

MH12: 18 Ngô Quyền, Cửa Nam, Hà Nội

Gian hàng pop-up: AEON Mall Hà Đông, Hà Nội.

Danh sách các cửa hàng sẽ Khai trương trong tháng 1/2026

MH13: 163 Cầu Giấy, Hà Nội

MH14: Tầng 1, Khu Thương Mại, Tòa nhà CT4A, KĐT Bắc Linh Đàm, Định Công, Hà Nội

MH15: 608 -608C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bàn Cờ, TP Hồ Chí Minh.