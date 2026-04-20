Thúc đẩy chuyển dịch năng lượng châu Á thông qua đào tạo
Trọng Hoàng
20/04/2026, 09:40
Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, đặc biệt tại châu Á - nơi đang gia tăng đầu tư vào các nguồn năng lượng sạch - nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng kết nối giữa công nghệ, thị trường và chính sách, ngày càng trở nên cấp thiết.
Xu hướng đào tạo sau đại học theo
hướng ứng dụng, gắn với thực tiễn ngành được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành đội
ngũ chuyên gia có thể tham gia và dẫn dắt quá trình chuyển đổi, không chỉ ở cấp
doanh nghiệp mà còn ở tầm chiến lược quốc gia.
NHỮNG
VAI TRÒ MỚI TRỞ THÀNH TRUNG TÂM CỦA NGÀNH NĂNG LƯỢNG
Giám đốc phát triển bền vững, quản
lý ESG, trưởng nhóm kỹ thuật năng lượng tái tạo hay lãnh đạo chuyển dịch năng
lượng - những vị trí từng chỉ mới xuất hiện cách đây hai thập kỷ, nay đã trở
thành lực lượng nòng cốt của ngành năng lượng toàn cầu.
Sự thay đổi này đến từ tốc độ phát
triển nhanh của công nghệ năng lượng tái tạo, quá trình tích hợp các nguồn năng
lượng mới, cùng với vai trò ngày càng lớn của trí tuệ nhân tạo (AI) trong tối
ưu hóa phân phối và tiêu thụ năng lượng.
Trong bối cảnh đó, yêu cầu về nguồn
nhân lực chất lượng cao - không chỉ giỏi kỹ thuật mà còn hiểu biết về chính
sách, thị trường và đổi mới công nghệ - đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Nhằm đáp ứng xu hướng này, Newcastle
University đã triển khai chương trình Thạc sĩ Khoa học (MSc) về Quản lý Năng
lượng (Doanh nghiệp Năng lượng Tái tạo), phối hợp với Ngee Ann Academy tại
Singapore. Chương trình hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có khả năng tham gia
quản lý, đổi mới công nghệ và hoạch định chính sách trong lĩnh vực năng lượng,
trong bối cảnh quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu đang tăng tốc.
Ông Duncan Rayner, Giám đốc vận hành
của trường tại Singapore, nhấn mạnh: “Các chuyên gia năng lượng ngày nay đảm
nhiệm nhiều vai trò mới, từ kỹ thuật, chính sách đến phân tích và tuân thủ. Vì
vậy, họ cần được trang bị toàn diện để đáp ứng những yêu cầu ngày càng phức tạp
của ngành.”
Là thành viên của Russell Group -
nhóm các đại học nghiên cứu hàng đầu Vương quốc Anh - Newcastle University được
xếp hạng 144 thế giới theo Times Higher Education 2026 và 137 theo QS World
University Rankings 2025.
Một trong những điểm nhấn của chương
trình là cách tiếp cận liên ngành, kết hợp giữa nền tảng kỹ thuật và tư duy
kinh doanh - chính sách. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về các hệ thống
năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió, thủy điện và sinh khối, đồng
thời học các học phần về chiến lược kinh doanh, đổi mới công nghệ và phân tích
thị trường.
Chương trình do Phó Giáo sư Choong
Zi Jie phụ trách, với định hướng tích hợp mạnh mẽ AI và các phương pháp dựa
trên dữ liệu. “Chúng tôi xây dựng chương trình đào tạo kết hợp AI với phân tích
dữ liệu nhằm giúp người học có thể thúc đẩy đổi mới và nâng cao hiệu quả trong
sản xuất, phân phối và tiêu thụ năng lượng,” ông Choong cho biết.
Được phát triển với sự tham vấn của
doanh nghiệp và chuyên gia nghiên cứu tại Anh, chương trình đảm bảo cân bằng
giữa tính học thuật và nhu cầu thực tiễn của thị trường. Các học phần như Phân
tích tác động và tuân thủ hay Ứng dụng AI trong năng lượng giúp sinh viên tiếp
cận kiến thức cập nhật, trong khi các môn như Tương lai bền vững và Doanh
nghiệp năng lượng tái tạo tập trung vào tư duy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
Theo ông Choong, phương pháp giảng
dạy chú trọng môi trường học tập hợp tác, nơi sinh viên phát triển song song
kiến thức lý thuyết và kỹ năng giải quyết vấn đề thực tế.
Đáng chú ý, chương trình mở rộng đối
tượng tuyển sinh, bao gồm cả những người không có nền tảng khoa học hoặc kỹ
thuật. Một học phần nhập môn sẽ giúp người học xây dựng nền tảng về các nguyên
lý năng lượng trước khi đi sâu vào các nội dung chuyên môn.
GẮN
KẾT DOANH NGHIỆP, ĐỊNH HÌNH LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI
Thông qua hợp tác giữa Newcastle
University và Ngee Ann Academy, sinh viên được tiếp cận hệ sinh thái năng lượng
năng động của Singapore - một trong những trung tâm đổi mới năng lượng của khu
vực.
Điểm khác biệt nổi bật của chương
trình là dự án doanh nghiệp kéo dài một năm, cho phép sinh viên áp dụng kiến
thức vào các bài toán thực tế dưới sự hướng dẫn của giảng viên và chuyên gia
trong ngành.
Thông qua các nghiên cứu tình huống,
chuyến tham quan thực địa và việc sử dụng các công cụ phần mềm chuyên ngành,
người học có cơ hội tiếp cận trực tiếp với môi trường làm việc thực tế.
Song song đó, sinh viên được hỗ trợ
xây dựng hồ sơ năng lực (portfolio), kết nối với mạng lưới chuyên gia và định
hướng nghề nghiệp thông qua các sự kiện và hoạt động chuyên môn.
Ông Duncan Rayner cho rằng cách tiếp
cận này không chỉ giúp người học nâng cao kỹ năng mà còn mở rộng cơ hội nghề
nghiệp trong khu vực.
“Khu vực năng lượng đang mở ra nhiều
cơ hội để các chuyên gia tạo ra tác động ở cả cấp độ doanh nghiệp và quốc gia -
từ doanh nhân, nhà quản lý hạ tầng đến các nhà đổi mới công nghệ hay cố vấn
chính sách,” ông nói.
Với định hướng đào tạo gắn liền thực
tiễn và nhu cầu thị trường, chương trình Thạc sĩ Quản lý Năng lượng (Doanh
nghiệp Năng lượng Tái tạo) được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành thế hệ lãnh đạo
mới, đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển dịch năng lượng và phát
triển bền vững tại châu Á.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
