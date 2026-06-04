Cảnh báo biến đổi khí hậu có thể khiến mưa đá lớn xuất hiện nhiều hơn, thiệt hại nặng hơn
Trọng Hoàng
04/06/2026, 10:50
Biến đổi khí hậu đang tạo ra những rủi ro mới đối với kinh tế và hạ tầng toàn cầu. Một nghiên cứu vừa công bố cho thấy số lượng các trận mưa đá lớn có thể tăng tới 47% vào cuối thế kỷ này nếu phát thải khí nhà kính tiếp tục ở mức cao…
Theo nghiên cứu mới công bố trên tạp
chí khoa học Nature, sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu do việc đốt than đá, dầu mỏ
và khí đốt sẽ tạo ra nhiều vùng không khí bất ổn giàu năng lượng hơn trong khí
quyển, từ đó làm tăng khả năng hình thành các cơn giông mạnh có khả năng tạo ra
những viên mưa đá kích thước lớn.
Kết quả mô phỏng cho thấy đến cuối
thế kỷ XXI, số lượng các cơn bão tạo ra mưa đá lớn hơn kích thước của một viên
bi thông thường có thể tăng từ 38-47%, tùy thuộc vào lượng khí nhà kính mà
thế giới tiếp tục phát thải trong những thập kỷ tới. Trong khi đó, các trận mưa
đá nhỏ được dự báo sẽ giảm từ 4-8%.
Các tác giả nghiên cứu cho rằng đây
là một tín hiệu đáng lo ngại bởi chính những viên mưa đá lớn mới là nguyên nhân
gây ra phần lớn thiệt hại đối với nhà ở, phương tiện giao thông, hệ thống năng
lượng và cơ sở hạ tầng.
MƯA ĐÁ GÂY THIỆT
HẠI HÀNG CHỤC TỶ USD MỖI NĂM
Ông John Allen, giáo sư khí tượng
học tại Central Michigan University và là đồng tác giả nghiên cứu, cho biết mặc
dù mưa đá hiếm khi gây thương vong lớn như bão hay lũ lụt nhưng lại là một
trong những hiện tượng thời tiết gây thiệt hại kinh tế đáng kể nhất.
Theo ước tính của nhóm nghiên cứu, hiện nay mưa đá gây thiệt hại khoảng 10 tỷ USD mỗi năm tại Mỹ và khoảng 80 tỷ USD trên phạm vi toàn cầu.
Phát biểu tại bang Oklahoma trước
khi cùng các nhà khoa học tham gia một đợt khảo sát thực địa, trong đó các nhóm
nghiên cứu lái xe trực tiếp vào vùng tâm bão để thu thập dữ liệu về mưa đá, ông
Allen cho biết những năm gần đây thế giới đã ghi nhận nhiều kỷ lục mới về kích
thước mưa đá.
"Chúng ta đã chứng kiến những
viên mưa đá lớn kỷ lục xuất hiện trong những năm gần đây. Điều khiến tôi đặc
biệt lo ngại là môi trường xây dựng hiện nay chưa thực sự được thiết kế để có khả
năng chống chịu với loại rủi ro này. Mưa đá vẫn chưa được đưa vào nhiều tiêu
chuẩn thiết kế công trình, không chỉ tại Mỹ mà còn ở nhiều quốc gia khác",
ông John Allen nói.
Theo các nhà khoa học, các mô hình khí hậu mới nhất cho thấy tỷ lệ xuất hiện của những viên mưa đá có kích thước lớn sẽ tiếp tục tăng khi khí hậu toàn cầu nóng lên. Đây chính là nhóm mưa đá có sức tàn phá mạnh nhất bởi các viên đá lớn có trọng lượng nặng hơn, rơi với tốc độ cao hơn và tạo ra lực va đập lớn hơn khi tiếp xúc với mặt đất hoặc các công trình xây dựng.
Ông Andreas Prein, nhà khoa học khí
hậu thuộc ETH Zurich (Thụy Sĩ), người không tham gia nghiên cứu, cho biết các
viên mưa đá nhỏ thường gây ảnh hưởng chủ yếu tới cây trồng nông nghiệp. Tuy
nhiên, những viên mưa đá có đường kính khoảng 5 cm - tương đương gần 2 inch -
có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng hơn rất nhiều. "Mưa đá cỡ lớn
có thể gây hư hỏng đáng kể cho ô tô, mái nhà, các tấm pin năng lượng mặt trời
và nhiều loại cơ sở hạ tầng khác", ông Prein nhận định.
Theo ông Allen, nếu chỉ có một viên
mưa đá làm thủng mái nhà thì việc sửa chữa tương đối đơn giản. Tuy nhiên, trong
thực tế các trận mưa đá lớn thường bao gồm hàng chục hoặc hàng trăm viên đá
cùng va đập vào mái nhà trong thời gian ngắn. "Khi đó chi phí sửa chữa
không còn đơn giản là vá một lỗ thủng. Trong nhiều trường hợp chủ nhà buộc phải
thay toàn bộ mái nhà với chi phí rất lớn", ông nói.
Các chuyên gia cảnh báo đây là một
thách thức ngày càng lớn đối với các công ty bảo hiểm cũng như các nhà hoạch
định chính sách khi giá trị tài sản nằm trong vùng thường xuyên xảy ra mưa đá
ngày càng gia tăng.
TẠI
SAO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LẠI KHIẾN MƯA ĐÁ LỚN HƠN?
Theo các nhà nghiên cứu, nguyên nhân
nằm ở sự thay đổi của cấu trúc khí quyển khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên.
Ông Allen cho biết bầu khí quyển ấm
hơn sẽ chứa nhiều hơi nước hơn. Trung bình cứ mỗi 1 độ C nhiệt độ tăng lên,
lượng hơi nước mà không khí có thể giữ lại tăng khoảng 7%. Lượng hơi nước lớn
hơn đồng nghĩa với việc khí quyển tích tụ nhiều năng lượng hơn.
Điều này tạo
điều kiện hình thành các dòng khí thăng mạnh trong các cơn giông. "Chúng ta sẽ có nhiều cơn giông
với các dòng khí đi lên đủ mạnh để tạo ra mưa đá", ông Allen giải thích.
Trong quá trình hình thành, các hạt
băng liên tục được các dòng khí mạnh đưa lên cao rồi rơi xuống nhiều lần bên trong
đám mây giông. Mỗi lần như vậy chúng lại tiếp tục tích tụ thêm các lớp băng mới
và tăng kích thước.
Tuy nhiên, sự nóng lên của khí quyển
cũng tạo ra một tác động ngược chiều đối với các viên mưa đá nhỏ. Theo ông
Allen, khi nhiệt độ tăng, các tầng không khí lạnh ở độ cao thấp dần bị thu hẹp.
Điều này khiến các viên mưa đá nhỏ dễ tan chảy hơn trong quá trình rơi xuống
mặt đất.
Ngược lại, các viên mưa đá lớn vẫn
đủ kích thước để tồn tại và chạm tới mặt đất. Kết quả là tổng số trận mưa đá
nhỏ có thể giảm, trong khi số trận mưa đá lớn lại gia tăng.
Ông Allen cho biết các nghiên cứu
trước đây chủ yếu tập trung vào nước Mỹ - quốc gia được xem là "điểm
nóng" của mưa đá trên thế giới.
Tuy nhiên, nghiên cứu mới đã sử dụng
mô hình ba chiều mô phỏng trực tiếp quá trình hình thành mưa đá với sự tham gia
của các nhà khoa học đến từ Trung Quốc, qua đó cung cấp bức tranh toàn cầu chi
tiết hơn về tác động của biến đổi khí hậu đối với hiện tượng này.
Kết quả nghiên cứu cho thấy Argentina, nhiều khu vực tại châu Âu, Canada và vùng Đồng bằng phía Bắc của Mỹ sẽ là những nơi có khả năng chứng kiến mức gia tăng mạnh nhất của các trận mưa đá lớn trong tương lai. Trong khi đó, một số khu vực nhiệt đới có thể ghi nhận xu hướng giảm mưa đá do các viên đá nhỏ tan chảy nhanh hơn trước khi chạm đất.
"Mưa đá không chỉ là vấn đề của
nước Mỹ. Đúng là chúng tôi ghi nhận những tổn thất rất lớn tại đây, nhưng thiệt
hại do mưa đá trên phạm vi toàn cầu đang gia tăng nhanh chóng trong những năm
gần đây", ông Allen nhận định.
PHÁT
THẢI CÀNG CAO, NGUY CƠ CÀNG LỚN
Trong nghiên cứu, các nhà khoa học
phân loại mưa đá theo ngưỡng đường kính 30 mm, tương đương kích thước nằm giữa
viên bi và quả bóng golf, gần bằng đồng xu 50 cent của Mỹ.
Nhóm nghiên cứu xây dựng ba kịch bản
phát thải khí carbon khác nhau dựa trên lượng than đá, dầu mỏ và khí đốt được
sử dụng trong tương lai.
Ở kịch bản tương đối lạc quan, khi
thế giới kiểm soát được phần nào lượng phát thải carbon, số lượng các trận mưa
đá lớn vẫn tăng khoảng 38%.
Trong khi đó, ở kịch bản phát thải cao hơn, khi nhiệt độ toàn cầu tăng thêm gần 1 độ C so với kịch bản trước, số lượng các trận mưa đá lớn có thể tăng tới 47%.
Ông Walker Ashley, giáo sư khí tượng học thuộc Northern Illinois University, nhận định đây là một tín hiệu rõ ràng cho thấy tác động của biến đổi khí hậu đang ngày càng hiện hữu. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng thiệt hại thiên tai trong tương lai không chỉ phụ thuộc vào bản thân hiện tượng thời tiết.
Khi ngày càng nhiều người dân, khu dân
cư, trang trại điện mặt trời và các công trình hạ tầng được xây dựng tại những
khu vực thường xuyên xảy ra mưa đá, giá trị tài sản nằm trong vùng rủi ro sẽ
tiếp tục tăng lên.
Theo các nhà khoa học, kết quả
nghiên cứu là lời cảnh báo rằng bên cạnh các chiến lược giảm phát thải khí nhà
kính, các quốc gia cũng cần xem xét lại tiêu chuẩn xây dựng, quy hoạch đô thị
và khả năng chống chịu của hạ tầng trước nguy cơ gia tăng của các hiện tượng
thời tiết cực đoan trong một thế giới đang nóng lên.
Dự báo nguy cơ mưa đá sẽ tiếp tục xuất hiện thời gian tới và dấu hiệu nhận biết
19:04, 04/05/2026
Kịch bản khí hậu cực đoan nhất dần xa, nhưng Trái đất vẫn có thể nóng lên 3 độ C
08:26, 23/05/2026
Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Tình trạng hỗn loạn khí hậu đang viết lại các quy luật thời tiết
Hơn 3 triệu ha rừng do cấp xã quản lý: Điểm nghẽn cho xuất khẩu xanh và thị trường carbon
Hơn 3,07 triệu ha rừng và đất lâm nghiệp hiện do UBND cấp xã quản lý đang đối mặt với nhiều bất cập về pháp lý, dữ liệu và nguồn lực quản lý. Thực trạng này không chỉ làm gia tăng nguy cơ lấn chiếm, phá rừng mà còn cản trở khả năng đáp ứng các yêu cầu chống mất rừng của thị trường quốc tế và tham gia thị trường tín chỉ carbon trong tương lai.
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026
Bức tranh kinh tế của Việt Nam trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực. Điển hình như chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 tăng 8,8% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,8%....
Biến dữ liệu phát thải carbon thành lợi thế cạnh tranh xanh
CBAM không đơn thuần là “một loại thuế carbon mới”. Cơ chế này sẽ biến dữ liệu phát thải thành một yếu tố cạnh tranh trực tiếp – nơi năng lực đo lường, minh bạch và giảm phát thải sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận và khả năng giữ đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp...
Huế và Shizuoka (Nhật Bản) hợp tác môi trường, giảm phát thải carbon, phát triển xanh
Thành phố Huế và thành phố Shizuoka (Nhật Bản) đang tăng cường hợp tác trong lĩnh vực môi trường và giảm phát thải carbon thông qua Dự án C3P. Sự đồng hành về công nghệ, kinh nghiệm quản lý và kết nối doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành đô thị xanh, sinh thái và phát triển bền vững.
Tín chỉ carbon rừng không còn “một giá” và xu hướng dịch chuyển cấu trúc mới
Thực tế hiện nay không còn “một giá” cho tín chỉ rừng bởi theo chuyên gia, cùng một tín chỉ hấp thụ nhưng giá có thể chênh nhau đến 5 lần phụ thuộc vào chất lượng. Bên cạnh đó, là sự dịch chuyển từ Spot- giao dịch giao ngay- sang quan hệ về đầu tư dài hạn, cho thấy những cơ hội gợi mở về việc sớm góp vốn cho các dự án xanh...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: