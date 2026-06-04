Đồng won chạm đáy 17 năm, Hàn Quốc cam kết hành động quyết liệt

“Các cơ quan chức năng đang theo dõi sát diễn biến trên thị
trường ngoại hối với mức độ cảnh giác cao, nhằm ngăn tâm lý lo ngại lan rộng.
Chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp cần thiết nếu thị trường biến động quá mức”,
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol cho biết trong tuyên bố của Bộ Tài
chính ngày thứ Năm (3/6).
Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp định kỳ giữa các quan chức
kinh tế Hàn Quốc, trong đó có Thống đốc Ngân hàng Trung ương (BOK) Hyun-Song Shin.
Ông Koo cũng cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ
thị trường trái phiếu và phản ứng kịp thời nếu xuất hiện biến động quá mức,
thông qua việc duy trì trao đổi sát sao với các bên tham gia thị trường.
Hôm thứ Tư (3/6), đồng won tiếp tục giảm và có thời điểm
tiến sát mức 1.536,95 won đổi 1 USD - mức thấp nhất kể từ năm 2009.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Hàn Quốc kỳ hạn 3 năm tăng 0,06 điểm phần trăm lên
3,83%.
Thời gian gần đây, dù thị trường tài chính Hàn Quốc đang diễn
biến tích cực, với chỉ số chứng khoán chuẩn KOSPI vượt mốc 8.000 điểm và thặng
dư tài khoản vãng lai đạt kỷ lục, đồng won vẫn suy yếu dai dẳng so với USD. Diễn
biến trái chiều này đang khiến cả nhà đầu tư lẫn giới hoạch định chính sách bối
rối.
Thông thường, xuất khẩu mạnh, chứng khoán tăng và cán cân đối
ngoại vững chắc sẽ hỗ trợ đồng nội tệ tăng giá. Tuy nhiên, đồng won lại đi theo
hướng ngược lại. Từ đầu năm đến nay, tỷ giá USD/won đã đóng cửa trên ngưỡng tâm
lý quan trọng 1.500 won đổi 1 USD trong gần 20 phiên giao dịch, nhiều hơn cả mức
từng ghi nhận trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Đồng won không chỉ suy yếu trên danh nghĩa so với USD, mà
giá trị thực của đồng tiền này cũng giảm. Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế
(BIS), chỉ số tỷ giá hối đoái hiệu dụng thực của Hàn Quốc - thước đo phản ánh sức
mua của một đồng tiền sau khi điều chỉnh theo lạm phát và so với rổ tiền tệ của
các đối tác thương mại - giảm xuống 85,06 trong tháng 4, mức thấp nhất kể từ
tháng 3/2009.
Chính phủ Hàn Quốc đến nay chủ yếu xem đà giảm của đồng won
là hiện tượng tạm thời trên thị trường. Theo cách lý giải của nhà chức trách,
nguyên nhân chính là nhà đầu tư nước ngoài chốt lời sau đợt tăng mạnh của chứng
khoán Hàn Quốc. Khi họ bán cổ phiếu trong nước và đổi số tiền thu được sang USD
để tái cơ cấu danh mục, nhu cầu đối với đồng USD tăng lên, qua đó gây sức ép
lên đồng won.
Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cũng gây thêm sức ép
lên won. Do phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu, Hàn Quốc dễ chịu tác động
khi giá dầu biến động mạnh hoặc rủi ro trên thị trường năng lượng gia tăng.
Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng những yếu tố ngắn hạn
này không đủ để giải thích vì sao đồng won yếu kéo dài, trong khi xuất khẩu và
thị trường chứng khoán Hàn Quốc vẫn diễn biến tích cực. Theo họ, nguyên nhân
sâu xa hơn nằm ở sự thay đổi trong dòng vốn ra vào nền kinh tế.
Những năm gần đây, nhà đầu tư cá nhân và tổ chức của Hàn Quốc
đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài, khiến nhu cầu mua USD tăng lên một cách bền vững
hơn. Trong khi đó, nguồn thu USD từ xuất khẩu không còn được các doanh nghiệp
chuyển đổi đều đặn sang won như trước.
Theo ông Kang Sung-jin, giáo sư kinh tế
tại Đại học Korea, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu có xu hướng giữ USD hoặc giảm
phòng hộ tỷ giá vì cho rằng đồng won sẽ tiếp tục yếu.
Còn ông Yang Jun-sok, giáo sư tại Đại học Công giáo Hàn Quốc,
cho rằng thị trường ngoại hối Hàn Quốc có quy mô tương đối nhỏ so với nền kinh
tế. Vì vậy, mỗi sự thay đổi trong dòng vốn ra vào nước này có thể tác động mạnh
hơn đến tỷ giá won.
“Ở các nền kinh tế lớn, những thay đổi như doanh nghiệp xuất khẩu nắm giữ nhiều hay ít USD hơn, hoặc nhà đầu tư nước ngoài mua bán cổ phiếu, thường không đủ lớn để khiến tỷ giá biến động mạnh. Nhưng tại Hàn Quốc, thị trường ngoại hối có quy mô tương đối nhỏ so với nền kinh tế, nên các thay đổi trong dòng vốn dễ tác động mạnh hơn đến đồng won”, ông Yang nhận xét.