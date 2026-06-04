Huế và Shizuoka (Nhật Bản) hợp tác môi trường, giảm phát thải carbon, phát triển xanh

Thành phố Huế và thành phố Shizuoka (Nhật Bản) đang tăng cường hợp tác trong lĩnh vực môi trường và giảm phát thải carbon thông qua Dự án C3P. Sự đồng hành về công nghệ, kinh nghiệm quản lý và kết nối doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành đô thị xanh, sinh thái và phát triển bền vững.

Chiều 3/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn đã tiếp xã giao ông Hiroshi Omura, Giám đốc Sở Môi trường thành phố Shizuoka (Nhật Bản) cùng đoàn công tác trong chuyến thăm và làm việc tại Huế.

Tại buổi làm việc, ông Hiroshi Omura đánh giá cao mối quan hệ hợp tác ngày càng hiệu quả giữa hai địa phương; đồng thời cho biết chuyến công tác lần này hướng đến việc trao đổi, thống nhất các định hướng hợp tác trong khuôn khổ Dự án Hợp tác giữa các đô thị hướng tới giảm phát thải carbon (C3P) và mở rộng các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Dự án C3P là chương trình do Bộ Môi trường Nhật Bản hỗ trợ, nhằm đồng hành cùng thành phố Huế triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua cơ chế hợp tác giữa các địa phương. Dự án cũng tạo điều kiện giới thiệu, chuyển giao các công nghệ giảm phát thải tiên tiến của Nhật Bản, trong đó có nhiều giải pháp đặc thù do các doanh nghiệp tại thành phố Shizuoka phát triển.

Theo ông Hiroshi Omura, Shizuoka hiện đang áp dụng nhiều công nghệ hiện đại phục vụ mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính như hệ thống chiếu sáng LED hiệu suất cao kết hợp năng lượng tái tạo, công nghệ nồi hơi tiết kiệm năng lượng, công nghệ sản xuất xi măng có khả năng thu giữ và tái sử dụng carbon. Đây được xem là những kinh nghiệm và giải pháp có thể chia sẻ, hợp tác với Huế trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển xanh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn tặng quà lưu niệm cho ông Hiroshi OMURA, Giám đốc Sở Môi trường thành phố Shizuoka

Ông Hiroshi Omura cũng cam kết tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng và cơ hội hợp tác của thành phố Huế đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tác tại Nhật Bản, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa Huế với các địa phương của nước này.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn cho biết thời gian qua Huế đã thiết lập và duy trì nhiều mối quan hệ hợp tác hiệu quả với các địa phương của Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực như thương mại, du lịch, giáo dục, y tế, lao động, giao lưu văn hóa và bảo vệ môi trường.

Thành phố Huế đang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng, thành phố văn hóa, sinh thái và thân thiện với môi trường.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, việc mở rộng hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề môi trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế carbon thấp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn

Ông Tuấn nhấn mạnh, Dự án Hợp tác các thành phố về giảm phát thải carbon giữa Huế và Shizuoka là chương trình thiết thực, phù hợp với chiến lược phát triển xanh của thành phố. Huế luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp của Shizuoka triển khai hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ dự án, qua đó góp phần hiện thực hóa các mục tiêu giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố Huế mong muốn hai địa phương tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp. Đây được xem là những nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng hợp tác, tạo ra các giá trị phát triển bền vững cho cả hai bên.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế tin tưởng rằng những hoạt động hợp tác trong thời gian tới sẽ tiếp tục trở thành cầu nối góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa thành phố Huế với các địa phương của Nhật Bản trong hành trình hướng tới phát triển xanh và bền vững.