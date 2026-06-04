Biến dữ liệu phát thải carbon thành lợi thế cạnh tranh xanh
Hoàng Anh
04/06/2026, 10:45
CBAM không đơn thuần là “một loại thuế carbon mới”. Cơ chế này sẽ biến dữ liệu phát thải thành một yếu tố cạnh tranh trực tiếp – nơi năng lực đo lường, minh bạch và giảm phát thải sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận và khả năng giữ đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp...
Cơ chế CBAM là công cụ của EU nhằm áp mức giá carbon công bằng
đối với lượng phát thải phát sinh trong quá trình sản xuất của các hàng hóa có
cường độ phát thải cao nhập vào EU, đồng thời khuyến khích sản xuất công nghiệp
sạch hơn tại các quốc gia ngoài EU.
Về bản chất, CBAM yêu cầu hàng hóa nhập khẩu vào EU phải chịu
một mức chi phí carbon tương đương với lượng phát thải sinh ra trong quá trình
sản xuất, dựa trên mức giá carbon của hệ thống EU ETS.
Cơ chế này đang trở thành một trong những thay đổi có tác động
lớn đến thương mại toàn cầu, định hình cuộc chơi xuất khẩu mới. Theo BambuUp, với doanh nghiệp Việt Nam, đây vừa là áp lực chuyển đổi, vừa là cơ hội tái định vị năng lực cạnh tranh.
MỐC 30/9/2027 LÀ THỜI HẠN KHAI BÁO CHÍNH THỨC PHÁT THẢI LẦN
ĐẦU TIÊN
Sau giai đoạn chuyển tiếp báo cáo từ 2023-2025, CBAM đã
chính thức bước vào giai đoạn vận hành đầy đủ từ ngày 1/1/2026. Các nghĩa vụ
tài chính bắt đầu được tính cho những lô hàng nhập khẩu trong năm nay, với lần
khai báo đầu tiên vào ngày 30/9/2027.
Tại tọa đàm về vấn đề này mới đây, ông Nguyễn Mạnh Thắng,
chuyên gia tư vấn về ESG và kiểm kê khí thải nhận xét: việc cơ chế CBAM áp dụng
vận hành chính thức được nhìn nhận sẽ tạo nhiều áp lực về mặt chi phí đối với
doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu vào EU.
Đáng chú ý, quý 1/2026 vừa qua, EU đã công bố mức giá tham
chiếu cho chứng chỉ CBAM hơn 75 Euro cho 1 tấn CO2. Các mốc công bố giá tiếp
theo dự kiến sẽ vào các ngày 6/7, ngày 5/10 và đầu tháng 1/2027.
Ở giai đoạn đầu, cơ chế này áp dụng cho sáu nhóm ngành có cường
độ phát thải cao gồm: sắt thép, nhôm, xi măng, phân bón, điện và hydro. Tuy
nhiên, điều khiến CBAM thực sự khác biệt không nằm ở danh mục ngành hàng, mà ở
cách tính chi phí.
Theo BambuUP, không giống thuế quan truyền thống vốn áp dụng
tương đối đồng đều theo xuất xứ hoặc mã HS, chi phí CBAM phụ thuộc trực tiếp
vào lượng phát thải thực tế của từng nhà máy và chất lượng dữ liệu mà doanh
nghiệp có thể cung cấp.
Doanh nghiệp thiếu dữ liệu sẽ bị áp dụng “default values” –
mức phát thải mặc định, kèm theo mức phạt lũy tiến: 10% vào năm 2026, 20% năm
2027 và 30% từ năm 2028 trở đi.
Một chuyên gia carbon phân tích, nếu dùng giá trị phát thải
mặc định, một nhà sản xuất thép Việt Nam có thể phải chịu chi phí CBAM lên tới
EUR 238 cho mỗi tấn thép cuộn cán nóng (HRC) vào năm 2027, trong khi đối thủ tại
Thái Lan chỉ chịu khoảng EUR 194 cho cùng một sản phẩm bán vào cùng thị trường,
dẫn đến chênh lệch chi phí đơn vị khoảng 22% cho cùng một sản phẩm.
Khoảng chênh lệch 22% này, với một đơn hàng điển hình khoảng
10.000 tấn, doanh nghiệp Việt có thể phải gánh thêm khoảng EUR 436.000 chi phí
carbon so với Thái Lan. Mức chênh lệch này đủ lớn làm thay đổi lợi thế cạnh
tranh về giá trên thị trường xuất khẩu.
Từ thực tế trên, BambuUp cho rằng đây không chỉ là một
thay đổi chính sách của EU, mà là sự hình thành của một “luật chơi” mới trong
thương mại quốc tế: carbon đang dần được định giá như một loại chi phí vận hành
bắt buộc.
CHỦ ĐỘNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG DỮ LIỆU CARBON
Trong mô hình cũ, doanh nghiệp xuất khẩu cạnh tranh bằng chi
phí lao động, năng suất và chất lượng sản phẩm. Những yếu tố đó vẫn quan trọng,
nhưng đang không còn đủ để duy trì lợi thế dài hạn.
Khi các nhà nhập khẩu châu Âu phải kiểm soát phát thải trên
toàn bộ chuỗi cung ứng, tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp cũng thay đổi theo.
Doanh nghiệp minh bạch về carbon sẽ được ưu tiên giữ lại trong chuỗi cung ứng.
Ngược lại, doanh nghiệp thiếu dữ liệu hoặc không có lộ trình chuyển đổi sẽ dần
mất lợi thế vì không đáp ứng được tiêu chuẩn của chuỗi cung ứng xanh.
Chia sẻ vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Chương trình
NetZero nhấn mạnh rằng “CBAM thực chất đang trở thành yêu cầu bắt buộc trong
chuỗi cung ứng. Do đó các cơ sở, doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng cần phải
lưu ý về yêu cầu phải khai báo dữ liệu phát thải để nhà nhập khẩu có số liệu
đưa vào cơ sở dữ liệu của EU để chứng minh, đảm bảo nghĩa vụ CBAM được thực hiện
đầy đủ, tránh rò rỉ carbon”.
Chuyên gia này nhấn mạnh rằng nếu doanh nghiệp không cung cấp dữ liệu kịp thời sẽ bị
nhà nhập khẩu áp giá trị mặc định để tính toán. Điều quan trọng hơn, nếu doanh
nghiệp không đáp ứng được, nhà nhập khẩu có thể sẽ chuyển đơn hàng sang một nhà
xuất khẩu khác, ảnh hưởng tới doanh thu, hoạt động sản xuất…
Theo chuyên gia, carbon thấp đang trực tiếp trở thành điều
kiện để giành các hợp đồng quy mô lớn trong tương lai. Từ thực tế những điển
hình doanh nghiệp sản xuất hàng đầu thế giới không coi CBAM là một khoản chi
phí phải gánh chịu mà biến việc giảm phát thải thành sản phẩm mới, hợp đồng mới
và lợi thế thương hiệu.
Với doanh nghiệp Việt Nam, tác động lớn nhất của CBAM không
chỉ nằm ở 6 nhóm ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp, mà ở việc tiêu chuẩn carbon
đang dần trở thành một phần trong yêu cầu mua hàng của thị trường quốc tế.
Khi các nhà nhập khẩu tại EU và các tập đoàn đa quốc gia phải
kiểm soát phát thải trên toàn bộ chuỗi cung ứng, họ sẽ bắt đầu yêu cầu nhà cung
cấp Việt Nam cung cấp dữ liệu phát thải, chứng minh nguồn điện sử dụng, nguyên
liệu đầu vào, quy trình sản xuất và lộ trình giảm carbon…
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc CBAM không còn là “câu chuyện
của phòng xuất nhập khẩu” hay “nhiệm vụ riêng của bộ phận ESG” mà là vấn đề
liên quan trực tiếp đến chiến lược sản xuất, năng lượng, công nghệ, dữ liệu,
tài chính và cả quan hệ khách hàng.
Trong bối cảnh hiện nay, theo BambuUP, bước đầu tiên không
phải đầu tư công nghệ, mà là xác định rõ doanh nghiệp đang chịu tác động ở mức
nào. Việc xác định đúng mức độ ảnh hưởng, trực tiếp, gián tiếp hay theo yêu cầu
khách hàng, sẽ giúp doanh nghiệp tránh đầu tư dàn trải và ưu tiên đúng nguồn lực.
Một yếu tố rất quan trọng đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây
dựng được hệ thống dữ liệu carbon. Nếu không có dữ liệu, doanh nghiệp sẽ không
biết đâu là “điểm nóng” phát thải, qua đó ưu tiên các giải pháp giảm phát thải
có tác động nhanh. Các doanh nghiệp phải đo lường được các dữ liệu tối thiểu như:
tiêu thụ điện và nhiên liệu; nguyên liệu đầu vào; sản lượng sản xuất; nguồn
cung ứng; hệ số phát thải theo từng công đoạn.
Một cột mốc được các chuyên gia lưu ý đến 30/9/2027 sẽ là thời
hạn khai báo chính thức phát thải lần đầu tiên. Mặc dù còn hơn 1 năm nữa nhưng
đến thời hạn này, các nhà nhập khẩu châu Âu phải khai báo đầy đủ dữ liệu phát
thải năm 2026 nên họ sẽ yêu cầu cung cấp cập nhật đầy đủ thông tin trước.
Bà Hà
cho rằng “nếu các doanh nghiệp không chuẩn bị sớm ngay từ bây giờ sẽ không có dữ
liệu để tính toán một cách chính xác nhất, đến khi đó có thể sẽ phải sử dụng dữ
liệu mặc định”.
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