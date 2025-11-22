Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc

Trong các cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik chiều ngày 21/11, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc phát triển thực chất, hiệu quả, mở rộng hợp tác trên mọi lĩnh vực và tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước.

Chiều 21/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tổng Bí thư hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, tin tưởng hoạt động này góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước, tạo nền tảng pháp lý cho quan hệ ổn định và bền vững trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ ấn tượng về những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đạt được, đồng thời cho rằng những lợi ích chiến lược tương đồng và kết quả hợp tác tích lũy nhiều năm đã tạo điều kiện thuận lợi để hai nước định hình tầm nhìn hợp tác chiến lược mới. Tổng Bí thư mong muốn Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục là đối tác đồng hành tin cậy trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Việt Nam và chuyển lời thăm hỏi của các nhà lãnh đạo Hàn Quốc tới Tổng Bí thư Tô Lâm. Chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sớm đạt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045; khẳng định Hàn Quốc sẽ đồng hành trong chặng đường này.

Ghi nhận kết quả cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị cơ quan lập pháp hai nước phát huy vai trò trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, mở rộng giao lưu nghị sĩ, tăng cường tin cậy chính trị và nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp. Tổng Bí thư nhấn mạnh việc duy trì trao đổi đoàn các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội nhằm tạo nền tảng cho hợp tác toàn diện.

Tổng Bí thư đề nghị Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Hai bên được đề nghị thúc đẩy hợp tác trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng hạ tầng cốt lõi như AI, mạng thế hệ mới, trung tâm dữ liệu và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phục vụ phát triển kinh tế số.

Tổng Bí thư cũng đề nghị mở rộng giao lưu nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc; nghiên cứu đơn giản hóa và tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik đánh giá quan hệ hai nước phát triển vượt bậc từ năm 1992 đến nay, đặc biệt sau khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện. Hợp tác thương mại tăng 170 lần, giao lưu nhân dân tăng 2.500 lần, đạt 5 triệu lượt người năm 2024.

Trên cơ sở này, Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik đề nghị hai bên tăng cường hợp tác quốc phòng, phối hợp phòng chống tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia; đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện tham gia các dự án trọng điểm. Hàn Quốc khẳng định sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik. Ảnh: Thủy Nguyên

Cũng trong chiều 21/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik. Chủ tịch nước đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, tiếp thêm động lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển thực chất; khẳng định Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Gyeongju; cho biết Hàn Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ để Việt Nam tổ chức thành công APEC 2027.

Hai nhà lãnh đạo ghi nhận những kết quả đạt được trong quan hệ hai nước kể từ năm 1992; nhất trí tăng cường tin cậy chính trị làm cơ sở thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao kết quả hội đàm cấp Quốc hội, mong muốn cơ quan lập pháp tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý triển khai hiệu quả nội hàm Đối tác chiến lược toàn diện.

Về hợp tác song phương, Chủ tịch nước cho rằng tiềm năng và dư địa còn rất lớn; đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn, thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; mở rộng hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Chủ tịch nước cũng đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc sinh sống ổn định; phía Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Hàn Quốc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik nhất trí với các đề xuất và mong muốn Việt Nam hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư lâu dài; cam kết phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam thúc đẩy hợp tác phù hợp lợi ích của nhân dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; cùng nỗ lực thúc đẩy hòa bình, ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.