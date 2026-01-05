Hà Tĩnh: Khu vực ngoài Nhà nước dẫn dắt dòng vốn đầu tư toàn xã hội

Dù tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội năm 2025 chỉ tăng nhẹ so với năm trước, bức tranh đầu tư của Hà Tĩnh vẫn ghi nhận điểm nhấn rõ nét khi khu vực ngoài Nhà nước vươn lên giữ vai trò chủ lực, đóng góp hơn một nửa tổng nguồn vốn toàn xã hội, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng những năm tiếp theo.

Theo số liệu thống kê của tỉnh Hà Tĩnh, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn năm 2025 đạt 61.019 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2024. Quy mô vốn duy trì ở mức cao trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đã hoàn thành khối lượng lớn trong năm trước cho thấy nỗ lực đáng kể của địa phương trong việc giữ nhịp đầu tư, nhất là ở khu vực sản xuất công nghiệp và kinh tế tư nhân.

Động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng vốn đầu tư năm 2025 đến từ các dự án công nghiệp quy mô lớn. Trong đó, dự án Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast tiếp tục tạo dấu ấn rõ rệt khi giá trị xây dựng hoàn thành trong năm 2025 ước đạt 6.505 tỷ đồng. Cùng với đó, quá trình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân vốn đầu tư công dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã góp phần duy trì quy mô vốn đầu tư toàn xã hội ở mức cao.

Xét theo thành phần kinh tế, cơ cấu nguồn vốn đầu tư tại Hà Tĩnh năm 2025 có sự chuyển dịch rõ nét. Vốn đầu tư ngoài Nhà nước đạt 34.390,8 tỷ đồng, chiếm 56,4% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và tăng tới 92,7% so với năm trước. Đây là mức tăng rất cao, phản ánh sự khởi sắc mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn.

Sự bứt phá này đến từ nhiều yếu tố. Trước hết là việc triển khai dự án Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast với quy mô lớn, kéo theo nhu cầu đầu tư xây dựng hạ tầng, nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tiếp tục diễn ra sôi động. Nguồn vốn từ khu vực dân cư cũng gia tăng, tập trung vào xây dựng nhà ở, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ.Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast

Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh. Ảnh: Loan Nhất

Thực tế này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của khu vực ngoài Nhà nước trong dẫn dắt tăng trưởng đầu tư của Hà Tĩnh. Khi các doanh nghiệp tư nhân chủ động mở rộng quy mô, tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và hạ tầng, sức lan tỏa của dòng vốn đầu tư được tăng cường, góp phần tạo thêm việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Trái ngược với sự tăng trưởng mạnh của khu vực ngoài Nhà nước, vốn đầu tư Nhà nước trên địa bàn Hà Tĩnh năm 2025 ước đạt 16.863,23 tỷ đồng, chiếm 27,6% tổng vốn và giảm 28,8% so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do một số dự án hạ tầng trọng điểm đã hoàn thành khối lượng thi công lớn trong năm 2024, làm giảm giá trị thực hiện trong năm nay.

Cụ thể, các dự án như cao tốc Bắc – Nam hay đường dây 500 kV mạch 3 đã bước qua giai đoạn thi công cao điểm, khiến vốn đầu tư Nhà nước thực hiện trong năm 2025 giảm theo chu kỳ. Tuy vậy, việc duy trì tỷ trọng gần 28% tổng vốn cho thấy khu vực Nhà nước vẫn giữ vai trò quan trọng trong đầu tư hạ tầng, tạo nền tảng cho phát triển dài hạn và thu hút các nguồn lực xã hội khác.

Đối với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đầu tư thực hiện năm 2025 ước đạt 9.765,34 tỷ đồng, chiếm khoảng 16% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, giảm 43,9% so với năm trước. Sự sụt giảm này chủ yếu xuất phát từ việc một số dự án FDI quy mô lớn đã chuyển sang giai đoạn hoàn thiện, làm giảm khối lượng thực hiện trong năm. Đáng chú ý là dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, sau giai đoạn xây dựng cao điểm, đã giảm nhu cầu vốn đầu tư xây lắp so với trước.

Mặc dù vốn FDI thực hiện giảm, song việc các dự án lớn dần hoàn thiện cũng mở ra triển vọng mới khi đi vào vận hành, đóng góp cho tăng trưởng sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và ngân sách trong các năm tiếp theo.

Bước sang năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 61.560 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2025. Định hướng trọng tâm vẫn là tiếp tục thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn, phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững, ổn định trong trung và dài hạn.