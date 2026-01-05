Thứ Hai, 05/01/2026

Trang chủ Dân sinh

Hà Nội: Doanh nghiệp dân doanh thưởng Tết cao nhất với hơn 600 triệu đồng/người

Thu Hằng

05/01/2026, 11:30

Mức thưởng cao nhất trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn Hà Nội thuộc về người lao động trong khối doanh nghiệp dân doanh, với trên 600 triệu đồng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Nội vụ Hà Nội vừa có báo cáo nhanh về tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn. Kết quả dựa trên số liệu tổng hợp từ gần 3.200 doanh nghiệp báo cáo tính đến thời điểm hiện tại.

Theo đó, mức thưởng Tết cao nhất dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Hà Nội thuộc về doanh nghiệp dân doanh, với 614.000.000 đồng/người; mức thưởng thấp nhất là 1.000.000 đồng/người. Mức thưởng bình quân đạt 4.000.000 đồng/người.

Đối với Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân ở khối doanh nghiệp này đạt 800.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người; mức thưởng thấp nhất là 600.000 đồng/người.

Mức tiền lương cao nhất trong năm 2025 đạt 230.000.000 đồng/người/tháng; thấp nhất 6.500.000 đồng/người/tháng.

Đối với Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức tiền lương cao nhất đạt 46.500.000 đồng/người/tháng; thấp nhất 6.500.000 đồng/người/tháng.

Mức thưởng bình quân trong dịp Tết Dương lịch của các doanh nghiệp là 1.000.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 15.000.000 đồng/người; thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với Tết Nguyên đán năm 2026, mức thưởng bình quân đạt 3.500.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 103.000.000 đồng/người; thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Đối với Công ty Cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước, mức tiền lương cao nhất năm 2025 đạt 45.000.000 đồng/người/tháng; thấp nhất 6.600.000 đồng/người/tháng.

Về thưởng Tết Dương lịch, mức bình quân cũng đạt 1.000.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 18.000.000 đồng/người; mức thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Với Tết Nguyên đán, mức thưởng bình quân ở loại hình doanh nghiệp này đạt 3.700.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 45.000.000 đồng/người; mức thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, năm 2025, mức tiền lương cao nhất đạt 225.000.000 đồng/người/tháng; thấp nhất là 5.500.000 đồng/người/tháng.

Mức thưởng bình quân dịp Tết Dương lịch đạt 1.000.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất dịp này là 37.000.000 đồng/người; thấp nhất là 600.000 đồng/người.

Riêng với Tết Nguyên đán năm 2026, mức thưởng bình quân đạt 4.500.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất dịp này là 286.000.000 đồng/người; thấp nhất là 1.000.000 đồng/người.

Hà Nội lao động Tết Nguyên đán Bính Ngọ thưởng tết tiền lương

