Chênh lệch giá mua và bán vàng SJC gần 70 triệu đồng/lượng trong một năm

Trong phiên sáng nay (5/1/2026), giá vàng miếng mua vào tại tất cả các hệ thống lớn đều niêm yết ở mức 154,2 triệu đồng/lượng. So với thời điểm đầu năm ngoái (6/1/2025), chênh lệch giá mua/bán lên tới 69 triệu đồng mỗi lượng.

Sau khi ghi nhận 3 phiên giảm liên tiếp trong 3 ngày cuối năm (29 – 31/12/2025), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt điều chỉnh tăng trong phiên sáng nay (5/1/2026).

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm đều tăng 3,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ (31/12/2025). Các thương hiệu này đều niêm yết giá mua vào vàng miếng ở mức 154,2 triệu và giá vàng miếng bán ra niêm yết ở mức 156,2 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Tính đến 10 giờ 30 phút, Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 156,2 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng miếng SJC mua vào đặt ở mức 154,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 31/12, giá vàng miếng mua vào và bán ra tại thương hiệu này cũng tăng 3,4 triệu đồng/lượng.

Cùng mức điều chỉnh trên, Phú Quý duy trì ổn định giá mua, bán vàng miếng SJC trong phiên sáng nay ở mức 153,7 triệu – 156,2 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây là thương hiệu ghi nhận giá vàng miếng mua vào thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Trong phiên sáng nay, Mi Hồng ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp đối với giá mua, bán vàng miếng SJC.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này tăng 1,1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán, niêm yết tại 152,6 triệu – 154 triệu đồng/lượng (mua -bán). Chưa đầy 10 phút mở cửa, Mi Hồng tiếp tục tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giữ nguyên chiều bán.

Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng thêm 2,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt ở mức 155 triệu – 156,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, trong phiên sáng, giá giao dịch vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận tổng mức tăng là 3,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 5/1/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung xu hướng với thị trường vàng miếng, các đơn vị kinh doanh cũng điều chỉnh tang mạnh giá giao dịch vàng nhẫn với mức giảm dao động từ 1,9 triệu đến hơn 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Sau khi ghi nhận mức tăng phổ biến là 3,4 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng mua vào tại các hệ thống lớn đều niêm yết ở mức 154,2 triệu đồng/lượng. So với thời điểm đầu năm ngoái (6/1/2025), người mua lãi 69 triệu đồng khi giá bán ra chỉ ở mức 85 triệu đồng/lượng.

Sau khi tăng 3,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 31/12/2025, mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 149,1 triệu – 152,1 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 5/1/2026, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn duy trì ổn định. Đây cũng là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh tăng mạnh nhất trên thị trường.

Tại DOJI và PNJ, cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại hai thương hiệu này đều đặt ở mức 151 triệu – 154 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 31/12, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Bảo Tín Minh Châu cũng chỉ ghi nhận duy nhất 1 nhịp điều chỉnh đối với cả hai chiều mua và bán với tổng mức tăng là 1,7 triệu đồng/lượng.

Mở cửa, Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 152 triệu – 155 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 31/12. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng 1,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn đặt ở mức 153,7 triệu – 156,7 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Mức điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn trong phiên 5/1/2026 so với phiên 31/12/2025. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong khi đó, giá mua, bán vàng nhẫn Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng 3,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, niêm yết ở mức 155,4 triệu – 158,4 triệu đồng/lượng.

Sau gần 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh giảm 1,7 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua, bán, đặt giá giao dịch ở mức 153,7 triệu – 156,7 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 5/1/2026, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Như vậy, trong phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận tổng mức tăng là 1,7 triệu đồng/lượng đối với giá giao dịch vàng nhẫn Kim Gia Bảo.

Tại Phú Quý, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này mở cửa phiên sáng niêm yết ở mức 151 triệu – 154 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu mỗi chiều so với giá chốt phiên 31/12.

Sau hơn 2 tiếng mở cửa, Phú Quý tăng thêm 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đặt giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 151,7 triệu – 154,7 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá niêm yết trên vẫn giữ nguyên.

Tại khu vực phía Nam, mở cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 31/12, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 148 triệu – 151 triệu đồng/lượng.

Chỉ sau hơn 30 phút mở cửa, thương hiệu này tiếp tục điều chỉnh tăng thêm 1 triệu đồng/lượng với mỗi chiều. Giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” đặt ở mức 149 triệu – 152 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 5/1/2026, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định.