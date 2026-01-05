Thứ Hai, 05/01/2026

Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Thanh Xuân

05/01/2026, 11:15

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 357/2025/NĐ-CP quy định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nghị định số 357/2025/NĐ-CP nêu rõ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng và quản lý tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương. 

Theo đó, Bộ Xây dựng là cơ quan xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc; UBND cấp tỉnh là cơ quan thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trong phạm vi của địa phương. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được cấp quyền truy cập để khởi tạo, chia sẻ, cập nhật, cung cấp thông tin, dữ liệu và thực hiện tra cứu, quản lý theo phân quyền của cơ quan quản lý nhà nước.

Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng có tính mở và tiêu chuẩn, quy chuẩn về cơ sở dữ liệu, API, mô hình phân quyền; đáp ứng quy định theo khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, các tiêu chuẩn an ninh bảo mật; có mô tả định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan; dữ liệu có trong các cơ sở dữ liệu được kết nối, chia sẻ thì không thu thập lại.

Các thông tin, dữ liệu được hình thành từ cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản là tài sản của nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý. Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo mật thông tin cá nhân.

Đối với cơ sở dữ liệu nhà ở, Nghị định số 357/2025/NĐ-CP quy định hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật nhà ở do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương ban hành theo thẩm quyền.

Chỉ tiêu phát triển các loại hình nhà ở theo đề án; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và kết quả thực hiện bao gồm: diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ, cải tạo xây dựng nhà chung cư và nhà ở khác (nếu có); diện tích nhà ở bình quân đầu người; diện tích sàn nhà ở, số lượng nhà ở.

Loại hình phát triển nhà ở là nhà ở thương mại; nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, nhà ở do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đầu tư xây dựng; nhà ở công vụ; nhà ở phục vụ tái định cư; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; nhà ở hỗn hợp; nhà ở thuộc tài sản công; các chương trình hỗ trợ về nhà ở...

Về cơ sở dữ liệu bất động sản, Nghị định quy định hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thị trường bất động sản do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương ban hành theo thẩm quyền.

Các loại bất động sản, dự án bất động sản, gồm: dự án đầu tư xây dựng nhà ở; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn; dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa, văn phòng, thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú, công nghiệp và công trình xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu nhà ở để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao; chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản; nhà ở, công trình xây dựng thuộc trường hợp khi giao dịch phải thông qua công chứng.

Đáng chú ý, Nghị định quy định về thông tin, dữ liệu về tổ chức kinh doanh dịch vụ bất động sản gồm: thông tin về sàn giao dịch bất động sản; thông tin về tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản; thông tin về tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản. Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định thông tin, dữ liệu về cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản gồm: thông tin về số định danh cá nhân, mã định danh điện tử chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Ba hình thức khai thác, sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản: khai thác, sử dụng trực tiếp thông qua Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; khai thác, sử dụng qua kết nối, chia sẻ dữ liệu trực tuyến giữa các hệ thống thông tin; kai thác, sử dụng qua việc gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu mang tính chất chuyên ngành, chi tiết về nhà ở và thị trường bất động sản quy định tại Phụ lục VI đính kèm theo Nghị định này gửi phiếu yêu cầu cho Bộ Xây dựng theo các hình thức sau: Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa cơ quan Bộ Xây dựng, hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính, hoặc nộp qua hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng và phải trả các chi phí liên quan theo quy định pháp luật.

