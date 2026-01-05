Hà Nội thiết kế đô thị riêng tuyến đường Lý Thường Kiệt

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 6448/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Thiết kế đô thị riêng tuyến đường Lý Thường Kiệt, tỷ lệ 1/500…

Theo Quyết định, ranh giới nghiên cứu Đồ án thuộc địa giới hành chính các phường Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Điểm đầu là nút giao thông với phố Lê Duẩn; điểm cuối là nút giao thông với phố Lê Thánh Tông.

Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 41,16ha, trong đó diện tích khu đất lập Thiết kế đô thị riêng 30,598ha. chiều dài tuyến phố là 1,8 km.

Đồ án được lập nhằm cụ thể hoá Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1668/QĐ-TTg; phù hợp Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2.000; cùng các quy hoạch đã, đang nghiên cứu trong khu vực.

Đồng thời, đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa giữa khu vực xây mới và khu vực cải tạo chỉnh trang, tái thiết đô thị, đặc biệt tại các khu vực tiếp giáp với các nút giao thông, các khu vực có ý nghĩa quan trọng, không phá vỡ cấu trúc không gian kiến trúc tuyến phố Pháp cũ.

Kết hợp giữa bảo tồn phát huy các giá trị lịch sử, kiến trúc đô thị, cảnh quan môi trường với cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị phù hợp với các đặc trưng về lịch sử, văn hóa, xã hội.

Đề xuất các giải pháp chỉnh trang đô thị khu vực hiện hữu, phát huy các công trình có giá trị, các công trình biệt thự - nhà cổ - công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954, các công trình an ninh quốc phòng.

Xác định vị trí các điểm nhấn kiến trúc theo định hướng quy hoạch cấp trên, không gian kiến trúc tạo bộ mặt đô thị trên toàn tuyến đảm bảo hài hòa với mặt bằng chung toàn tuyến, cũng như các khu vực lân cận.

Khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm và nổi của đồ án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực; khớp nối các dự án đầu tư xây dựng đã và đang triển khai, trên cơ sở tuân thủ các quy hoạch được phê duyệt trong khu vực.

Về nguyên tắc thực hiện, đồ án tuân thủ các quy hoạch cấp trên, quy hoạch chuyên ngành liên quan; kế thừa Quy hoạch chi tiết quận Hoàn Kiếm tỷ lệ 1/2.000; đồng thời rà soát, cập nhật các dự án đầu tư đã được phê duyệt và đang triển khai.

Đảm bảo không bổ sung thêm nhà ở, hạn chế việc làm tăng chất tải hạ tầng. Phân tích và đề xuất các chỉ tiêu, giải pháp quy hoạch dự kiến áp dụng cho tuyến phố và các nút giao thông, quảng trường; định hướng, đưa ra các yêu cầu về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cho từng loại công trình trong phạm vi nghiên cứu.

Việc đánh giá, nghiên cứu, quyết định nâng tầng cao, chiều cao của các công trình cần được nghiên cứu kỹ lưỡng; hài hòa với mặt bằng chung toàn tuyến phố và các khu vực lân cận, được công bố công khai và có sự đồng thuận của cộng đồng dân cư.

Chuẩn hóa các hoạt động thiết kế, xây dựng (đối với khu vực dân cư hiện có cải tạo chỉnh trang); định hình tiêu chí, yêu cầu, nguyên tắc (bắt buộc) đối với khu vực điểm nhấn trên tuyến phố; khuyến khích về giảm mật độ; tăng khoảng lùi, khoảng cách 4 xây dựng công trình, tỷ lệ cây xanh trên mặt đứng, mái, xác định màu sắc, vật liệu chủ đạo các công trình trên tuyến đường...

UBND Thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức kiểm tra, xác nhận hồ sơ, bản vẽ và quy định quản lý đồ án Thiết kế đô thị riêng tuyến đường Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam và phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phù hợp với Quyết định đã được phê duyệt.

UBND phường Cửa Nam chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám hoàn thiện quy định quản lý, tổ chức công bố công khai nội dung đồ án Thiết kế đô thị được duyệt để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.