Trang chủ Bất động sản

Hà Nội thiết kế đô thị riêng tuyến đường Lý Thường Kiệt

Hoàng Bách

05/01/2026, 11:08

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 6448/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Thiết kế đô thị riêng tuyến đường Lý Thường Kiệt, tỷ lệ 1/500…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Quyết định, ranh giới nghiên cứu Đồ án thuộc địa giới hành chính các phường Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Điểm đầu là nút giao thông với phố Lê Duẩn; điểm cuối là nút giao thông với phố Lê Thánh Tông.

Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 41,16ha, trong đó diện tích khu đất lập Thiết kế đô thị riêng 30,598ha. chiều dài tuyến phố là 1,8 km.

Đồ án được lập nhằm cụ thể hoá Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1668/QĐ-TTg; phù hợp Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2.000; cùng các quy hoạch đã, đang nghiên cứu trong khu vực.

Đồng thời, đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa giữa khu vực xây mới và khu vực cải tạo chỉnh trang, tái thiết đô thị, đặc biệt tại các khu vực tiếp giáp với các nút giao thông, các khu vực có ý nghĩa quan trọng, không phá vỡ cấu trúc không gian kiến trúc tuyến phố Pháp cũ.

Kết hợp giữa bảo tồn phát huy các giá trị lịch sử, kiến trúc đô thị, cảnh quan môi trường với cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị phù hợp với các đặc trưng về lịch sử, văn hóa, xã hội.

Đề xuất các giải pháp chỉnh trang đô thị khu vực hiện hữu, phát huy các công trình có giá trị, các công trình biệt thự - nhà cổ - công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954, các công trình an ninh quốc phòng.

Xác định vị trí các điểm nhấn kiến trúc theo định hướng quy hoạch cấp trên, không gian kiến trúc tạo bộ mặt đô thị trên toàn tuyến đảm bảo hài hòa với mặt bằng chung toàn tuyến, cũng như các khu vực lân cận.

Khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm và nổi của đồ án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực; khớp nối các dự án đầu tư xây dựng đã và đang triển khai, trên cơ sở tuân thủ các quy hoạch được phê duyệt trong khu vực.

Về nguyên tắc thực hiện, đồ án tuân thủ các quy hoạch cấp trên, quy hoạch chuyên ngành liên quan; kế thừa Quy hoạch chi tiết quận Hoàn Kiếm tỷ lệ 1/2.000; đồng thời rà soát, cập nhật các dự án đầu tư đã được phê duyệt và đang triển khai.

Đảm bảo không bổ sung thêm nhà ở, hạn chế việc làm tăng chất tải hạ tầng. Phân tích và đề xuất các chỉ tiêu, giải pháp quy hoạch dự kiến áp dụng cho tuyến phố và các nút giao thông, quảng trường; định hướng, đưa ra các yêu cầu về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cho từng loại công trình trong phạm vi nghiên cứu.

Việc đánh giá, nghiên cứu, quyết định nâng tầng cao, chiều cao của các công trình cần được nghiên cứu kỹ lưỡng; hài hòa với mặt bằng chung toàn tuyến phố và các khu vực lân cận, được công bố công khai và có sự đồng thuận của cộng đồng dân cư.

Chuẩn hóa các hoạt động thiết kế, xây dựng (đối với khu vực dân cư hiện có cải tạo chỉnh trang); định hình tiêu chí, yêu cầu, nguyên tắc (bắt buộc) đối với khu vực điểm nhấn trên tuyến phố; khuyến khích về giảm mật độ; tăng khoảng lùi, khoảng cách 4 xây dựng công trình, tỷ lệ cây xanh trên mặt đứng, mái, xác định màu sắc, vật liệu chủ đạo các công trình trên tuyến đường...

UBND Thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức kiểm tra, xác nhận hồ sơ, bản vẽ và quy định quản lý đồ án Thiết kế đô thị riêng tuyến đường Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam và phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phù hợp với Quyết định đã được phê duyệt.

UBND phường Cửa Nam chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám hoàn thiện quy định quản lý, tổ chức công bố công khai nội dung đồ án Thiết kế đô thị được duyệt để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

bất động sản cải tạo chỉnh trang đô thị Hà Nội phố lý thường kiệt

Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 357/2025/NĐ-CP quy định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản…

Oriental Square by OSI: Tòa nhà văn phòng đầu tiên của khu vực Starlake chính thức đi vào hoạt động

Oriental Square by OSI: Tòa nhà văn phòng đầu tiên của khu vực Starlake chính thức đi vào hoạt động

Trong bối cảnh thị trường văn phòng Hà Nội dịch chuyển ra khỏi khu trung tâm truyền thống, Starlake – Tây Hồ Tây dần khẳng định vai trò của một trung tâm mới. Việc Oriental Square by OSI chính thức đi vào hoạt động không chỉ đánh dấu tòa nhà văn phòng đầu tiên tại Starlake, mà còn mở ra giai đoạn hình thành CBD mới phía Tây Bắc Thủ đô.

Gần 7.400 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý

Gần 7.400 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý

Bộ Tài chính cho biết trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ sở nhà, đất dôi dư đã từng bước được các địa phương quyết định và tổ chức xử lý để tránh thất thoát, lãng phí tài sản. Hiện số cơ sở nhà, đất dôi dư, cần tiếp tục xử lý là gần 7.400 cơ sở...

10 dấu ấn nổi bật Kinh tế - Xã hội năm 2025

10 dấu ấn nổi bật Kinh tế - Xã hội năm 2025

Do Hội đồng biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy bình chọn

Hải Phòng mời gọi đầu tư cho 58 dự án sử dụng đất

Hải Phòng mời gọi đầu tư cho 58 dự án sử dụng đất

Hải Phòng thông báo mời gọi nhà đầu tư thực hiện 58 dự án sử dụng hơn 4.013ha đất…

10 dấu ấn nổi bật Kinh tế - Xã hội năm 2025

eMagazine

10 dấu ấn nổi bật Kinh tế - Xã hội năm 2025

10 vấn đề nổi bật kinh tế thế giới năm 2025

eMagazine

10 vấn đề nổi bật kinh tế thế giới năm 2025

Bước chuyển trong hành động kinh tế tuần hoàn

eMagazine

Bước chuyển trong hành động kinh tế tuần hoàn

VnEconomy