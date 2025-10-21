Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Hungary có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng và thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary nói chung...

Chiều 20/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đang có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam từ ngày 18-22/10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo và đoàn đại biểu Quốc hội Hungary thăm chính thức Việt Nam, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Hungary có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng và thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary nói chung.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định trong triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống khu vực Trung Đông Âu, trong đó Hungary là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ hài lòng về những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua; cho rằng chuyến thăm của Ngài Chủ tịch là dấu mốc mới quan trọng trong việc củng cố và làm sâu sắc quan hệ hai nước thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thông tin tới Chủ tịch Quốc hội Hungary về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian gần đây; chia sẻ những định hướng chiến lược lớn, mục tiêu, giải pháp, bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải cách thể chế, luật pháp, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát triển khoa học và công nghệ, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo bày tỏ vui mừng và xúc động khi thăm lại Việt Nam sau 10 năm; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo của Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn; trân trọng chuyển lời chào và lời mời của Tổng thống Sulyok Tamas tới Tổng Bí thư Tô Lâm sớm thăm Hungary; bày tỏ hết sức ngưỡng mộ những thành tựu nổi bật, có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới; đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế; khẳng định Việt Nam luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của Hungary tại Đông Nam Á.

Hai bên đánh giá hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, nhất trí cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này tương xứng với mối quan hệ chính trị tin cậy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và cảm ơn Hungary là một trong những nước EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), đồng thời đề nghị Quốc hội Hungary tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy Quốc hội của các nước thành viên còn lại của EU sớm phê chuẩn Hiệp định.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo khẳng định Hungary luôn sẵn sàng và khuyến nghị, thúc đẩy các nước còn lại trong EU sớm phê chuẩn Hiệp định, vì chính lợi ích của các nước EU; khẳng định Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất, quan trọng nhất của EU tại khu vực Đông Nam Á.

Trong bầu không khí hữu nghị và tin cậy, hai bên đã trao đổi về một số định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển thực chất hơn. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất một số các biện pháp tăng cường gồm tăng cường tin cậy chính trị thông qua tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; Tăng cường hợp tác thương mại-đầu tư, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương tăng gấp đôi hiện nay, đạt khoảng 2 tỷ USD trong thời gian tới và coi đây là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước; Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát triển, phối hợp triển khai hiệu quả các dự án sử dụng tín dụng ưu đãi của Chính phủ Hungary dành cho Việt Nam; Tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo, nhất là những lĩnh vực mà Hungary có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, công nghệ cao, y dược, đổi mới sáng tạo…; Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực môi trường, đặc biệt là an ninh nguồn nước-lĩnh vực thế mạnh của Hungary; Tăng cường hợp tác lao động, một trong những lĩnh vực nhiều tiềm năng bổ trợ.

Chủ tịch Quốc hội Hungary nhất trí cao với những đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Về hợp tác trên kênh nghị viện, ông Kover Laszlo cho biết tất cả các đảng phái chính trị trong Quốc hội Hungary dù theo các khuynh hướng chính trị khác nhau nhưng đều đồng thuận ủng hộ việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Việt Nam; khẳng định Quốc hội Hungary luôn sẵn sàng phối hợp triển khai các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ Chính phủ hai nước đẩy mạnh quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là tăng cường quan hệ kinh tế-thương mại, đầu tư.

Quốc hội Hungary sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ lập trường giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, để giữ vững ổn định, an ninh tại mỗi khu vực.

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đề nghị Quốc hội Hungary ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước luật biển của Liên hợp quốc năm 1982 (UNCLOS 1982).

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề nghị Chủ tịch Quốc hội Hungary chuyển lời thăm hỏi đến Thủ tướng Hungary Orban Viktor.