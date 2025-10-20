Ra mắt ấn phẩm đặc biệt “Việt Nam – Kỷ nguyên vươn mình”

Nhân kỷ niệm những sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2025 và chào mừng kỷ nguyên mới của dân tộc, Tạp chí Tổ chức Nhà nước và Lao động (Bộ Nội vụ) tổ chức biên soạn và xuất bản ấn phẩm đặc biệt “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình”…

Dự kiến ra mắt vào tháng 12/2025, cuốn sách được kỳ vọng sẽ là một công trình tri thức giá trị, tôn vinh những người đang thắp lửa cho khát vọng Việt Nam hùng cường.

Cuốn sách tập hợp những bài viết chuyên sâu, có giá trị lý luận và thực tiễn cao của các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học về tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, ấn phẩm dành một phần quan trọng để tôn vinh các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân có đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế, cống hiến vì cộng đồng.

Với độ dày gần 500 trang, in 4 màu trên chất liệu giấy couche cao cấp, “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình” được cấu trúc thành 3 phần chính:

Phần I: Lý luận - Tầm nhìn phát triển Việt Nam: Phần này tập hợp các tham luận, bài viết về những đột phá chiến lược trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đổi mới mô hình tăng trưởng trong bối cảnh mới.

Phần II: Doanh nghiệp - Doanh nhân Việt Nam: Hành trình kiến tạo giá trị. Đây là phần trung tâm của ấn phẩm, khắc họa chân dung những doanh nhân tiêu biểu, những doanh nghiệp đã trở thành biểu tượng của bản lĩnh và trí tuệ Việt.

Đó là Viettel với hành trình vươn ra thế giới, Vingroup tiên phong trong công nghệ xanh, FPT ghi dấu ấn trên bản đồ chuyển đổi số toàn cầu, hay Trường Hải, Cà phê Trung Nguyên, Vinamilk...

Bên cạnh các tập đoàn lớn, ấn phẩm còn tôn vinh thế hệ doanh nhân trẻ, những kiều bào trở về cống hiến, và những câu chuyện “vượt khó vươn lên” đầy cảm hứng. Chính họ đã góp phần tạo nên một khu vực kinh tế tư nhân năng động, đóng góp hơn 50% GDP và trở thành một trong ba trụ cột của nền kinh tế quốc gia.

Phần III: Hành trình vươn mình - Khát vọng Việt Nam. Phần cuối cùng là bản tổng hòa tiếng nói của giới trí thức, thế hệ trẻ, cộng đồng khởi nghiệp và người dân ba miền. Tất cả cùng chung một khát vọng về một Việt Nam xanh - số - nhân văn, đồng thời thể hiện trách nhiệm công dân trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế sâu rộng.

Để đảm bảo chất lượng học thuật và tính thực tiễn cao, ấn phẩm có sự tham gia của Hội đồng Biên soạn uy tín gồm các chuyên gia hàng đầu như: TS. Trần Nghị, GS.TS Lê Hữu Nghĩa, TS. Thang Văn Phúc, GS.TS Trần Văn Phòng, GS.TS Hoàng Thế Liên, GS.TS Nguyễn Hữu Khiển, GS.TS Võ Khánh Vinh, GS.TS Phạm Hồng Thái, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh.

Với sự đầu tư công phu, “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình” được kỳ vọng sẽ trở thành bản hòa ca của những người “kiến tạo giá trị”, viết tiếp khát vọng hùng cường của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.