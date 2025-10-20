Ra mắt ấn phẩm đặc biệt “Việt Nam – Kỷ nguyên vươn mình”

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Nhân kỷ niệm những sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2025 và chào mừng kỷ nguyên mới của dân tộc, Tạp chí Tổ chức Nhà nước và Lao động (Bộ Nội vụ) tổ chức biên soạn và xuất bản ấn phẩm đặc biệt “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình”…
Dự kiến ra mắt vào tháng 12/2025, cuốn sách được kỳ vọng sẽ là một công trình tri thức giá trị, tôn vinh những người đang thắp lửa cho khát vọng Việt Nam hùng cường.
Cuốn sách tập hợp những bài viết chuyên sâu, có giá trị lý luận và thực tiễn cao của các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học về tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, ấn phẩm dành một phần quan trọng để tôn vinh các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân có đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế, cống hiến vì cộng đồng.
Với độ dày gần 500 trang, in 4 màu trên chất liệu giấy couche cao cấp, “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình” được cấu trúc thành 3 phần chính:
Phần I: Lý luận - Tầm nhìn phát triển Việt Nam: Phần này tập hợp các tham luận, bài viết về những đột phá chiến lược trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đổi mới mô hình tăng trưởng trong bối cảnh mới.
Phần II: Doanh nghiệp - Doanh nhân Việt Nam: Hành trình kiến tạo giá trị. Đây là phần trung tâm của ấn phẩm, khắc họa chân dung những doanh nhân tiêu biểu, những doanh nghiệp đã trở thành biểu tượng của bản lĩnh và trí tuệ Việt.
Đó là Viettel với hành trình vươn ra thế giới, Vingroup tiên phong trong công nghệ xanh, FPT ghi dấu ấn trên bản đồ chuyển đổi số toàn cầu, hay Trường Hải, Cà phê Trung Nguyên, Vinamilk...
Bên cạnh các tập đoàn lớn, ấn phẩm còn tôn vinh thế hệ doanh nhân trẻ, những kiều bào trở về cống hiến, và những câu chuyện “vượt khó vươn lên” đầy cảm hứng. Chính họ đã góp phần tạo nên một khu vực kinh tế tư nhân năng động, đóng góp hơn 50% GDP và trở thành một trong ba trụ cột của nền kinh tế quốc gia.
Phần III: Hành trình vươn mình - Khát vọng Việt Nam. Phần cuối cùng là bản tổng hòa tiếng nói của giới trí thức, thế hệ trẻ, cộng đồng khởi nghiệp và người dân ba miền. Tất cả cùng chung một khát vọng về một Việt Nam xanh - số - nhân văn, đồng thời thể hiện trách nhiệm công dân trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế sâu rộng.
Để đảm bảo chất lượng học thuật và tính thực tiễn cao, ấn phẩm có sự tham gia của Hội đồng Biên soạn uy tín gồm các chuyên gia hàng đầu như: TS. Trần Nghị, GS.TS Lê Hữu Nghĩa, TS. Thang Văn Phúc, GS.TS Trần Văn Phòng, GS.TS Hoàng Thế Liên, GS.TS Nguyễn Hữu Khiển, GS.TS Võ Khánh Vinh, GS.TS Phạm Hồng Thái, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh.
Với sự đầu tư công phu, “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình” được kỳ vọng sẽ trở thành bản hòa ca của những người “kiến tạo giá trị”, viết tiếp khát vọng hùng cường của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Alexander Stubb đã nhất trí nâng cấp quan hệ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Phần Lan, được thiết lập từ năm 1973, lên Quan hệ đối tác chiến lược.
Sáng 21/10 (theo giờ địa phương), ngay sau Lễ đón trọng thể tại Phủ Tổng thống, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhằm trao đổi định hướng phát triển quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) đang chuyển mạnh sang hành động thực chất nhằm tháo gỡ vướng mắc và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Trong cuộc trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, Chủ tịch KOCHAM Ko Tae Yeon cho biết trong giai đoạn tới KOCHAM sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên để cùng nhau chiến thắng, cùng nhau phát triển.
TP.Hồ Chí Minh đang tiến hành thẩm định giá 3 khu đất dự kiến chi trả cho chủ đầu tư dự án BT giải quyết ngập do triều cường tại TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 1, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu nhằm thúc đẩy tháo gỡ cho dự án sau nhiều năm đình trệ...
Nhờ sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh vượt trội, các địa phương phía Bắc của Việt Nam đang chứng kiến làn sóng mở rộng đầu tư đầy triển vọng từ các nhà đầu tư nước ngoài, khi khu vực này được xem như cửa ngõ chiến lược để khai thác và tiếp cận thị trường Việt Nam...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: