Hà Nội phản hồi việc bổ sung nhóm lao động hưởng chi thu nhập tăng thêm

Sở Nội vụ Hà Nội cho rằng cần giữ nguyên các nhóm đối tượng được hưởng chính sách chi thu nhập tăng thêm là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Thủ đô...
Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đang lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố quản lý.
Theo dự thảo, mức trích để tạo nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm năm 2026 bằng 0,8 lần quỹ lương cơ bản.
Đối tượng áp dụng là những người đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của thành phố.
Góp ý vào dự thảo, nhiều đơn vị của thành phố đề nghị bổ sung đối tượng thuộc diện được thụ hưởng mức chi thu nhập tăng thêm. Trong đó, Văn phòng Thành ủy đề nghị nghiên cứu bổ sung nhóm lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐCP ngày 30/12/2022 của Chính phủ làm các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính thực hiện quản lý và áp dụng chính sách như công chức.
Tương tự, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội đề nghị bổ sung thêm đối tượng hợp đồng có thời hạn theo quy định tại Nghị quyết số 26/2024/NQHĐND của Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội.
Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Điều 4 Nghị quyết 46/2024/NQHĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về các trường hợp được ký hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ, khoản 1 có quy định: “Trường hợp cơ quan hành chính còn chỉ tiêu biên chế công chức chưa sử dụng do chưa tuyển dụng đủ theo số được giao, thì được ký hợp đồng ở vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ còn thiếu”.
Thực tế hiện nay, các trường hợp hợp đồng theo Nghị quyết số 26/2024/NQHĐND thực hiện công việc chuyên môn như công chức, nhưng chỉ được hưởng lương theo hệ số, không được hưởng phụ cấp công vụ như công chức và hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ.
Về đối tượng điều chỉnh, Sở Y tế Hà Nội cũng đề xuất bổ sung thêm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc TP. Hà Nội quản lý.
Đồng thời, đề xuất bổ sung thêm đơn vị sự nghiệp công lập có mức tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên xác định theo phương án quy định tại Điều 10 Nghị định 60/2021/NĐ-CP dưới 10%.
Phản hồi góp ý của các đơn vị, Sở Nội vụ Hà Nội – đơn vị tổng hợp, tiếp thu ý kiến, cho rằng cần giữ nguyên đối tượng tại dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 46/2024/NQ-HĐND, thực hiện theo đúng quy định tại khoản 3, 4 Điều 15 Luật Thủ đô về đối tượng được hưởng chính sách chi thu nhập tăng thêm là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.
Đồng thời, giữ nguyên phạm vi điều chỉnh về đối tượng được hưởng chính sách chi thu nhập tăng thêm - là đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên.
Đồng thời, hiện nay, Sở Tài chính chỉ cấp kinh phí chi thu nhập tăng thêm cho các đơn vị sự nghiệp công lập được nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên (đơn vị không có nguồn thu sự nghiệp) theo đúng quy định tại Luật Thủ đô.
Trong 3 ngày 19 - 21/10, Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Long do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Văn Hẳn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ đồng bào tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh bị thiệt hại do bão số 10 và 11 gây ra.
Từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, Công ty An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trị giá khoảng 75 tỷ đồng, tiêu thụ cho các đại lý và khách hàng tại Nghệ An và nhiều địa phương miền Trung như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên...
Bộ Y tế vừa có Quyết định 3276/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục mã đối tượng đến khám, chữa bệnh và mã nhiên liệu phục vụ việc gửi dữ liệu điện tử chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế...
Một số đoạn Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sẽ được nâng cấp từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, với bề rộng nền đường từ 20,5 - 30 m...
Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2025, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết cần phát triển thêm hơn 470.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thu hơn 9.000 tỷ đồng và giảm tỷ lệ chậm đóng xuống dưới 1,7%. Đây được xem là nhiệm vụ rất khó khăn...
