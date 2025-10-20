Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI thực sự đặc sắc, có tính lan tỏa cao

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ là một sự kiện đặc sắc, có tính lan tỏa cao, góp phần thúc đẩy tinh thần đoàn kết và phát triển bền vững.

Chiều tối 20/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Hội đồng) chủ trì phiên họp thứ 14 của Hội đồng để xem xét, cho ý kiến về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; đồng thời tiếp tục thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên Hội đồng đánh giá, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiều khó khăn trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực.

Thủ tướng nhấn mạnh, từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, phát động phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc, các phong trào thi đua đã góp phần đưa cả nước vượt qua khó khăn, thách thức. Các phong trào thi đua đã bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Trong 5 năm qua, nhiều phong trào thi đua đã được phát động và triển khai hiệu quả, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ. Điển hình là phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19", phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành sớm trước 5 năm 4 tháng, và phong trào thi đua xây dựng Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối trong thời gian ngắn kỷ lục. Những thành tựu này không chỉ thể hiện sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12/2025, với mục tiêu tôn vinh các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm tốt. Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tổ chức, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo, an toàn các cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ căn cứ khoảng thời gian tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI để có thông báo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị; chuẩn bị tốt kịch bản Đại hội.

Lưu ý cần có các chương trình văn hóa, văn nghệ (concert) chào mừng Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu công tác tổ chức phải đặc sắc, khí thế, tạo động lực, truyền cảm hứng, sự phấn khởi cho nhân dân; giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) nghiên cứu tổ chức thật tốt sự kiện này. Theo Thủ tướng, đây cũng là dịp để tăng cường tôn vinh, quảng bá văn hóa Việt Nam, tạo điều kiện cho nhân dân được hưởng thụ giá trị văn hóa.

Yêu cầu làm tốt các công tác tổ chức lễ tân, hậu cần, bảo đảm chu đáo, chính xác, Thủ tướng nhấn mạnh phải tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với tinh thần trang trọng, nghiêm túc, vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có tính lan tỏa cao, bền vững, an toàn; yêu cầu thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt, chu đáo, an toàn các cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

Thủ tướng cũng đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các thành viên Hội đồng, cũng như các chủ thể liên quan phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo để đóng góp vào công tác tổ chức, góp phần vào thành công Đại hội.