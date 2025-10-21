Vào lúc 16h20 ngày 20/10, chuyến bay mang số hiệu TR314 của Hãng hàng không Scoot Airlines, khởi hành từ Sân bay Quốc tế Changi, Singapore hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, cùng với 174 hành khách trong chuyến bay đầu tiên của Hãng đến với thành phố Đà Nẵng.

Chuyến bay thẳng đầu tiên này đã đánh dấu việc Hãng hàng không Scoot Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Singapore – Đà Nẵng với tần suất 3 chuyến/tuần vào các ngày Thứ Hai, Thứ Năm và Thứ Bảy, và dự kiến tăng lên 7 chuyến/tuần từ tháng 01/2026. Các chuyến bay được vận hành bằng tàu bay Airbus A320, có sức chứa từ 180 đến 186 chỗ ngồi.

Hướng dẫn hành khách nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Chương trình chào đón chuyến bay đầu tiên của Hãng hàng không Scoot Airlines đến Đà Nẵng đã được tổ chức trang trọng tại khu vực Ga đến quốc tế – Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, với sự tham dự của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, Cảng vụ Hàng không miền Trung, Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng, Hãng hàng không Scoot Airlines cùng các cơ quan thông tấn, báo chí.

Trong khuôn khổ sự kiện, đã diễn ra nhiều hoạt động chào mừng. Các du khách tỏ ra rất hào hứng và xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu, thân thiện và hiếu khách của thành phố Đà Nẵng.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, cho biết: “Với vị trí địa lý gần, kết nối hàng không thuận tiện và sự tương đồng về văn hóa trong khu vực ASEAN, lượng khách du lịch từ Singapore đến Đà Nẵng ghi nhận xu hướng tăng trưởng ổn định. Việc mở rộng đường bay trực tiếp giữa Singapore và Đà Nẵng, với sự tham gia khai thác của cả ba hãng hàng không Singapore Airlines, Vietjet Air và Scoot Airlines đã nâng tổng tần suất bay từ Singapore đến Đà Nẵng lên 24 chuyến/tuần, góp phần tăng cường trao đổi khách du lịch giữa Singapore và Đà Nẵng, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác phát triển du lịch trong thời gian tới.”

Hành khách di chuyển về khách sạn và các điểm tham quan, nghỉ dưỡng. Ảnh Ngô Anh Văn

Được biết, Hãng Scoot Airlines Scoot Airlines là hãng hàng không giá rẻ thuộc Tập đoàn Singapore Airlines, chuyên khai thác các đường bay trung và dài hạn từ Singapore đến hơn 70 điểm đến tại 16 quốc gia thuộc châu Á, châu Úc, Trung Đông và châu Âu, trong đó có các thành phố nổi bật như Tokyo, Seoul, Bangkok, Sydney, Athens, Berlin, Vienna…

Tại Việt Nam, Scoot Airlines hiện đang khai thác các đường bay thẳng từ Singapore đến: TP. Hồ Chí Minh: 07–14 chuyến/tuần; Hà Nội: 05 chuyến/tuần; Phú Quốc: 06 chuyến/tuần; Cam Ranh: dự kiến khai thác từ tháng 11/2025 (02 chuyến/tuần). Và đặc biệt khai thác đến Đà Nẵng, chính thức từ 20/10/2025 (03 chuyến/tuần, dự kiến tăng lên 07 chuyến/tuần từ 01/2026).