Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Phan Nam
21/10/2025, 08:41
Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản có nhiệm vụ: Nghiên cứu, đánh giá các cơ chế, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản; Đôn đốc, hướng dẫn địa phương và doanh nghiệp trong triển khai thực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản…
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 153/QĐ-BCĐNO&TTBĐS ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Quy chế quy định về nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ phối hợp công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban Chỉ đạo Trung ương).
HÀNG LOẠT NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
Ban Chỉ đạo Trung ương hoạt động theo chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, các Phó Trưởng ban cho các thành viên để tổ chức thực hiện.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 2116/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ:
Ban Chỉ đạo Trung ương có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc.
Nghiên cứu, đánh giá các cơ chế, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản; tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách có thể điều chỉnh, điều tiết lĩnh vực này khi có biến động ảnh hưởng đến nền kinh tế; tạo môi trường pháp lý đồng bộ, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, duy trì sự ổn định kinh tế - xã hội của đất nước.
Ban Chỉ đạo Trung ương cũng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, hướng dẫn địa phương và doanh nghiệp trong triển khai thực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản, nhất là nhà ở xã hội cho người nghèo, người thu nhập thấp, người yếu thế trong xã hội, cán bộ, công chức khó khăn khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, chiến sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân.
Chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương trong việc thành lập, kiện toàn tổ chức, bộ máy Ban Chỉ đạo địa phương (cấp tỉnh), đảm bảo công tác điều hành được đồng bộ, nhất quán từ trung ương tới địa phương, tạo nền tảng vững chắc trong phân cấp, phân quyền để địa phương có cơ sở thực thi hiệu quả các chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản theo đúng tiêu chí “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
Theo Quyết định 153/QĐ-BCĐNO&TTBĐS, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương còn có nhiệm vụ xây dựng, trình Trưởng ban ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Trung ương và danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; tổng hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm của Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt; ban hành kế hoạch làm việc của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.
PHỐI HỢP CHẶT CHẼ VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở
Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương là đầu mối duy trì liên hệ giữa các thành viên Ban Chỉ đạo trong triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các đoàn làm việc của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo với các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; phối hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương trong việc đôn đốc, tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương; chuẩn bị tài liệu các cuộc họp, hội nghị và đoàn làm việc của Ban Chỉ đạo; kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo Trung ương đối với những vấn đề phát sinh.
Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương thừa ủy quyền của Trưởng Ban, trực tiếp làm việc với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị, truyền đạt ý kiến của Trưởng Ban trong việc triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp các thông tin cần thiết về những vấn đề quan trọng hoặc những vấn đề dư luận xã hội đặc biệt quan tâm để báo cáo Trưởng Ban.
Tham dự các cuộc họp, giao ban của các Ban Chỉ đạo của địa phương, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo tại Bộ, ngành, địa phương liên quan đến chính sách nhà ở và thị trường bất động sản để trực tiếp nắm bắt, thông tin, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo…
Hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 2116/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và thông qua các phiên họp toàn thể của Ban Chỉ đạo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất theo quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương và các Phó Trưởng ban; thông qua lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương bằng văn bản.
Trước đó, ngày 22/ 9/ 2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2116/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.
Theo Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Các ủy viên có: Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thứ trưởng của các Bộ: Quốc phòng; Công an; Xây dựng; Công Thương; Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Nội vụ; Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một số lãnh đạo của các thành phố lớn.
16:12, 08/07/2025
Ngày 21/10, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố này vừa chỉ đạo yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện điều chuyển 228 cơ sở nhà đất với tổng số hơn 120.370 m2 đất và hơn 43.994 m2 nhà về Trung tâm phát triển quỹ đất để đơn vị này quản lý, khai thác.
Một số đoạn Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sẽ được nâng cấp từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, với bề rộng nền đường từ 20,5 - 30 m...
Kế thừa trọn vẹn tinh hoa của vùng đất Đồ Sơn với thiên nhiên xanh mát và không khí trong lành, quần thể biệt thự biển & sân gôn Ruby Coastal City kiến tạo tuyệt phẩm sống đỉnh cao – biểu tượng chuẩn mực dành riêng cho giới thượng lưu.
Riêng quý 3/2025, cả nước ghi nhận 1.501 doanh nghiệp bất động sản mới được thành lập, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký mới trong 9 tháng đầu năm lên 4.090 đơn vị, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp mới trong 9 tháng đạt hơn 334 nghìn tỷ đồng, tăng 60,5% so với cùng kỳ….
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: