Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản có nhiệm vụ: Nghiên cứu, đánh giá các cơ chế, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản; Đôn đốc, hướng dẫn địa phương và doanh nghiệp trong triển khai thực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 153/QĐ-BCĐNO&TTBĐS ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Quy chế quy định về nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ phối hợp công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban Chỉ đạo Trung ương).

HÀNG LOẠT NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

Ban Chỉ đạo Trung ương hoạt động theo chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, các Phó Trưởng ban cho các thành viên để tổ chức thực hiện.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 2116/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ:

Ban Chỉ đạo Trung ương có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc.

Nghiên cứu, đánh giá các cơ chế, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản; tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách có thể điều chỉnh, điều tiết lĩnh vực này khi có biến động ảnh hưởng đến nền kinh tế; tạo môi trường pháp lý đồng bộ, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, duy trì sự ổn định kinh tế - xã hội của đất nước.

Ban Chỉ đạo Trung ương cũng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, hướng dẫn địa phương và doanh nghiệp trong triển khai thực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản, nhất là nhà ở xã hội cho người nghèo, người thu nhập thấp, người yếu thế trong xã hội, cán bộ, công chức khó khăn khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, chiến sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân.

Chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương trong việc thành lập, kiện toàn tổ chức, bộ máy Ban Chỉ đạo địa phương (cấp tỉnh), đảm bảo công tác điều hành được đồng bộ, nhất quán từ trung ương tới địa phương, tạo nền tảng vững chắc trong phân cấp, phân quyền để địa phương có cơ sở thực thi hiệu quả các chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản theo đúng tiêu chí “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định 153/QĐ-BCĐNO&TTBĐS, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương còn có nhiệm vụ xây dựng, trình Trưởng ban ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Trung ương và danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; tổng hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm của Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt; ban hành kế hoạch làm việc của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

PHỐI HỢP CHẶT CHẼ VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở

Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương là đầu mối duy trì liên hệ giữa các thành viên Ban Chỉ đạo trong triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các đoàn làm việc của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo với các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; phối hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương trong việc đôn đốc, tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương; chuẩn bị tài liệu các cuộc họp, hội nghị và đoàn làm việc của Ban Chỉ đạo; kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo Trung ương đối với những vấn đề phát sinh.

Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương thừa ủy quyền của Trưởng Ban, trực tiếp làm việc với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị, truyền đạt ý kiến của Trưởng Ban trong việc triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp các thông tin cần thiết về những vấn đề quan trọng hoặc những vấn đề dư luận xã hội đặc biệt quan tâm để báo cáo Trưởng Ban.

Tham dự các cuộc họp, giao ban của các Ban Chỉ đạo của địa phương, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo tại Bộ, ngành, địa phương liên quan đến chính sách nhà ở và thị trường bất động sản để trực tiếp nắm bắt, thông tin, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo…

Hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 2116/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và thông qua các phiên họp toàn thể của Ban Chỉ đạo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất theo quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương và các Phó Trưởng ban; thông qua lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương bằng văn bản.