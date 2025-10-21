Thứ Tư, 22/10/2025

Dân sinh

Huế cảnh báo hàng trăm điểm nguy cơ sạt lở, chủ động ứng phó mưa lớn

Nguyễn Thuấn

21/10/2025, 00:02

Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu – Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế vừa công bố danh sách các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, trượt lở đất và sạt lở bờ sông, bờ biển. Nhiều điểm xung yếu từ miền núi đến vùng đầm phá, ven biển được cảnh báo phải đặc biệt đề phòng trong những ngày mưa lớn sắp tới.

Ngày 18/10 vừa qua hơn 80 cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng, công an, người dân ở Huễ vẫn dầm mưa gia cố bờ sông Bù Lu, xã Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: Võ Tiến
Ngày 18/10 vừa qua hơn 80 cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng, công an, người dân ở Huễ vẫn dầm mưa gia cố bờ sông Bù Lu, xã Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: Võ Tiến

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu – Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế cho biết, qua rà soát, toàn địa bàn hiện có hàng trăm vị trí nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất, phân bố rộng từ vùng đồi núi đến khu vực đồng bằng, ven sông, đầm phá và ven biển.

Trong đó, các xã từ A Lưới 1 đến A Lưới 5 được xác định là nơi có nguy cơ sạt lở rất cao, đe dọa an toàn hàng trăm hộ dân. Nhiều điểm xung yếu được ghi nhận tại các thôn Tru Pỉ, Trung Sơn, Hồng Kim, Hồng Vân, A Ngo, Quảng Nhâm, Sơn Thủy, Lâm Đớt, A Roàng và Hương Phong. Các tuyến giao thông quan trọng như đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 49A, tỉnh lộ 74 và khu vực cửa khẩu A Đớt đều nằm trong danh sách có nguy cơ trượt lở cao. Nhiều đoạn sông như Tà Rình, A Sáp, suối Lê Ninh, khe Triết và khe Chai có thể xảy ra sạt lở khi mưa kéo dài.

Tại vùng núi Nam Đông, hiện tượng sạt lở đất đồi, mái taluy và sông suối từng được ghi nhận ở các thôn Lấp, A Tin, Hà An, Đa Phú, Dỗi, Pa Yêm… nên chính quyền địa phương được yêu cầu đặc biệt lưu ý, chuẩn bị phương án đối phó, di dời dân và cảnh báo nguy hiểm khi mưa lớn kéo dài. Đáng chú ý, tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan qua khu vực xã Khe Tre là điểm có nguy cơ trượt lở mái dốc cao.

Ngoài khu vực miền núi, các phường Phong Điền, Phong Dinh, Phong Phú (thuộc thị xã Phong Điền cũ) cùng các xã Chân Mây – Lăng Cô, Phú Lộc, Quảng Điền cũng nằm trong vùng cảnh báo sạt lở và xâm thực bờ biển. 

Huế lên phương án ứng phó lũ quét và sạt lở, bảo đảm an toàn người dân vùng núi và ven biển
Huế lên phương án ứng phó lũ quét và sạt lở, bảo đảm an toàn người dân vùng núi và ven biển

Nguy cơ sạt lở cũng được ghi nhận dọc tuyến đường 71, tỉnh lộ 17, quốc lộ 49B và tại nhiều đoạn bờ sông Ô Lâu, sông Bồ, sông Truồi, sông Nước Ngọt – Bù Lu. Ở phường Phong Phú, tình trạng xâm thực bờ biển dự báo sẽ gia tăng do mưa lớn kết hợp triều cường, đe dọa các tổ dân phố Trung Đồng, Tân Hội, Mỹ Hòa, Thế Mỹ A và Thế Mỹ B.

Ngay tại trung tâm thành phố, các phường Kim Long, Thủy Xuân, Thanh Thủy và An Tây cũng được cảnh báo có nguy cơ sạt lở cục bộ. Dọc các tuyến bờ sông Bạch Yến, Hữu Trạch, Lợi Nông, Như Ý và Thống Nhất đã xuất hiện tình trạng sụt lún, nứt đất. Riêng khu vực Độn Sầm và đồi Bát Giác (phường Thanh Thủy) có hơn 10 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, từ ngày 23 đến 29/10, khu vực sẽ chịu ảnh hưởng của rìa phía nam khối không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu bão số 12 suy yếu và nhiễu động gió đông trên cao hoạt động mạnh. Dự báo, lượng mưa toàn đợt có thể đạt 800 – 1.100 mm, có nơi trên 1.200 mm, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập sâu diện rộng.

Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu đã yêu cầu các xã, phường và đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, khoanh vùng, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng canh gác tại các khu vực xung yếu. Khi có mưa lớn, các địa phương cần chủ động di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu các chủ hồ, đập, công trình thủy lợi và các dự án ven sông, ven biển tăng cường kiểm tra an toàn công trình, chuẩn bị vật tư, phương tiện ứng phó. Các lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ trực 24/24, sẵn sàng xử lý khi có tình huống thiên tai phát sinh.

Nhiều hợp tác xã tại Thái Nguyên xốc lại sản xuất sau bão lũ lịch sử

huế lũ quét mưa lớn nguy cơ thiên tai sạt lở đất

