Tiềm năng hợp tác rộng mở giữa Việt Nam và bang Tây Australia

Thương mại, năng lượng tái tạo, cũng như giáo dục, du lịch,... là những lĩnh vực mà Việt Nam và bang Tây Australia có thể tăng cường hợp tác một cách toàn diện và thực chất hơn trong thời gian tới, từ đó góp phần tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp và quan hệ của hai quốc gia...

Trong chuyến thăm và làm việc tại bang Tây Australia gần đây, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã có các cuộc trao đổi với lãnh đạo bang nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, giáo dục, du lịch, năng lượng và giao lưu nhân dân.

Theo đó, với sự kết nối và hỗ trợ tích cực của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại bang Tây Australia thời gian qua, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đánh giá quan hệ giữa Việt Nam và bang Tây Australia đang phát triển mạnh mẽ, song hành với đà phát triển của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia.

Trong đó, một trong những điểm nhấn trong hợp tác giữa hai bên là đường bay thẳng giữa Thành phố Perth của bang Tây Australia và TP. Hồ Chí Minh. Đường bay này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, chi phí hợp lý hơn so với nhiều đường bay nội địa khác của Australia, mà còn tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy du lịch, giao lưu văn hóa, thương mại và đầu tư giữa hai địa phương ngày càng sôi động.

Về hợp tác giáo dục, Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho biết Việt Nam và Australia đã thành lập Nhóm Công tác chung về giáo dục xuyên biên giới, do Bộ Giáo dục và Đào tạo hai nước đồng chủ trì, nhằm thúc đẩy hợp tác đào tạo quốc tế dưới nhiều hình thức.

Vì vậy, Đại sứ đề xuất Đại học Tây Australia nghiên cứu khả năng mở cơ sở đào tạo tại Việt Nam, theo mô hình thành công của Đại học RMIT, qua đó mở rộng các chương trình liên kết với các cơ sở giáo dục – đào tạo trong nước.

Trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, Đại sứ Phạm Hùng Tâm nhấn mạnh Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu từ Australia phục vụ sản xuất, đặc biệt là quặng sắt của bang Tây Australia.

Hiện nay, Việt Nam là một trong năm thị trường nhập khẩu quặng sắt lớn nhất của bang, đồng thời có tiềm năng xuất khẩu nhiều mặt hàng điện tử, tiêu dùng và vật liệu xây dựng sang Australia. Bên cạnh đó, do bang Tây Australia đang có nhu cầu lớn về lao động và kỹ sư xây dựng lành nghề, đây cũng được xem là lĩnh vực giàu tiềm năng hợp tác trong thời gian tới.

Về phía bang Tây Australia, các lãnh đạo của bang cũng đánh giá cao và coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Ông Christopher John Dawson, Thống đốc bang Tây Australia, khẳng định mối quan hệ lâu dài, hiệu quả giữa hai nước đang tạo nền tảng vững chắc để đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch; đồng thời bày tỏ ủng hộ việc duy trì và mở rộng các cơ chế hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, giáo dục và du lịch.

Tương tự, ông Roger Cook, Thủ hiến bang Tây Australia, cũng bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa bang Tây Australia và Việt Nam, đồng thời khẳng định chính quyền bang sẽ tìm kiếm cơ hội hợp tác nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng của Việt Nam cũng như hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo.

Đặc biệt, bang Tây Australia đang lên kế hoạch tổ chức một phái đoàn sang thăm Việt Nam trong thời gian tới để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực này.

Ông Roger Cook cũng nhất trí với đề xuất thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa bang Tây Australia và TP. Hồ Chí Minh, trên cơ sở mối quan hệ trước đây giữa bang và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP. Hồ Chí Minh) nhằm tạo khuôn khổ hợp tác sâu rộng hơn giữa hai địa phương. Trong đó, bang Tây Australia sẽ thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn với Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, giáo dục và xuất nhập khẩu hàng hóa.