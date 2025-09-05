Toàn quyền Australia sẽ thăm chính thức Việt Nam, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Đại sứ quán Australia tại Hà Nội cho biết nhận lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường, Toàn quyền Australia Sam Mostyn AC cùng phu quân Beckett SC sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 12/9/2025…

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Australia đang trên đà phát triển mạnh mẽ, được củng cố bằng Đối tác chiến lược toàn diện ký kết vào tháng 3/2024. Đây là dịp để hai bên tiếp tục khẳng định sự tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác toàn diện và mở rộng những lĩnh vực ưu tiên chung.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Toàn quyền Sam Mostyn dự kiến hội kiến các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, tái khẳng định sức mạnh của mối quan hệ song phương, đồng thời nhấn mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng như thương mại, đầu tư, ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục và an ninh.

Một trong những điểm nhấn của chuyến thăm là việc Toàn quyền Australia sẽ khai mạc Diễn đàn Việt Nam – Australia 2025, với trọng tâm thảo luận về chất lượng khu vực công.

Bà Sam Mostyn cũng sẽ tới thăm các sáng kiến phát triển và giáo dục do Australia hỗ trợ, tham dự những sự kiện xúc tiến đầu tư của các doanh nghiệp Australia vào Việt Nam, trong đó có lĩnh vực ngân hàng và giáo dục. Chương trình làm việc còn bao gồm cuộc gặp gỡ lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam – minh chứng rõ nét cho hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất giữa hai nước.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động chính trị – kinh tế, chuyến thăm của Toàn quyền Australia còn hướng tới việc thắt chặt mối giao lưu nhân dân. Bà sẽ gặp gỡ sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học Australia ở Việt Nam, cũng như giao lưu cùng cộng đồng người Australia gốc Việt, những người có nhiều đóng góp trong kinh doanh, cộng đồng, văn hóa và thể thao.

Đặc biệt, Toàn quyền Sam Mostyn sẽ khai trương Văn phòng Viện Chính sách Australia – Việt Nam tại Hà Nội. Đây được kỳ vọng trở thành trung tâm thúc đẩy các cuộc thảo luận chính sách và mở rộng quan hệ đối tác, góp phần gia tăng thương mại và đầu tư hai chiều.

Chuyến thăm lần này diễn ra ngay sau nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao giữa hai nước, trong đó có chuyến thăm Hà Nội gần đây của Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong. Sự kiện cũng nối tiếp lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), dịp mà Australia đã gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt tới nhân dân Việt Nam.

Theo Đại sứ quán Australia, chuyến thăm của Toàn quyền Sam Mostyn không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương mà còn nằm trong chương trình công tác khu vực rộng lớn hơn, bao gồm các chuyến thăm tới Nhật Bản và Mông Cổ.