Tổ chức Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương với nghi thức cấp Nhà nước

21/10/2025, 21:04

Tổ chức Lễ tang đồng chí Trần Phương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Giáo sư Trần Phương từ trần vào ngày 18/10/2025, hưởng thọ 98 tuổi. Ảnh: hubt.edu.vn
Giáo sư Trần Phương từ trần vào ngày 18/10/2025, hưởng thọ 98 tuổi. Ảnh: hubt.edu.vn

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Trần Phương (tên khai sinh: Vũ Văn Dung), sinh ngày 01 tháng 11 năm 1927; quê quán: Xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên); thường trú tại số nhà 28, phố Tăng Bạt Hổ, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; tham gia hoạt động cách mạng tháng 9 năm 1943; vào Đảng tháng 9 năm 1945. Đồng chí nguyên là Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IV; Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V; Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ); Bộ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương); Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước; đại biểu Quốc hội khoá VII.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, Đồng chí đã từ trần hồi 6 giờ 02 phút, ngày 18/10/2025 (tức ngày 27 tháng 8 năm Ất Tỵ) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 98 tuổi.

Trong 80 năm hoạt động cách mạng, Đồng chí đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của đồng chí Trần Phương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nư­ớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức Lễ tang đồng chí Trần Phương với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

THÔNG BÁO LỄ TANG ĐỒNG CHÍ TRẦN PHƯƠNG

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban lễ tang Nhà nước gồm 27 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng Ban.

Linh cữu đồng chí Trần Phương quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng tổ chức vào hồi 9 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 24/10/2025 (tức ngày 4 tháng 9 năm Ất Tỵ).

Lễ truy điệu từ 12 giờ 00 phút ngày 24/10/2025

Lễ an táng từ 13 giờ 00 phút cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên).

