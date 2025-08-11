Thứ Năm, 14/08/2025

Đầu tư

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn hơn 5 tỷ USD của “đại gia” Thái Lan sẽ tái hoạt động vào cuối tháng 8

Trần Thị Phương Hoa

11/08/2025, 18:57

Sau gần 1 năm ngưng hoạt động, Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (LSP) của Tập đoàn SCG (Thái Lan) tại Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP. Hồ Chí Minh) sẽ chính thức được hoạt động trở lại …




Vào cuối tháng 9/2024, Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (LSP) tại Bà Rịa – Vũng Tàu (nay đã được sáp nhập vào TP. Hồ Chí Minh) chính thức đi vào vận hành sau 6 năm xây dựng. Dự án có tổng vốn đầu tư lên tới hơn 5 tỷ USD, do công ty thành viên của Tập đoàn SCG là SCG Chemicals (SCGC)  làm chủ đầu tư. Đây không chỉ là dự án FDI lớn nhất của Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập, mà còn thuộc nhóm dự án có quy mô hàng đầu cả nước.

Là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (LSP) có quy mô lên tới 464 ha đất liền và 194 ha mặt nước dành cho hệ thống cảng biển. Tổ hợp này được thiết kế để sản xuất 1,4 triệu tấn nguyên liệu nhựa mỗi năm, cùng nhiều sản phẩm hóa dầu khác - những nguyên liệu đầu vào thiết yếu cho hàng loạt ngành công nghiệp như bao bì đóng gói, nông nghiệp, thiết bị điện, phụ tùng ô tô…

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian rất ngắn sau khi chính thức đi vào hoạt động, giữa tháng 10/2024, tổ hợp buộc phải tạm ngừng hoạt động. Nguyên nhân xuất phát từ bối cảnh ngành hóa dầu toàn cầu rơi vào giai đoạn khó khăn, chi phí dầu thô tăng cao do căng thẳng địa chính trị, tạo ra tình trạng cung vượt cầu và nhu cầu sản phẩm giảm sút.

Sau gần một năm sau ngừng hoạt động, trong báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 vừa được công bố, Tập đoàn SCG đã chính thức thông báo sẽ tái khởi động Tổ hợp hóa dầu Long Sơn tại Việt Nam vào cuối tháng 8 này.

Theo ông Thammasak Sethaudom, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành SCG, ngành hóa dầu (SCG Chemicals - SCGC) đang ghi nhận dấu hiệu phục hồi trở lại, mức chênh lệch giá thành của các sản phẩm hóa dầu cũng bắt đầu cải thiện nhờ chi phí dầu thô giảm . Vì vậy, quyết định này thể hiện rõ định hướng chủ động và linh hoạt của SCG trong việc duy trì hoạt động dài hạn của mình tại Việt Nam, đồng thời sẵn sàng thích ứng với các biến động thị trường.

Không dừng lại ở đó, SCG cũng thông báo sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư thêm 500 triệu USD để nâng cấp nhà máy, áp dụng khí ethane làm nguyên liệu mới, thay thế hoặc kết hợp với naphtha và propane truyền thống. Giải pháp này giúp giảm chi phí, tăng tính linh hoạt trong sản xuất và thân thiện hơn với môi trường. Dự án cải tạo dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027, hứa hẹn nâng cao đáng kể năng lực cạnh tranh của Tổ hợp hóa dầu Long Sơn tại Việt Nam và trong khu vực.

Kể từ khi đặt chân vào Việt Nam năm 1992, Tập đoàn SCG đã trở thành một trong những tập đoàn Thái Lan có hoạt động đầu tư mạnh mẽ nhất tại đây, trải rộng trên nhiều lĩnh vực: vật liệu xây dựng, hóa dầu, bao bì, sản xuất và phân phối nhựa, hóa chất.

Việc tái khởi động Tổ hợp hóa dầu Long Sơn không chỉ đánh dấu bước chuyển mình của một trong những dự án đầu tư lớn nhất của Tập đoàn SCG tại Việt Nam, mà còn củng cố thêm vai trò của SCG như một nhà đầu tư chiến lược dài hạn tại quốc gia.

Từ khóa:

SCG Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

