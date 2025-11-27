Thứ Năm, 27/11/2025

Tôn vinh và trao Giải thưởng Sao Đỏ cho 100 Doanh nhân trẻ tiêu biểu

Khánh Vy

27/11/2025, 09:38

Top 100 doanh nghiệp của các doanh nhân trẻ tiêu biểu năm nay sở hữu tổng tài sản gần 3 triệu tỷ đồng, tạo ra lợi nhuận sau thuế gần 42 nghìn tỷ đồng và nộp ngân sách gần 21 nghìn tỷ đồng…

Top 100 Doanh nhân trẻ tiêu biểu. Ảnh: DNT.
Top 100 Doanh nhân trẻ tiêu biểu. Ảnh: DNT.

Tối 26/11/2025, tại Hà Nội, Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đã diễn ra. Sự kiện này không chỉ tôn vinh các gương mặt xuất sắc mà còn là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và gần 1.500 đại biểu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp toàn quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã biểu dương những đóng góp to lớn của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong việc duy trì và nâng cao uy tín Giải thưởng Sao Đỏ suốt hơn 26 năm qua.

Ông nhấn mạnh vai trò tiên phong của các doanh nhân trẻ: “Nhìn vào 100 gương mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu, chúng ta thấy rõ sức mạnh của thế hệ doanh nhân kỷ nguyên mới. Các bạn đang quản lý các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2024 đạt trên 310 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách trên 20,6 nghìn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 60.000 lao động. Đặc biệt, 10 doanh nhân đoạt giải Sao Đỏ 2025 đang điều hành các tập đoàn kinh tế hàng đầu với tổng doanh thu hơn 214 nghìn tỷ đồng”.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chia sẻ tại Lễ Trao giải.
Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chia sẻ tại Lễ Trao giải.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định đây là minh chứng rõ nét cho vai trò của đội ngũ doanh nhân trẻ, tạo ra sức bật mới cho nền kinh tế đất nước.

Giải thưởng năm nay thu hút hơn 300 hồ sơ đăng ký từ tháng 7/2025. Sau các vòng sơ tuyển và thẩm định thực tế nghiêm ngặt của 43 đoàn doanh nghiệp, Hội đồng Chung tuyển đã chọn ra Top 100 Doanh nhân trẻ tiêu biểu, Top 30 Doanh nhân trẻ xuất sắc và 10 gương mặt Sao Đỏ tiêu biểu nhất.

Top 100 doanh nghiệp của các doanh nhân trẻ tiêu biểu năm nay sở hữu tổng tài sản gần 3 triệu tỷ đồng, tạo ra lợi nhuận sau thuế gần 42 nghìn tỷ đồng và nộp ngân sách gần 21 nghìn tỷ đồng. Riêng khối doanh nghiệp của 10 Sao Đỏ 2025 đóng góp gần 14 nghìn tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, với lợi nhuận trên 30 nghìn tỷ đồng.

Bà Lâm Thị Nga, Giám đốc Công ty TNHH Ba Bánh Hà Nam được trao giải thưởng Sao Đỏ danh dự.
Bà Lâm Thị Nga, Giám đốc Công ty TNHH Ba Bánh Hà Nam được trao giải thưởng Sao Đỏ danh dự.

Đáng chú ý, lần đầu tiên giải thưởng trao tặng danh hiệu Sao Đỏ danh dự cho bà Lâm Thị Nga, Giám đốc Công ty TNHH Ba Bánh Hà Nam. Đây là sự ghi nhận đặc biệt cho một tấm gương nghị lực vượt lên nghịch cảnh, truyền cảm hứng mạnh mẽ về ý chí khởi nghiệp và đóng góp thầm lặng cho cộng đồng.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, khẳng định Giải thưởng Sao Đỏ qua 13 kỳ tổ chức luôn giữ vững tinh thần vinh danh những doanh nhân xuất sắc, lan tỏa khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hùng cường.

Doanh nhân Nguyễn Duy Chính chia sẻ về giải thưởng Sao Đỏ 2025.
Doanh nhân Nguyễn Duy Chính chia sẻ về giải thưởng Sao Đỏ 2025.

Chia sẻ tại lễ trao giải, doanh nhân Nguyễn Duy Chính (CEO Tập đoàn Tân Á Đại Thành) bày tỏ giải thưởng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của doanh nhân đối với tương lai đất nước. Doanh nghiệp vững mạnh góp phần định hình nền sản xuất hiện đại, tạo việc làm, thúc đẩy đổi mới vì tăng trưởng xanh. Bên cạnh kinh doanh, tập đoàn cũng tiên phong trong các hoạt động trách nhiệm xã hội, dành hàng chục tỷ đồng hỗ trợ cộng đồng và phát triển bền vững.

Qua 26 năm, Giải thưởng Sao Đỏ tiếp tục khẳng định vị thế là biểu tượng cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn tầm của thế hệ doanh nhân Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh và phồn vinh.

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy