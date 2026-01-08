TP. Hồ Chí Minh xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 theo hình thức đầu tư công với số vốn hơn 5.000 tỷ đồng

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 không chỉ là một công trình xây dựng đơn thuần mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc kết nối các khu vực trọng điểm của TP. Hồ Chí Minh, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng sống cho người dân…

Việc xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 được chuyển sang hình thức đầu tư công, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, sau khi được Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh thống nhất tại hội nghị lần thứ ba nhiệm kỳ 2025-2030, ngày 7/1/2026.

Cầu Thủ Thiêm 4, với chiều dài khoảng 2,2 km và 8 làn xe, có tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng. Điểm đầu của cầu nằm tại đường Nguyễn Văn Linh, kết nối với cầu Tân Thuận 2, và điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được định hướng trở thành trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ hiện đại của TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiện tại, kết nối giao thông giữa Thủ Thiêm với trung tâm Thành phố và khu vực phía nam vẫn còn hạn chế. Việc thiếu trục kết nối trực tiếp đã tạo áp lực lớn lên các tuyến đường hiện hữu như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành và cầu Khánh Hội. Do đó, cầu Thủ Thiêm 4 được kỳ vọng sẽ giảm tải cho hệ thống giao thông hiện tại, tăng cường khả năng liên kết vùng và thúc đẩy phát triển đô thị.

Ngoài ra, dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng được điều chỉnh quy hoạch để tăng cường kết nối nội vùng và liên vùng. Khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu có tiềm năng lớn về kinh tế biển, du lịch và logistics, nhưng hiện tại chưa có tuyến đường kết nối trực tiếp. Việc xây dựng đường ven biển sẽ rút ngắn khoảng cách giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị và kinh tế biển của Thành phố.

Theo đó, cả hai dự án này đều mang ý nghĩa chiến lược quan trọng, không chỉ góp phần phát triển hạ tầng giao thông mà còn thúc đẩy kinh tế, du lịch và dịch vụ cảng biển. Đồng thời, chúng cũng đảm bảo quốc phòng an ninh và ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững khu vực ven biển.

Với những bước tiến này, TP. Hồ Chí Minh đang khẳng định vị thế của mình như một trung tâm kinh tế năng động và hiện đại, sẵn sàng cho những thách thức và cơ hội trong tương lai. Cầu Thủ Thiêm 4 và đường vượt biển Cần Giờ - Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ là những công trình hạ tầng mà còn là biểu tượng cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của Thành phố.