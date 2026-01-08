TP. Hồ Chí Minh xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 theo hình thức đầu tư công với số vốn hơn 5.000 tỷ đồng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 08/01/2026
Minh Hà
08/01/2026, 16:04
Dự án cầu Thủ Thiêm 4 không chỉ là một công trình xây dựng đơn thuần mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc kết nối các khu vực trọng điểm của TP. Hồ Chí Minh, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng sống cho người dân…
Việc xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 được chuyển sang hình thức đầu tư công, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, sau khi được Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh thống nhất tại hội nghị lần thứ ba nhiệm kỳ 2025-2030, ngày 7/1/2026.
Cầu Thủ Thiêm 4, với chiều dài khoảng 2,2 km và 8 làn xe, có tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng. Điểm đầu của cầu nằm tại đường Nguyễn Văn Linh, kết nối với cầu Tân Thuận 2, và điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Khu đô thị mới Thủ Thiêm được định hướng trở thành trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ hiện đại của TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiện tại, kết nối giao thông giữa Thủ Thiêm với trung tâm Thành phố và khu vực phía nam vẫn còn hạn chế. Việc thiếu trục kết nối trực tiếp đã tạo áp lực lớn lên các tuyến đường hiện hữu như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành và cầu Khánh Hội. Do đó, cầu Thủ Thiêm 4 được kỳ vọng sẽ giảm tải cho hệ thống giao thông hiện tại, tăng cường khả năng liên kết vùng và thúc đẩy phát triển đô thị.
Ngoài ra, dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng được điều chỉnh quy hoạch để tăng cường kết nối nội vùng và liên vùng. Khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu có tiềm năng lớn về kinh tế biển, du lịch và logistics, nhưng hiện tại chưa có tuyến đường kết nối trực tiếp. Việc xây dựng đường ven biển sẽ rút ngắn khoảng cách giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị và kinh tế biển của Thành phố.
Theo đó, cả hai dự án này đều mang ý nghĩa chiến lược quan trọng, không chỉ góp phần phát triển hạ tầng giao thông mà còn thúc đẩy kinh tế, du lịch và dịch vụ cảng biển. Đồng thời, chúng cũng đảm bảo quốc phòng an ninh và ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững khu vực ven biển.
Với những bước tiến này, TP. Hồ Chí Minh đang khẳng định vị thế của mình như một trung tâm kinh tế năng động và hiện đại, sẵn sàng cho những thách thức và cơ hội trong tương lai. Cầu Thủ Thiêm 4 và đường vượt biển Cần Giờ - Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ là những công trình hạ tầng mà còn là biểu tượng cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của Thành phố.
TP. Hồ Chí Minh đang xem xét chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, dự kiến kết hợp đoạn trên cao và đoạn ngầm dưới biển, nhằm hình thành trục giao thông chiến lược...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu huy động toàn bộ hệ thống chính trị, hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ trước ngày 15/1/2026, bảo đảm không còn người dân nào thiếu nhà ở ổn định để đón Tết Nguyên đán...
Ngày 07/01/2026, tại Hải Phòng đã diễn ra Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Tổng điều tra nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế quốc gia trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới mô hình tăng trưởng…
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương huy động tối đa nguồn lực, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, vật liệu và tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ các dự án giao thông trọng điểm tại Cần Thơ, An Giang và Cà Mau, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng đối với phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long...
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo Bộ Xây dựng, đề xuất triển khai dự án sửa chữa tổng thể đường cất hạ cánh 35L/17R tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng do hạng mục này đã xuống cấp nghiêm trọng và hết tuổi thọ thiết kế sau nhiều thập kỷ khai thác...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Tài chính
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: