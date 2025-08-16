Tổng Bí thư Tô Lâm: "Công an nhân dân phải là "lá chắn thép", "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, chế độ và nhân dân"
Tuấn Dũng
16/08/2025, 16:51
Trong buổi gặp mặt cán bộ Công an cấp cao nghỉ hưu nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lực lượng Công an phải luôn là “lá chắn thép”, “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, chế độ và nhân dân, giữ vững an ninh quốc gia, tạo môi trường ổn định cho phát triển đất nước…
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2025) và 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945- 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 -19/8/2025), sáng 16/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt cán bộ Công an cấp cao nghỉ hưu.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động khi được gặp các tướng lĩnh, sỹ quan cấp cao, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, những người đã và đang góp phần viết nên những trang sử hào hùng, oanh liệt của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, đã hiến dâng tài năng, sức lực, một phần xương máu để đất nước nở hoa kết trái, vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững, trường tồn.
Tổng Bí thư nhấn mạnh trong suốt 80 năm qua, các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Công an nhân dân giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là những người chỉ huy xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, mà còn là tấm gương sáng về đạo đức, nhân cách, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân, Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Công an nhân dân, những người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân và của cách mạng Việt Nam.
Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư thông tin một số thành tựu cũng như một số định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới, đặc biệt là việc phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đảm bảo thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, đặc biệt là nhiệm vụ giữ gìn hòa bình, ổn định, trật tự xã hội; phát triển đất nước nhanh và bền vững và không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.
Tổng Bí thư khẳng định trong suốt gần 1 thế kỷ theo Đảng, lực lượng công an đã trưởng thành vượt bậc, nhiều tướng lĩnh, sỹ quan Công an trở thành Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, đội ngũ Công an nhân dân ngày một lớn mạnh, trưởng thành. Đảng, Nhà nước đã trao nhiều phần thưởng cao quý cho lực lượng Công an nhân dân.
“Nhưng điều quý giá, thiêng liêng nhất là Công an nhân dân được Đảng, nhân dân tin yêu. Công an nhân dân thực sự là con em của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu hy sinh, vì nhân dân mà phục vụ”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Theo Tổng Bí thư, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an nhân dân phải tiếp tục khẳng định vai trò là “lá chắn thép” và “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân; phải luôn luôn chủ động, nhạy bén, sáng tạo, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.
Tổng Bí thư khẳng định những tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao, là vốn quý của lực lượng Công an nhân dân và của cả dân tộc: dù đã nghỉ công tác hay vẫn đang trên cương vị lãnh đạo, chỉ huy, mong tiếp tục phát huy phẩm chất “Công an nhân dân vì dân phục vụ”; tiếp tục là chỗ dựa tin cậy, là điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ; bằng kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín của mình, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, truyền lửa, truyền nghề cho lớp cán bộ kế cận; kiên định về bản lĩnh chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sáng về lối sống; giúp các thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc rằng: “Làm người Công an cách mạng, điều cốt yếu là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, vì nhân dân mà hy sinh, vì nhân dân mà chiến đấu.”
Tổng Bí thư chỉ ra 8 bài học kinh nghiệm, trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, đó là tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, lấy lý tưởng cách mạng và lợi ích quốc gia - dân tộc làm kim chỉ nam hành động; gắn bó máu thịt với nhân dân - dựa vào dân, vì dân phục vụ, lấy niềm tin của dân làm thành trì vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ; kiên định bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi biến động, không bị mua chuộc, không bị lung lạc, mỗi cá nhân là một lá chắn thép trước mọi phương thức tấn công của kẻ thù; chủ động nắm chắc tình hình – dự báo, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát mọi nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.
Lực lượng công an đã kết hợp sức mạnh chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, xử lý kịp thời, đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao; đoàn kết nội bộ, thống nhất ý chí và hành động, phát huy sức mạnh tập thể, giữ kỷ luật nghiêm minh; không ngừng học tập, rèn luyện, hiện đại hóa nghiệp vụ – luôn thích ứng với tình hình, công nghệ, phương thức tội phạm mới, nhưng quan trọng nhất là hiện đại hóa con người theo phương châm “người trước- súng sau”; kết hợp chặt chẽ an ninh với phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm môi trường ổn định cho đất nước vươn lên theo phương châm “ổn định để phát triển và phát triển để ổn định”.
Theo Tổng Bí thư, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, văn minh và hạnh phúc, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải luôn ở thế chủ động tiến công, giữ vững thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt trọn niềm tin vào lực lượng Công an nhân dân. Niềm tin ấy không phải tự nhiên mà có, mà được xây đắp từ máu, mồ hôi, nước mắt và trí tuệ của bao thế hệ cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân.
Tổng Bí thư tin tưởng, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định sẽ chỉ đạo toàn lực lượng Công an nhân dân quán triệt, thực hiện nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, nhất là tám bài học kinh nghiệm quý báu; nhấn mạnh, những ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư là những định hướng rất quan trọng để lực lượng Công an nhân dân nói chung, các tướng lĩnh nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Nhân dịp này, Bộ Công an đã tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Thượng tướng Lê Minh Hương, Ủy viên Bộ Chính trị, cố Bộ trưởng Bộ Công an. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho đại diện gia đình cố Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương.
