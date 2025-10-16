Tổng Bí thư Tô Lâm động viên người dân và lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Chiều 16/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm hỏi, động viên nhân dân và các lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 11 (Matmo) và mưa lũ sau bão gây ra.

Cùng đi với Tổng Bí thư có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng và tỉnh Thái Nguyên.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác khảo sát, nghe báo cáo về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6 đến ngày 7/10, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 250 - 400mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn kéo dài gây lũ đặc biệt lớn, vượt mức lũ lịch sử; mực nước sông Cầu dâng cao hơn báo động 3 gần 3m.

Mưa lũ đã gây ngập lụt tại 54 xã, phường; hơn 200.000 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 3.400 hộ phải di dời khẩn cấp. Sạt lở đất đá xảy ra tại nhiều khu vực, đe dọa tính mạng người dân và làm hư hỏng nghiêm trọng cơ sở hạ tầng. Nhiều diện tích hoa màu, vật nuôi bị thiệt hại; một số công trình thủy lợi, cấp nước, đê điều, giao thông bị hư hỏng.

Toàn tỉnh có 7 người chết, 3 người bị thương; ước tổng thiệt hại về tài sản hơn 12.200 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 13.600 ha cây trồng, thủy sản bị ngập; hơn 1 triệu vật nuôi bị chết hoặc cuốn trôi; 53 hồ, đập và hơn 10km kênh mương hư hỏng. Ngoài ra, 6 trung tâm y tế, 25 trạm y tế và 180 điểm trường bị ảnh hưởng; hệ thống điện, viễn thông và nước sạch bị gián đoạn trên diện rộng.

Ngay sau khi nước rút, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, thăm hỏi các hộ dân bị thiệt hại. Các địa phương khẩn trương huy động mọi nguồn lực, phối hợp với lực lượng quân đội, công an, đoàn thể và người dân để dọn dẹp, sửa chữa hạ tầng, hỗ trợ nhu yếu phẩm, không để người dân thiếu đói, thiếu nước sạch hoặc vật dụng sinh hoạt thiết yếu.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 1 đã huy động hơn 17.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, 254 xe ô tô, 140 xuồng, thuyền tham gia cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ người dân tại vùng ngập sâu. Lực lượng công an huy động hơn 18.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, 3.200 lượt phương tiện tham gia cứu trợ, di dời dân, vận chuyển hàng hóa cứu trợ, đảm bảo an toàn giao thông và trật tự xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác thăm hỏi, động viên người dân phường Linh Sơn.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội huy động hàng nghìn hội viên, đoàn viên thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, nấu hơn 70.000 suất cơm, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ. Đến nay, hệ thống giao thông, điện, nước, viễn thông cơ bản đã được khôi phục; học sinh trở lại trường học từ ngày 13/10.

Tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận sự ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân với tổng giá trị gần 292 tỷ đồng và hơn 375 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm. Toàn bộ hàng hóa cứu trợ đang được phân bổ đến từng địa phương, chuyển trực tiếp tới tay người dân bị ảnh hưởng.

Sau khi khảo sát tình hình tại khu vực cầu Bến Tượng và nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn của người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Tổng Bí thư đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Tổng Bí thư mong muốn nhân dân Thái Nguyên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng chính quyền khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống; Đồng thời, nhấn mạnh chính quyền các cấp cần khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo khôi phục sản xuất, nhanh chóng ổn định đời sống cho người dân, chuyển nhanh từ trạng thái khắc phục hậu quả sang trạng thái khôi phục, ổn định.

“Cần tập trung khắc phục nhanh các công trình hạ tầng thiết yếu; chú trọng hệ thống giao thông, đê điều, thủy lợi, nước sinh hoạt để sớm ổn định đời sống và sinh hoạt của nhân dân; ưu tiên sửa chữa các tuyến đường phục vụ cứu trợ, vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân,” Tổng Bí thư yêu cầu.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư lưu ý công tác đảm bảo an toàn tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, bố trí lại nơi ở an toàn cho người dân vùng nguy hiểm; tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động phòng tránh rủi ro thiên tai.

Tổng Bí thư kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cán bộ, Nhân dân trong và ngoài tỉnh tiếp tục chung tay hỗ trợ bà con vùng bị thiệt hại, góp phần giúp Nhân dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã trao tặng quà cho 30 hộ dân bị thiệt hại nặng tại phường Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, cùng đại diện các lực lượng công an và quân đội đang trực tiếp làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả bão lũ.