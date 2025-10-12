Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4

Sáng 12/10, tại Nghệ An, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu (15/10/1945 - 15/10/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ Ba.

Dự buổi lễ có đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương trong Quân khu.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương tham quan gian hàng trưng bày. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 đã ôn lại truyền thống hào hùng 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu. Cách đây tròn tám thập kỷ, ngày 15/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập 12 chiến khu trong cả nước, trong đó có Chiến khu 4 – tiền thân của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 ngày nay. Từ dấu mốc lịch sử ấy, ngày 15/10 trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của Quân khu 4 – vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống cách mạng, nơi sản sinh nhiều anh hùng, hào kiệt, góp phần làm rạng danh dân tộc.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 trình bày diễn văn lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quân dân Khu 4 vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, vừa chiến đấu, vừa sản xuất, trở thành “căn cứ địa cách mạng vững chắc thứ hai của cả nước”. Nơi đây là “tuyến đầu lửa đạn” của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam. Dải đất anh hùng này đã viết nên những trang sử oai hùng với các địa danh bất tử như Hàm Rồng, Truông Bồn, Ngã ba Đồng Lộc, Đường 20 Quyết thắng, Thành Cổ, Khe Sanh, Địa đạo Vịnh Mốc, Sông Hương... – những biểu tượng sáng ngời về ý chí kiên cường, tinh thần dũng cảm và khát vọng độc lập tự do của dân tộc.

Không chỉ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 còn thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nước bạn Lào và Campuchia trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Giúp bạn là tự giúp mình”. Trong suốt chặng đường ấy, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống, tô thắm thêm truyền thống “Trung thành – Tự lực – Anh dũng – Chiến thắng” của Quân khu anh hùng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 4 tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

Bước vào thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hòa bình, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 không ngừng lớn mạnh, chủ động, sáng tạo trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt chức năng của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”.

Trong những năm qua, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” của Quân khu 4 đã trở thành biểu tượng đẹp trong lòng Nhân dân. Với phương châm “Phía trước là Nhân dân”, những người lính nơi đây luôn sẵn sàng xông pha trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Không ít cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh thân mình để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, để lại trong lòng người dân hình ảnh cao đẹp của người lính thời bình – kiên cường, quả cảm, hết lòng vì dân.

Với những chiến công hiển hách và thành tích đặc biệt xuất sắc, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 2 Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì cùng hàng trăm danh hiệu, phần thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Dịp này, Quân khu 4 tiếp tục được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ Ba – minh chứng cho sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp to lớn của Quân khu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự xúc động, tự hào khi về với mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi từng là “tuyến đầu lửa đạn” của cả nước. Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những chiến công, thành tích to lớn, sự trưởng thành, lớn mạnh và truyền thống vẻ vang của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong suốt 80 năm qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Tổng Bí thư nhấn mạnh, bài học “dựng nước đi đôi với giữ nước, lo giữ nước từ khi nước chưa nguy” là tư tưởng chiến lược, là truyền thống quý báu xuyên suốt trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đặt ra yêu cầu mới, đòi hỏi toàn quân, trong đó có Quân khu 4, phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động trong mọi tình huống.

Tổng Bí thư đề nghị Quân khu 4 tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng, thực hiện tốt các nhiệm vụ chiến lược đã được xác định; tăng cường huấn luyện, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu; gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh, dù vũ khí, trang bị có hiện đại đến đâu thì con người vẫn là nhân tố quyết định. Do đó, cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ cao, làm chủ khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại và các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, bão lũ – những thử thách luôn hiện hữu ở địa bàn Quân khu 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Tổng Bí thư cũng đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục phát huy công tác dân vận, củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân – dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần hình thành “thế trận lòng dân” vững chắc. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, đặc biệt là quan hệ hữu nghị với nước bạn Lào theo phương châm “Giúp bạn là tự giúp mình”, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư tin tưởng, với truyền thống 80 năm kiên cường, anh dũng và tinh thần vì Nhân dân phục vụ, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 sẽ tiếp tục là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; không ngừng nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.