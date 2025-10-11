Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Ngoi

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 11/10/2025
Nguyễn Thuấn
11/10/2025, 14:08
Sáng 11/10, tại xã Na Ngoi (Nghệ An), Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi – công trình mang ý nghĩa đặc biệt nơi biên cương phía Tây của Tổ quốc.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Ngoi được triển khai theo chủ trương mới của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Đây là công trình giáo dục trọng điểm, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn.
Na Ngoi là xã biên giới giáp Lào, có diện tích hơn 341 km2 với dân số hơn 9.500 người, trong đó trên 98% là đồng bào dân tộc thiểu số gồm Mông, Thái, Khơ Mú. Xã nằm cách trung tâm Nghệ An gần 250 km, thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, là địa bàn trọng yếu về an ninh – quốc phòng của tỉnh.
Công trình trường nội trú liên cấp được xây dựng trên diện tích khoảng 5,5 ha, tổng mức đầu tư gần 240 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và xã hội hóa. Trường có quy mô 49 lớp học, được đầu tư đồng bộ, hiện đại với đầy đủ các hạng mục: phòng học, phòng chức năng, khu ký túc xá, nhà ăn, khu vui chơi, khu trải nghiệm và khu tăng gia sản xuất. Khi hoàn thành, trường sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.900 học sinh khu vực biên giới, góp phần giúp các em có điều kiện học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thể chất và nhân cách.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trong nhiều năm qua, dù còn khó khăn, Đảng và Nhà nước vẫn luôn quan tâm, đầu tư cho các vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, hệ thống trường lớp, đặc biệt là các trường nội trú liên cấp ở khu vực này vẫn còn thiếu thốn, ảnh hưởng đến điều kiện học tập của học sinh.
Tổng Bí thư khẳng định, việc đầu tư xây dựng hệ thống 248 trường nội trú liên cấp là một chủ trương đúng đắn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây không chỉ là nơi dạy chữ, dạy người mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng phát triển của đồng bào các dân tộc. Việc xây dựng trường lớp khang trang, hiện đại cũng là cách nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vùng biên, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia từ gốc rễ – từ con người và cộng đồng dân cư gắn bó với núi rừng, đường biên, cột mốc.
Tổng Bí thư đề nghị Tỉnh ủy, UBND Nghệ An và xã Na Ngoi xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt để công trình sớm hoàn thành, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Tỉnh phải chủ động trong công tác giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, giải ngân vốn đúng kế hoạch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị thi công và công tác giảng dạy sau này.
Đối với các đơn vị thiết kế, tư vấn, thi công và giám sát, Tổng Bí thư yêu cầu thực hiện công trình bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi đây không chỉ là dự án xây dựng mà là nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào biên giới. Công trình phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động và xứng đáng là ngôi trường kiểu mẫu vùng biên.
Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh vai trò của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân địa phương trong việc đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục. Tổng Bí thư căn dặn, cần quan tâm chăm lo cho các em học sinh, giúp các em được học tập trong môi trường đầy đủ, gắn việc dạy chữ với dạy người, dạy đạo lý làm người, lòng yêu quê hương, đất nước. Mỗi người dân cần xem ngôi trường là tài sản tinh thần của cộng đồng, cùng nhau vun đắp, gìn giữ, để nơi đây trở thành “pháo đài tri thức” ở vùng biên giới.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định, sự có mặt của Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại một xã vùng cao biên giới xa xôi, khó khăn như Na Ngoi là nguồn động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An. Ông nhấn mạnh, công trình không chỉ mang ý nghĩa giáo dục, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của khát vọng đổi thay, là nơi gieo mầm tri thức, nơi chắp cánh ước mơ cho con em vùng biên.
Theo Bí thư Tỉnh ủy, dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Ngoi là bước đi cụ thể trong thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Công trình góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho tương lai; đồng thời thể hiện tinh thần nhân văn, hướng về cơ sở, vì con người, vì tương lai con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thay mặt Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với địa phương. Ông khẳng định, tỉnh cam kết bàn giao mặt bằng sạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ giáo viên, chương trình, cơ sở vật chất để sớm đưa trường vào hoạt động hiệu quả.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng nhà trường bức ảnh “Bác Hồ quàng khăn đỏ cho học sinh” – biểu tượng thiêng liêng thể hiện sự quan tâm của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ. Tổng Bí thư cùng đoàn công tác cũng tặng nhiều phần quà cho học sinh xã Na Ngoi và 50 suất quà ý nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn, thể hiện tình cảm sâu sắc, sự sẻ chia của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới.
10:01, 11/10/2025
Sáng ngày 11/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, với trọng tâm là phát triển đột phá nhà ở xã hội.
Ngày 10/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế và đại diện các cơ quan liên quan về việc triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.
Cuộc duyệt binh của các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là điểm nhấn cao trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.
Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội, thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: