Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Ngoi

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Ngoi được triển khai theo chủ trương mới của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Đây là công trình giáo dục trọng điểm, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An dự Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi. Ảnh: Phạm Bằng

Na Ngoi là xã biên giới giáp Lào, có diện tích hơn 341 km2 với dân số hơn 9.500 người, trong đó trên 98% là đồng bào dân tộc thiểu số gồm Mông, Thái, Khơ Mú. Xã nằm cách trung tâm Nghệ An gần 250 km, thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, là địa bàn trọng yếu về an ninh – quốc phòng của tỉnh.

Công trình trường nội trú liên cấp được xây dựng trên diện tích khoảng 5,5 ha, tổng mức đầu tư gần 240 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và xã hội hóa. Trường có quy mô 49 lớp học, được đầu tư đồng bộ, hiện đại với đầy đủ các hạng mục: phòng học, phòng chức năng, khu ký túc xá, nhà ăn, khu vui chơi, khu trải nghiệm và khu tăng gia sản xuất. Khi hoàn thành, trường sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.900 học sinh khu vực biên giới, góp phần giúp các em có điều kiện học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thể chất và nhân cách.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trong nhiều năm qua, dù còn khó khăn, Đảng và Nhà nước vẫn luôn quan tâm, đầu tư cho các vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, hệ thống trường lớp, đặc biệt là các trường nội trú liên cấp ở khu vực này vẫn còn thiếu thốn, ảnh hưởng đến điều kiện học tập của học sinh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ khởi công. Ảnh: Phạm Bằng

Tổng Bí thư khẳng định, việc đầu tư xây dựng hệ thống 248 trường nội trú liên cấp là một chủ trương đúng đắn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây không chỉ là nơi dạy chữ, dạy người mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng phát triển của đồng bào các dân tộc. Việc xây dựng trường lớp khang trang, hiện đại cũng là cách nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vùng biên, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia từ gốc rễ – từ con người và cộng đồng dân cư gắn bó với núi rừng, đường biên, cột mốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An trao quà cho các học sinh trên địa bàn xã Na Ngoi. Ảnh: Phạm Bằng

Tổng Bí thư đề nghị Tỉnh ủy, UBND Nghệ An và xã Na Ngoi xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt để công trình sớm hoàn thành, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Tỉnh phải chủ động trong công tác giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, giải ngân vốn đúng kế hoạch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị thi công và công tác giảng dạy sau này.

Đối với các đơn vị thiết kế, tư vấn, thi công và giám sát, Tổng Bí thư yêu cầu thực hiện công trình bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi đây không chỉ là dự án xây dựng mà là nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào biên giới. Công trình phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động và xứng đáng là ngôi trường kiểu mẫu vùng biên.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An trao tặng quà cho các gia đình khó khăn, chính sách trên địa bàn xã Na Ngoi. Ảnh: Phạm Bằng

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh vai trò của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân địa phương trong việc đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục. Tổng Bí thư căn dặn, cần quan tâm chăm lo cho các em học sinh, giúp các em được học tập trong môi trường đầy đủ, gắn việc dạy chữ với dạy người, dạy đạo lý làm người, lòng yêu quê hương, đất nước. Mỗi người dân cần xem ngôi trường là tài sản tinh thần của cộng đồng, cùng nhau vun đắp, gìn giữ, để nơi đây trở thành “pháo đài tri thức” ở vùng biên giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định, sự có mặt của Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại một xã vùng cao biên giới xa xôi, khó khăn như Na Ngoi là nguồn động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An. Ông nhấn mạnh, công trình không chỉ mang ý nghĩa giáo dục, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của khát vọng đổi thay, là nơi gieo mầm tri thức, nơi chắp cánh ước mơ cho con em vùng biên.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu đáp từ tại Lễ khởi công. Ảnh: Phạm Bằng

Theo Bí thư Tỉnh ủy, dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Ngoi là bước đi cụ thể trong thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Công trình góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho tương lai; đồng thời thể hiện tinh thần nhân văn, hướng về cơ sở, vì con người, vì tương lai con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thay mặt Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với địa phương. Ông khẳng định, tỉnh cam kết bàn giao mặt bằng sạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ giáo viên, chương trình, cơ sở vật chất để sớm đưa trường vào hoạt động hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi. Ảnh: Phạm Bằng

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng nhà trường bức ảnh “Bác Hồ quàng khăn đỏ cho học sinh” – biểu tượng thiêng liêng thể hiện sự quan tâm của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ. Tổng Bí thư cùng đoàn công tác cũng tặng nhiều phần quà cho học sinh xã Na Ngoi và 50 suất quà ý nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn, thể hiện tình cảm sâu sắc, sự sẻ chia của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới.