Kết nối nhân lực và tài lực kiều bào: Bước đi chiến lược thúc đẩy tài chính xanh

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Ngày 31/12, Nam A Bank và Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giai đoạn 2025-2030. Việc ký kết này được kỳ vọng sẽ biến nguồn lực kiều hối thành "động lực kép" - vừa là tài lực, vừa là nhân lực - để phát triển kinh tế xanh và công nghệ cao tại TP.HCM…
Trong lộ trình đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế, việc khai thác hiệu quả dòng vốn từ người Việt Nam ở nước ngoài được xem là mắt xích quan trọng. Theo thỏa thuận, Nam A Bank cam kết phối hợp cùng HCMC C4IR triển khai các chương trình tài chính chuyên biệt, nhằm thu hút và định hướng nguồn kiều hối đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm như khoa học công nghệ, hạ tầng xanh và phát triển bền vững.
Sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở vai trò định chế trung gian tài chính. Hai bên sẽ cùng huy động nguồn lực để triển khai Đề án quỹ ngoài ngân sách, tập trung vào việc thu hút chuyên gia và phát triển nhân tài cho TP.HCM. Qua đó, nguồn kiều hối không chỉ hỗ trợ đời sống dân sinh mà còn mang sứ mệnh chuyển giao tri thức, công nghệ từ cộng đồng trí thức kiều bào về quê hương.
Các ngân hàng trong nước đang tích cực triển khai các chính sách và sản phẩm ưu đãi nhằm thu hút nguồn vốn này, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của kiều bào và thân nhân. Điều này không chỉ giúp tăng cường nguồn ngoại tệ cho đất nước mà còn tạo cầu nối vững chắc giữa kiều bào với quê hương, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế.
Đại diện Nam A Bank cho biết: “Phát triển bền vững không còn là một lựa chọn mà là điều kiện tiên quyết cho sự thịnh vượng. Thông qua việc hợp tác với HCMC C4IR, Nam A Bank cam kết đóng vai trò cầu nối tài chính quan trọng. Chúng tôi mong muốn mỗi giao dịch của kiều bào tại Nam A Bank không chỉ là một dịch vụ ngân hàng, mà là một đóng góp trực tiếp vào sự phát triển xanh và bền vững của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung”.
Khách hàng được tặng tài khoản số đẹp, miễn phí duy trì số dư tối thiểu, miễn phí nộp/rút tiền từ tài khoản thanh toán, miễn phí chuyển tiền trong nước (trong và ngoài hệ thống Nam A Bank) trong vòng 05 năm kể từ ngày mở tài khoản. Khách hàng còn được miễn phí sử dụng gói Happy Combo - Premium trong vòng 05 năm kể từ ngày đăng ký.
Dịp này, các đơn vị đã có đóng góp nổi bật cho Diễn đàn Kinh tế TPHCM, trong đó có Nam A Bank, giai đoạn 2018-2024, đã nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM.
Chương trình cộng thêm lãi suất lên đến 0,2%/năm cho các khoản tiết kiệm. Ngoài ra, Khách hàng sẽ được ưu đãi tỷ giá mua/bán ngoại tệ đến 100 VND/ngoại tệ. Khách hàng nhận tiền MoneyGram sẽ được tặng tiền mặt lên đến 200.000 đồng.
Chương trình còn mang đến các đặc quyền về đầu tư như tư vấn hướng dẫn thủ tục đầu tư tại Việt Nam, ưu đãi mở tài khoản chứng khoán như tặng cổ phiếu Nam A Bank, cho vay margin…
Về đặc quyền trải nghiệm, kiều bào sẽ được ưu tiên giao dịch qua hotline riêng và ưu tiên phục vụ tại quầy dành cho kiều bào và người thân. Đặc biệt, khách hàng còn được miễn phí sử dụng phòng chờ sân bay Nam A Bank Premier Lounge, nhận voucher du lịch/golf trị giá 5 triệu đồng.
Bên cạnh đó, Nam A Bank còn đồng hành nhiều sự kiện quan trọng của cộng đồng kiều bào như Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới, Diễn đàn kinh tế kiều bào do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức và sắp tới đây là chương trình “Xuân quê hương 2026” dành cho kiều bào tại Nhật Bản.
Năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước của Hà Nội đạt 704.579 tỷ đồng, bằng 137,1% dự toán; nguồn thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ lực với 662.281 tỷ đồng. Cùng đó, tổng chi ngân sách tăng 46% so với cùng kỳ, chi đầu tư phát triển hoàn thành 101,6% dự toán được giao…
Nghị định số 365/2025/NĐ-CP cụ thể hóa hệ thống tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ và hiệu quả sử dụng vốn. Khung đánh giá này nhằm tạo cơ sở thống nhất cho công tác giám sát và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong quản lý, đầu tư vốn nhà nước…
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa chính thức mở rộng tài trợ sang lĩnh vực hàng không, với việc tài trợ vốn cho chiếc tàu bay Airbus A321NX mới nhất của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways. NCB cũng sẽ hợp tác để giúp hãng “hàng không nghỉ dưỡng” đầu tư các dự án nâng cấp trọng điểm trong năm 2026.
Đề cập đến định hướng điều hành chính sách tiền tệ năm 2026, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước xác định trọng tâm “ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát”. Đây được xem là điều kiện tiên quyết trong bối cảnh nhà điều hành phải giải quyết nhiều thách thức đồng thời: cung cầu ngoại tệ thiếu ổn định, mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng, thanh khoản không đồng đều giữa các tổ chức...
Sáng ngày đầu năm 2026, không khí tại các cửa hàng thuộc hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hàng trăm khách hàng từ khắp nơi đã đổ về, kiên nhẫn xếp hàng để trở thành những người đầu tiên sở hữu bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ đầu năm 2026 - món quà tài lộc cho một năm nhiều may mắn.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: