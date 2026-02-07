Xuân Quê hương 2026 tại Ninh Bình: Gắn kết kiều bào, mở ra cơ hội hợp tác đầu tư

Trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương 2026, tỉnh Ninh Bình tổ chức hoạt động kết nối đoàn kiều bào tiêu biểu với địa phương, qua đó tăng cường giao lưu, quảng bá tiềm năng, thu hút nguồn lực trí tuệ và đầu tư từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài...

Ngày 7/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức chương trình kết nối Đoàn kiều bào tiêu biểu với tỉnh Ninh Bình. Tham dự chương trình có Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Đặng Thanh Sơn cùng 100 kiều bào tiêu biểu đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ và đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CỘNG ĐỒNG KIỀU BÀO TRONG PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Đặng Thanh Sơn chào mừng đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu về thăm và làm việc tại vùng đất Cố đô Hoa Lư – nơi hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, lãnh đạo tỉnh cho biết Ninh Bình nằm ở phía Nam vùng Đồng bằng Bắc Bộ, tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, có diện tích gần 4.000 km2, dân số hơn 4,4 triệu người, giữ vị trí quan trọng trên hành lang kinh tế Bắc - Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đặng Thanh Sơn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thành Long.

Năm 2025, kinh tế Ninh Bình tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt khoảng 187.794 tỷ đồng, tăng 10,65%, nằm trong nhóm 3 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Đây được xem là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục triển khai các định hướng phát triển dài hạn.

Theo định hướng giai đoạn 2025 - 2030, Ninh Bình đặt mục tiêu phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế nhằm tạo đột phá tăng trưởng theo mô hình phát triển mới. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với nền công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, phát triển đô thị xanh gắn với bảo tồn di sản, đồng thời nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng và thu nhập bình quân đầu người.

Hiện nay, tỉnh có hơn 13.000 người Ninh Bình sinh sống, học tập và làm việc tại trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cộng đồng kiều bào luôn chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tích cực hướng về quê hương thông qua nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, trường học, nhà trẻ. Những đóng góp này góp phần lan tỏa hình ảnh Ninh Bình thân thiện, giàu truyền thống văn hóa ra thế giới.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, chương trình Xuân Quê hương 2026 không chỉ mang ý nghĩa văn hóa - đối ngoại mà còn có giá trị chính trị, xã hội sâu sắc. Hoạt động này góp phần khẳng định vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời khơi dậy tinh thần đóng góp cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đây cũng là lần đầu chương trình kết nối với Ninh Bình, tạo điều kiện để địa phương giới thiệu tiềm năng phát triển, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc thông qua cộng đồng kiều bào.

MỞ RỘNG CƠ HỘI HỢP TÁC, THU HÚT NGUỒN LỰC TRI THỨC VÀ ĐẦU TƯ

Tại chương trình, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên cho biết, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có gần 6,5 triệu người sinh sống tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó khoảng 80% sinh sống tại các quốc gia phát triển. Đây là nguồn lực quan trọng, có nhiều đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thành Long.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, 100 thành viên của đoàn kiều bào tham dự chương trình lần này là những đại biểu tiêu biểu đến từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn có thành phần đa dạng, gồm các chính trị gia, lãnh đạo hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, doanh nhân, chuyên gia, trí thức và nhà hoạt động văn hóa.

Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho rằng chuyến thăm Ninh Bình của đoàn kiều bào diễn ra trong bối cảnh cả nước đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các địa phương đang cụ thể hóa tầm nhìn phát triển mới. Đây là cơ hội để kiều bào và các cơ quan, doanh nghiệp tại Ninh Bình trao đổi thông tin, tìm hiểu tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại địa phương.

Các đại biểu kiều bào cam kết chung tay góp sức lan tỏa giá trị di sản và tiềm năng phát triển Ninh Bình. Ảnh: Thành Long

Ông Nguyễn Trung Kiên cũng bày tỏ sự đánh giá cao đối với sự quan tâm, phối hợp của tỉnh Ninh Bình trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Với tầm nhìn phát triển rõ ràng, sự chủ động của chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của cộng đồng kiều bào, Ninh Bình được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ theo hướng xanh, bền vững, giàu bản sắc.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào tham gia đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Ninh Bình ra quốc tế.

Các đại biểu kiều bào chia sẻ tầm nhìn về tiềm năng, cơ hội đầu tư, kinh doanh và hợp tác tại địa phương. Ảnh: Thành Long

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu kiều bào đã chia sẻ nhiều ý kiến, đề xuất liên quan đến bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phát triển du lịch bền vững, xây dựng nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Nhiều ý kiến cho rằng Ninh Bình có lợi thế lớn trong phát triển mô hình đô thị xanh gắn với di sản, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn kiều bào đã đến thăm và dâng hương tại Khu di tích Đền thờ Vua Đinh, Vua Lê. Tại đây, đoàn được giới thiệu về giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Cố đô Hoa Lư. Theo kế hoạch, đoàn tiếp tục tham quan Khu du lịch Tràng An – quần thể danh thắng đã được thế giới công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Ninh Bình tới bạn bè quốc tế.