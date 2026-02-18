Thứ Sáu, 20/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Hà Lê

18/02/2026, 09:46

Ngày 18/2/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến ngày 20/2/2026, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Tổng Bí thư Tô Lâm rời Hà Nội, lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm rời Hà Nội, lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Ảnh: TTXVN

Tham gia chuyến công tác cùng Tổng Bí thư Tô Lâm có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Sự tham dự của Lãnh đạo cao nhất của Việt Nam cho thấy sự ủng hộ và sẵn sàng tham gia của Việt Nam vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình và phát triển. Đây cũng là việc cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác trên các vấn đề quốc tế trong nội hàm Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tầm vóc Thủ đô trong kỷ nguyên mới

10:39, 17/02/2026

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tầm vóc Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường

09:11, 17/02/2026

Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường

Từ khóa:

Đối tác chiến lược Việt Nam Hoa Kỳ hợp tác quốc tế hợp tác Việt Nam Hoa Kỳ

Đọc thêm

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio

Nhân dịp tham gia đoàn đại biểu cấp cao do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ

Nhân dịp tham gia đoàn công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, ngày 19/2 tại Washington D.C., Đại tướng Phan Văn Giang đã tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Elbridge A. Colby, trao đổi về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Nhân dịp tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C. theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, chiều tối 19/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ trong không khí đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước bên lề cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước bên lề cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Nhân dịp tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc gặp, trao đổi với nhiều nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ các nước, nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và tăng cường phối hợp tại các cơ chế, diễn đàn đa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với nguyên Thượng nghị sĩ Patrick Leahy

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với nguyên Thượng nghị sĩ Patrick Leahy

Chiều 19/2 theo giờ địa phương, trong thời gian dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với nguyên Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Patrick Leahy, người bạn thân thiết của Việt Nam, trao đổi về quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ trong giai đoạn mới.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Doanh nghiệp trước “luật chơi mới” về tiêu chuẩn xanh

eMagazine

Doanh nghiệp trước “luật chơi mới” về tiêu chuẩn xanh

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nâng cấp chính sách lao động trong kỷ nguyên Robot hình người

Nhân lực

2

Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng: Bước đột phá chiến lược trong kỷ nguyên mới

Tài chính

3

“Miền đất hứa” Nam Hải Phòng, không gian tăng trưởng mới

Đầu tư

4

Các tiêu chuẩn xanh dần trở thành “hộ chiếu thương mại” của thế kỷ 21

Kinh tế xanh

5

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy