Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng hướng tới tăng cường liên kết phát triển

Tại tọa đàm "Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng và tầm nhìn phát triển tỉnh Ninh Bình" do Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA)
tổ chức mới đây, các chuyên gia nhận định sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng
đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quy hoạch và tổ chức không
gian phát triển.
ĐỊNH HÌNH VAI TRÒ VÀ CẤU TRÚC PHÁT TRIỂN VÙNG
Phát biểu tại sự kiện, ông Trần
Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, cho biết vùng Đồng
bằng sông Hồng là một trong 6 vùng kinh tế - xã hội của cả nước. Sau hợp nhất,
vùng hiện gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Bắc
Ninh, Quảng Ninh.
Trong đó, Hà Nội được xác định là hạt nhân phát triển, giữ
vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Còn Hải Phòng, Quảng
Ninh, Ninh Bình cũng trở thành những cực tăng trưởng quan trọng, góp phần thúc
đẩy liên kết vùng.
Theo ông Chính, vùng Đồng bằng
sông Hồng là khu vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển chung
của cả nước. Với quy mô dân số lớn và tốc độ phát triển kinh tế cao, việc xây dựng
quy hoạch phát triển bền vững cho vùng Đồng bằng sông Hồng là yêu cầu cấp thiết.
Quy hoạch cần tính toán tổng thể các yếu tố như: đô thị, công nghiệp, hạ tầng
giao thông, quản lý tài nguyên và môi trường…
Nhấn mạnh đến chiến lược phát triển
hệ thống hạ tầng khung của vùng Đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh quy hoạch mới,
PGS.TS Lưu Đức Hải, Phó Chủ tịch VUPDA, cho rằng phát triển hạ tầng khung vùng Đồng
bằng sông Hồng hiện nay không thể chỉ bó hẹp trong xây dựng đường sá, cầu cống
thuần túy… mà trong bối cảnh mới, hạ tầng còn phải là “mạch máu” dẫn truyền những
giá trị văn hóa, biến di sản thành tài sản và chuyển hóa tài nguyên tri thức
thành động lực kinh tế.
Đồng quan điểm, TS.KTS Trương Văn
Quảng, Phó tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, đánh giá với diện tích 36.660km2, dân số 23,8 triệu người…, vùng Đồng bằng sông Hồng là trung
tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật quan trọng ở phía Bắc, đóng vai trò
là một trong các vùng động lực kinh tế lớn của cả nước.
Theo ông, với vị trí
chiến lược, hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao và công nghiệp phát
triển nhanh, vùng Đồng bằng sông Hồng được kỳ vọng sẽ hướng tới trở thành khu vực
văn minh, hiện đại, dẫn đầu về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...
TIẾP TỤC HOÀN THIỆN HẠ TẦNG
Từ góc độ thực tiễn, PGS.TS
Hoàng Vĩnh Hưng, Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia (VIUP,
Bộ Xây dựng), cho biết trong khoảng 10 năm trở lại đây, khu vực Đồng bằng sông
Hồng đã được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng và trở thành một trong những hệ thống tốt
nhất cả nước song vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đặc biệt là sự kết nối
giữa các khu vực trong vùng chưa thực sự đồng bộ.
Ngoài ra, Đồng bằng sông Hồng cũng
đang phải đối mặt với nhiều sức ép trong quá trình phát triển, bao gồm: sức ép
về dân số, đất đai và quá trình đô thị hóa. Vì vậy, thời gian tới cần chú trọng
nâng cao chất lượng phát triển đô thị nhằm bảo đảm quá trình phát triển diễn ra
theo hướng bền vững.
PGS.TS.KTS Nguyễn Vũ Phương, Phó
giám đốc Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng (Bộ Xây dựng), nhận định trong bối cảnh diện tích không lớn, nhưng dân số đông và nhu cầu phát triển rất
cao, các địa phương trong vùng cần xác định rõ định hướng phát triển phù hợp với
điều kiện và lợi thế của mình.
Ông đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự
liên kết vùng. Bởi Đồng bằng sông Hồng hiện có nhiều đơn vị hành chính với những
hoạt động phát triển đa dạng. Nếu thiếu sự liên kết chặt chẽ giữa các địa
phương, việc triển khai chính sách phát triển có thể gặp nhiều khó khăn và chưa
phát huy được tối đa nguồn lực của toàn vùng.
Đặc biệt, vùng Đồng bằng sông Hồng
còn là khu vực có nhiều nguy cơ chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với hiện tượng
lũ lụt và nước biển dâng… Do đó, trong quá trình quy hoạch và phát triển hạ tầng,
các địa phương cần tính toán đầy đủ yếu tố liên quan đến biến đổi khí hậu, đồng
thời xem xét kỹ hệ thống sông ngòi, giao thông và các tuyến hạ tầng lớn của khu
vực...
Trước thực tế này, KTS Trần Ngọc
Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị, cho rằng có 3 vấn đề lớn cần
được quan tâm trong định hướng phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng.
Đó là: Tổ
chức không gian phát triển theo mô hình đa trung tâm và tăng cường liên kết
vùng; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền
vững; phát huy bản sắc văn hóa và giá trị di sản như một nguồn lực cho phát triển.
Bên cạnh đó, việc phát triển hệ
thống hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường sắt và mạng lưới kết nối liên
vùng, cũng được xem là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.
Việc tăng cường kết nối giữa các đô thị, khu công nghiệp và trung tâm du lịch sẽ
góp phần mở rộng không gian phát triển của vùng trong tương lai.