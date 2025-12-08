Tổng Bí thư Tô Lâm: Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Kỷ niệm 80 năm truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 9, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận những đóng góp to lớn, đồng thời yêu cầu Quân khu tiếp tục củng cố nền quốc phòng toàn dân, nâng cao sức mạnh tổng hợp và huấn luyện thực chất để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sáng ngày 8/12/2025 tại thành phố Cần Thơ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945 – 10/12/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Cùng dự có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại biểu Quân đội Hoàng gia Campuchia.

DẤU ẤN 80 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG QUÂN KHU 9

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, nêu rõ lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã trưởng thành qua 80 năm xây dựng và chiến đấu, gắn liền với phong trào cách mạng sôi nổi của Nam Bộ.

Ngày 10/12/1945, Xứ ủy Nam Bộ quyết định thành lập Chiến khu 8 và Chiến khu 9 – tiền thân của Quân khu 9 ngày nay. Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự ra đời của lực lượng vũ trang khu vực Tây Nam Bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Trong kháng chiến chống ngoại xâm, lực lượng vũ trang Quân khu 9 kiên cường bám trụ, chiến đấu bảo vệ từng tấc đất quê hương, gắn bó máu thịt với nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long.

Sau ngày thống nhất đất nước, tháng 11/1976, Quân khu 8 và Quân khu 9 được hợp nhất, tạo thành Quân khu 9 hùng mạnh. Trên địa bàn trọng yếu phía Tây Nam của Tổ quốc, lực lượng vũ trang Quân khu đã cùng nhân dân hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định đời sống và tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam với tinh thần quốc tế trong sáng.

Bước vào giai đoạn xây dựng và phát triển mới, lực lượng vũ trang Quân khu 9 tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Quân khu triển khai hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy vai trò nòng cốt trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, phòng chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác chính sách, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ – người chiến sĩ miền Tây”.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những chiến công, thành tích to lớn của lực lượng vũ trang Quân khu 9 trong suốt chặng đường 80 năm. Tổng Bí thư nhấn mạnh: từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, Quân khu 9 luôn nhận được sự tin yêu, chở che của nhân dân. Truyền thống “quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu” là nguồn sức mạnh tinh thần xuyên suốt, được phát huy qua từng giai đoạn lịch sử.

Tổng Bí thư chúc mừng lực lượng vũ trang Quân khu 9 được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân – phần thưởng cao quý ghi nhận công lao đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

TĂNG CƯỜNG HUẤN LUYỆN THỰC CHẤT, CỦNG CỐ NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN CHIẾN LƯỢC

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ tình hình thế giới và khu vực đang có những diễn biến phức tạp, khó lường; thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống gia tăng, đặc biệt là tác động của biến đổi khí hậu đối với Đồng bằng sông Cửu Long. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Quân đội đặt ra yêu cầu mới đối với lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Tổng Bí thư đề nghị Quân khu 9 tiếp tục quán triệt tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; thực hiện hiệu quả các đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 9 lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 9. Ảnh: TTXVN

Lực lượng vũ trang Quân khu phải nắm chắc, dự báo đúng tình hình; chủ động tham mưu chiến lược cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo đảm giữ vững hòa bình, ổn định trên địa bàn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, coi xây dựng về chính trị là cơ sở nâng cao sức mạnh tổng hợp.

Quân khu cần đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; rèn luyện bản lĩnh, thể lực và trình độ kỹ - chiến thuật cho cán bộ, chiến sĩ; làm chủ vũ khí, trang bị mới, hiện đại; sẵn sàng chiến đấu trong mọi điều kiện và các hình thái chiến tranh mới.

Theo Tổng Bí thư, yêu cầu đặt ra là “huấn luyện thực chất, rèn luyện thực chất, tình huống thực chất” để có thể chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống. Đồng thời, Quân khu cần tăng cường năng lực khoa học – công nghệ trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và các thách thức an ninh phi truyền thống.

Cùng với đó, Tổng Bí thư yêu cầu thường xuyên làm tốt công tác dân vận, củng cố đoàn kết quân dân; gắn nhiệm vụ quốc phòng với phát triển kinh tế – xã hội; thực hiện hiệu quả các dự án kinh tế – quốc phòng trên địa bàn. Quân khu 9 phải là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp.

Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, cán bộ tham mưu chiến dịch có phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 9. Ảnh: TTXVN

Về nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, Tổng Bí thư yêu cầu Quân khu 9 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quân đội Hoàng gia Campuchia và các lực lượng quốc phòng trong khu vực; chủ động nắm tình hình, xử lý linh hoạt các vấn đề biên giới, biển đảo; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá, chia rẽ quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với Campuchia và các nước ASEAN.

Kỷ niệm 80 năm truyền thống là dấu mốc quan trọng để lực lượng vũ trang Quân khu 9 tiếp tục phấn đấu, lập nhiều thành tích mới. Tổng Bí thư tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang Quân khu 9 sẽ không ngừng trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho lực lượng vũ trang Quân khu 9, ghi nhận những đóng góp to lớn của đơn vị trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển.