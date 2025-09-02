Thứ Ba, 02/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Bộ trưởng Phan Văn Giang tiếp lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đội các nước

Đỗ Như

02/09/2025, 09:43

Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước, xây dựng lòng tin chiến lược, cùng nhau ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống...

Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: TTXVN.
Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Chiều ngày 1/9/2025, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đội các nước Cuba, Nga, Campuchia, Belarus, Kazakhstan.

Nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đội các nước đã tới Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định đây là minh chứng sinh động cho tình cảm hữu nghị, hợp tác, gắn bó giữa đất nước, nhân dân, Quân đội các nước với đất nước, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam...

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 nhằm khơi dậy sức mạnh tinh thần và ý chí tự lực, tự cường của toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; là dịp để nhân dân cả nước và kiểu bào ở nước ngoài hướng về cội nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó.

Đây cũng là dịp để Việt Nam tôn vinh, tri ân bạn bè quốc tế đã đồng hành, ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời tôn vinh những giá trị chung về độc lập, tự do và hòa bình.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh những năm gần đây, đối ngoại quốc phòng Việt Nam không ngừng được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Việt Nam đã thiết lập quan hệ quốc phòng với hơn 100 quốc gia, tham gia tích cực vào các cơ chế đa phương và đóng góp thực chất cho hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Những kết quả đó góp phần củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác, đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực, thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Bộ Quốc phòng các nước đã luôn đồng hành, ủng hộ và hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam, chân thành cảm ơn Bộ Quốc phòng các nước Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia đã cử khối quân nhân sang tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm, góp phần vào thành công chung của Lễ kỷ niệm.

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Seiha đã nhận lời mời tham dự và cử khối quân nhân Quân đội Hoàng gia Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm.

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ của Campuchia và bạn bè quốc tế, nhân dân tiến bộ trên thế giới đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam.

Việc Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng Tượng đài tri ân các chiến sĩ Campuchia cùng các nước bạn bè (Liên Xô cũ, Cuba, Trung Quốc và Lào) tiếp tục là minh chứng rõ nét quan hệ gắn bó, tình cảm tốt đẹp giữa hai nước, hai quân đội. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp nhằm triển khai hiệu quả trong Nghị định Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025 - 2029 và kế hoạch hợp tác hàng năm giữa hai Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Tea Seiha chúc mừng Việt Nam tổ chức sự kiện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; bày tỏ ấn tượng về tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam; khẳng định sự coi trọng trong quan hệ hai nước, hai quân đội; đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất...

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, trong bối cảnh thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, da dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước, xây dựng lòng tin chiến lược, cùng nhau ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba bày tỏ lời cảm ơn về lời mời tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam.

Thượng tướng Álvaro López Miera khẳng định đây là vinh dự lớn khi được cùng chia sẻ khoảnh khắc lịch sử, tượng trưng cho lòng dũng cảm, quyết tâm và tinh thần bất khuất của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất và hạnh phúc dân tộc.

Sự kiện trọng đại này là sự ghi nhận những hy sinh, công lao to lớn của các anh hùng đã làm nên tự do, thống nhất đất nước. Thượng tướng Álvaro López Miera nhấn mạnh đây cũng là dịp để hai nước tiếp tục khẳng định cam kết về tình hữu nghị, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau giữa các dân tộc...

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước

20:00, 01/09/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước

Đoàn Ban Lãnh đạo Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á thăm, làm việc và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

09:51, 01/09/2025

Đoàn Ban Lãnh đạo Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á thăm, làm việc và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

21:13, 31/08/2025

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

