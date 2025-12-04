Tổng Bí thư Tô Lâm: Quân đội hành động theo phương châm “5 vững” thành thước đo kết quả

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ khắc ghi khẩu hiệu: chính trị vững - kỷ luật vững - công nghệ vững - nghệ thuật quân sự vững - đời sống bộ đội vững, biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, tiêu chí rèn luyện, thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Sáng 4/12 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 15 đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Ảnh: QĐND

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị. Tham dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban Đảng, các Ủy viên Quân ủy Trung ương và lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Năm 2025, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng; giữ vững thế chủ động, xử lý linh hoạt các tình huống; triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; đẩy mạnh xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo; điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; thực hiện hiệu quả các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đạt nhiều dấu ấn; công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội đạt kết quả quan trọng.

Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh toàn quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Năm 2026 – năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng – khối lượng công việc rất lớn, gắn với tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp; là năm đầu thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội hiện đại, nền quốc phòng toàn dân hiện đại.

Tổng Bí thư yêu cầu quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội trong tham mưu chiến lược, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; nâng cao năng lực dự báo, tham mưu đối sách; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng; tăng cường phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các ban, bộ, ngành, địa phương.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng được yêu cầu lãnh đạo tốt công tác tư tưởng trong Quân đội; xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần vững chắc cho bộ đội; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bổ sung và triển khai “Bộ tiêu chí xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại”; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng cường bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; nâng cao đời sống bộ đội.

Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục mở rộng và nâng tầm hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng; tạo lập cân bằng chiến lược với các đối tác lớn; tham gia hiệu quả các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Về công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội, Tổng Bí thư yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội hiện đại; quán triệt các quy định của Bộ Chính trị và chuẩn bị tốt cho Đại hội XIV của Đảng.

Để toàn quân vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hành động theo phương châm 5 vững (đó là “chính trị vững - kỷ luật vững - công nghệ vững - nghệ thuật quân sự vững - đời sống bộ đội vững”). Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ khắc ghi khẩu hiệu này, biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành tiêu chí rèn luyện, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới; tin tưởng năm 2026, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ, tạo tiền đề vững chắc để hiện thực hóa các mục tiêu, chủ trương, quyết sách mà Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII đã đề ra.