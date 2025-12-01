Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 01/12/2025
Việt An
01/12/2025, 15:05
Trưa 1/12, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác hai bên...
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, trưa 1/12, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác.
Các văn kiện hợp tác gồm có Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào; Thỏa thuận giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về xây dựng dự án Trung tâm Chỉ huy Bộ Công an Lào; Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào về dự án xây dựng tuyến đường hữu nghị Việt Nam-Lào.
Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào giai đoạn 2026-2030; Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào giai đoạn 2026-2030; Bản ghi nhớ về hợp tác các hoạt động ngân hàng trọng tâm giai đoạn 2026-2030; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào về phát triển chuỗi liên kết công nghiệp giữa Việt Nam và Lào.
Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào giai đoạn 2026-2030.
Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam và tỉnh Houaphanh, Lào; Biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh biên giới giữa Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Việt Nam và Ủy ban Chính quyền tỉnh Sekong, Lào giai đoạn 2026-2030.
Thời gian gần đây, bên cạnh việc tăng cường hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh, hai bên cũng nỗ lực nâng tầm, tạo đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ về hợp tác kinh tế, đặc biệt là triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm kết nối hai nền kinh tế, đặc biệt là về giao thông (gồm cả đường cao tốc, đường sắt), về năng lượng, thương mại, đầu tư, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.
Hợp tác thương mại-đầu tư tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực với kim ngạch 10 tháng đầu năm 2025 đạt gần 2,5 tỷ USD, tăng 50,4% so với năm 2024, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Lào, hướng tới mục tiêu 5 tỷ USD và phấn đấu đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới.
Về đầu tư, Việt Nam hiện có 274 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký hơn 5,8 tỷ USD.
Một số dự án kết nối cơ sở hạ tầng giao thông đưa vào sử dụng là những bước tiến mới về liên kết chiến lược không gian phát triển, góp phần đưa hai nước cùng phát triển trong tương lai không xa.
Các lĩnh vực hợp tác khác như giáo dục-đào tạo, văn hóa, giao thông-vận tải, năng lượng, nông nghiệp… tiếp tục được quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả khích lệ.
Giao lưu nhân dân và hợp tác các địa phương hai nước ngày càng mở rộng, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã khoanh định cơ bản, đầy đủ các khu vực mỏ có khoáng sản để tổ chức quản lý chặt chẽ; dự kiến ban hành chiến lược quốc gia về đất hiếm vào đầu năm 2026.
Đây là chuyến thăm thứ 6 tới Việt Nam của Quốc vương Brunei, góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương ngày càng thực chất, hiệu quả...
Thủ tướng vừa ban hành Kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, chuẩn bị trước khi Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, với các hoạt động đồng bộ về tuyên truyền, tập huấn và rà soát pháp lý trên toàn quốc…
Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, hai bên dự kiến sẽ ký một số văn kiện hợp tác quan trọng, tạo hành lang pháp lý, mở ra những định hướng hợp tác mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước và lợi ích chung của hai dân tộc...
Ngày đầu tiên của tháng 12, nhiều điểm đo tại Hà Nội ghi nhận AQI ở mức đỏ (xấu), tiệm cận tím (rất kém), cảnh báo rủi ro sức khỏe nghiêm trọng. Trước đó, sáng ngày 30/11, một số điểm ghi nhận chỉ số AQI tăng nhanh lên ngưỡng rất kém (mức tím-200), thậm chí có lúc lên tới 212…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: