Tổng thống Trump lên tiếng khi giá dầu nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng

Giá dầu thô thế giới sáng nay (9/3) vượt mốc 100 USD/thùng, khi các nước sản xuất dầu lớn ở khu vực Trung Đông cắt giảm mạnh sản lượng do eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa giữa chiến sự leo thang và lan rộng. Tuy nhiên, cú nhảy này của giá dầu dường như không khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump lo lắng nhiều.

Lúc gần 8h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng 16,79 USD/oz, tương đương tăng 18,16%, so với mức đóng cửa tuần trước, đạt 109,52 USD/thùng.

Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 18,79 USD/thùng, tương đương tăng 20,63%, đạt 109,65 USD/thùng - theo dữ liệu từ hãng tin CNBC.

Cú tăng này diễn ra sau khi giá dầu WTI tăng 35% trong tuần trước, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất kể từ khi hợp đồng tương lai của loại dầu này bắt đầu được giao dịch vào năm 1983. Lần gần đây nhất giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng là khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra vào năm 1982.

Sau khi mốc giá 100 USD/thùng xuất hiện, vào tối Chủ nhật (8/3) theo giờ Mỹ, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng việc “giá dầu tăng trong ngắn hạn” là một “cái giá phải trả rất nhỏ” để tiêu diệt nguy cơ hạt nhân ở Iran. “Chỉ có những kẻ ngốc mới nghĩ khác!” ông Trump viết.

Hôm thứ Sáu, Kuwait - nước sản xuất dầu lớn thứ năm trong Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) - tuyên bố cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô và sản phẩm lọc dầu do “những mối đe dọa từ Iran đối với sự lưu thông an toàn của tàu bè qua eo biển Hormuz”.

Tập đoàn dầu khí quốc doanh Kuwait Petroleum Corporation không đưa ra chi tiết của việc cắt giảm sản lượng. Trong tháng 1/2026, sản lượng dầu của Kuwait là khoảng 2,6 triệu thùng/ngày.

Sản lượng dầu thô của Iraq, nước sản xuất dầu lớn thứ hai trong OPEC, cũng đã giảm chóng mặt. Sản lượng từ ba mỏ dầu chính ở khu vực miền Nam của nước này đã giảm 70%, còn 1,3 triệu thùng/ngày - theo tiết lộ của giới chức ngành dầu khí Iraq với hãng tin Reuters. Trước khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra, những mỏ dầu này có sản lượng khoảng 4,3 triệu thùng/ngày.

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), nước sản xuất dầu lớn thứ ba trong OPEC, hôm thứ Bảy cho biết đang “thận trọng quản lý mức sản lượng khai thác dầu ngoài khơi để xử lý các yêu cầu về lưu trữ”.

Theo hãng tin CNBC, các nước Vùng Vịnh phải cắt giảm sản lượng vì đang hết chỗ trữ dầu, do dầu khai thác được không thể vận chuyển xuất khẩu trong lúc eo Hormuz đóng cửa. Các hãng vận chuyển không muốn đi qua Hormuz vào lúc này vì lo sẽ bị Iran tấn công. Eo biển này là nơi 20% tổng lượng dầu mà thế giới tiêu thụ lưu thông qua.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Đến hiện tại, hầu như chưa có tín hiệu nào cho thấy cuộc xung đột sẽ sớm xuống thang. Tổng Thống Trump tuyên bố Mỹ “đã thắng”, trong khi phía Iran tuyên bố có thể chiến đấu trong 6 tháng. Một số nguồn tin cho biết Iran đã đưa con trai của đại giáo chủ Ali Khamenei - người đã chết trong ngày đầu tiên khi Mỹ và Israel tấn công Iran - lên làm nhà lãnh đạo tối cao mới của nước này.

Phát biểu ngày Chủ nhật, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright nói giao thông qua eo Hormuz sẽ được nối lại sau khi Mỹ tiêu diệt khả năng của Iran trong việc đe dọa tàu chở dầu đi qua khu vực này.

“Sẽ không lâu nữa, chúng ta sẽ thấy giao thông qua eo biển Hormuz trở lại bình thường hơn. Bây giờ, mọi thứ ở đó chưa bình thường. Việc trở lại bình thường sẽ cần thời gian, nhưng không đến mức vài tháng, mà chỉ vài tuần thôi”, ông Wright nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNN.

Mối lo giá dầu tăng cao ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế đã khiến các thị trường chứng khoán châu Á bán tháo ngay khi vừa mở cửa phiên sáng nay.

Chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Nhật Bản giảm gần 6,3% lúc 8h15 theo giờ Việt Nam. Cùng thời điểm, chỉ số ASX 200 của chứng khoán Australia sụt gần 4%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 6,5%.

Tại thị trường Nhật, cổ phiếu tập đoàn đầu tư công nghệ Softbank giảm gần 10%. Các cổ phiếu chip như Advantest và Lasertec cũng cắm đầu rơi, ghi nhận mức giảm tương ứng hơn 10% và 9%.

Trên thị trường Hàn Quốc, cổ phiếu hãng công nghệ Samsung Electronics “bốc hơi” 8,4%, cổ phiếu hãng chip Hynix sụt 9,2%.