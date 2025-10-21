Thứ Tư, 22/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

TP. Hồ Chí Minh: Quy định về việc tiếp nhận, nuôi dưỡng công dân Việt Nam bị nước ngoài trục xuất về

Song Hoàng

21/10/2025, 15:37

Công dân Việt Nam bị trục xuất, trao trả cho thành phố sẽ được thành phố chăm sóc, nuôi dưỡng không quá 90 ngày. Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà không thể đưa đối tượng trở về gia đình, cộng đồng, cơ quan quản lý cấp trên của cơ sở phối hợp các đơn vị liên quan xem xét, quyết định giải pháp phù hợp theo quy định...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài bị trục xuất, trao trả về Thành phố.

Theo đó, đối tượng tiếp nhận là công dân Việt Nam ở nước ngoài bị trục xuất, trao trả về TP.Hồ Chí Minh nhưng không có nơi cư trú rõ ràng, không có điều kiện chủ động về chỗ ở, không có người bảo lãnh, được tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập của Thành phố.

Đơn vị tiếp nhận là các cơ sở do Sở Y tế quản lý gồm: Trung tâm Hỗ trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã hội và Giáo dục dạy nghề thiếu niên Thành phố, Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương (cơ sở 2), Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội (cơ sở 4); các cơ sở do Lực lượng thanh niên xung phong Thành phố quản lý gồm: Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, Làng Thiếu niên Thủ Đức; các cơ sở do Công an Thành phố quản lý, gồm: Cơ sở lưu trú của Công an Thành phố, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, Cơ sở cai nghiện ma túy số 3; các cơ sở trợ giúp xã hội khác do Sở Y tế xem xét lựa chọn theo chức năng, nhiệm vụ.

Theo quyết định nêu trên, công dân bị trục xuất sẽ được thành phố tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng không quá 90 ngày. Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà không thể đưa đối tượng trở về gia đình, cộng đồng thì cơ quan quản lý cấp trên của cơ sở phối hợp các đơn vị liên quan xem xét, quyết định giải pháp phù hợp theo quy định.

Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng: thực hiện theo quy định hiện hành về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Hà Nội thí điểm phương án chi trả an sinh xã hội

08:33, 18/08/2025

Hà Nội thí điểm phương án chi trả an sinh xã hội

Báo chí đồng hành vì mục tiêu an sinh

07:00, 19/06/2025

Báo chí đồng hành vì mục tiêu an sinh

Dấu ấn nổi bật lĩnh vực lao động, an sinh xã hội trong năm 2024

23:19, 28/12/2024

Dấu ấn nổi bật lĩnh vực lao động, an sinh xã hội trong năm 2024

Đọc thêm

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Trong 3 ngày 19 - 21/10, Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Long do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Văn Hẳn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ đồng bào tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh bị thiệt hại do bão số 10 và 11 gây ra.

Khởi tố nữ giám đốc công ty sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả

Khởi tố nữ giám đốc công ty sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả

Từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, Công ty An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trị giá khoảng 75 tỷ đồng, tiêu thụ cho các đại lý và khách hàng tại Nghệ An và nhiều địa phương miền Trung như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên...

Thay mới Danh mục mã đối tượng khám bệnh làm căn cứ thanh toán bảo hiểm y tế

Thay mới Danh mục mã đối tượng khám bệnh làm căn cứ thanh toán bảo hiểm y tế

Bộ Y tế vừa có Quyết định 3276/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục mã đối tượng đến khám, chữa bệnh và mã nhiên liệu phục vụ việc gửi dữ liệu điện tử chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế...

Đầu tư hơn 8.000 tỷ mở rộng Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Đầu tư hơn 8.000 tỷ mở rộng Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Một số đoạn Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sẽ được nâng cấp từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, với bề rộng nền đường từ 20,5 - 30 m...

Đồng Nai: Hơn 3,8 triệu người đã tham gia bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

Đồng Nai: Hơn 3,8 triệu người đã tham gia bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2025, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết cần phát triển thêm hơn 470.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thu hơn 9.000 tỷ đồng và giảm tỷ lệ chậm đóng xuống dưới 1,7%. Đây được xem là nhiệm vụ rất khó khăn...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Phần Lan

Tiêu điểm

2

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong kỷ nguyên số

Thị trường

3

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb

Tiêu điểm

4

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Dân sinh

5

Phân định thẩm quyền, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động lập pháp

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy