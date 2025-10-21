TP. Hồ Chí Minh: Quy định về việc tiếp nhận, nuôi dưỡng công dân Việt Nam bị nước ngoài trục xuất về

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Song Hoàng
21/10/2025, 15:37
Công dân Việt Nam bị trục xuất, trao trả cho thành phố sẽ được thành phố chăm sóc, nuôi dưỡng không quá 90 ngày. Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà không thể đưa đối tượng trở về gia đình, cộng đồng, cơ quan quản lý cấp trên của cơ sở phối hợp các đơn vị liên quan xem xét, quyết định giải pháp phù hợp theo quy định...
UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài bị trục xuất, trao trả về Thành phố.
Theo đó, đối tượng tiếp nhận là công dân Việt Nam ở nước ngoài bị trục xuất, trao trả về TP.Hồ Chí Minh nhưng không có nơi cư trú rõ ràng, không có điều kiện chủ động về chỗ ở, không có người bảo lãnh, được tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập của Thành phố.
Đơn vị tiếp nhận là các cơ sở do Sở Y tế quản lý gồm: Trung tâm Hỗ trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã hội và Giáo dục dạy nghề thiếu niên Thành phố, Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương (cơ sở 2), Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội (cơ sở 4); các cơ sở do Lực lượng thanh niên xung phong Thành phố quản lý gồm: Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, Làng Thiếu niên Thủ Đức; các cơ sở do Công an Thành phố quản lý, gồm: Cơ sở lưu trú của Công an Thành phố, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, Cơ sở cai nghiện ma túy số 3; các cơ sở trợ giúp xã hội khác do Sở Y tế xem xét lựa chọn theo chức năng, nhiệm vụ.
Theo quyết định nêu trên, công dân bị trục xuất sẽ được thành phố tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng không quá 90 ngày. Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà không thể đưa đối tượng trở về gia đình, cộng đồng thì cơ quan quản lý cấp trên của cơ sở phối hợp các đơn vị liên quan xem xét, quyết định giải pháp phù hợp theo quy định.
Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng: thực hiện theo quy định hiện hành về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: