Thứ Hai, 18/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics
Quizz
Interactive

Liên hệ

Tòa soạn
Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Tài chính

Chứng khoán

Kinh tế số

Hạ tầng

Bất động sản

Thị trường

Thế giới

Doanh nghiệp

Ấn phẩm

Multimedia

Đầu tư

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Hà Nội thí điểm phương án chi trả an sinh xã hội

Thu Hằng

18/08/2025, 08:33

Việc thí điểm chi trả an sinh xã hội tại Hà Nội sẽ được thực hiện từ năm 2025, với 2 hình thức thanh toán là bằng tiền mặt và qua tài khoản ngân hàng/các phương thức không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật, hệ thống Kho bạc nhà nước...

Chi trả chế độ an sinh xã hội cho người dân tại Hà Nội. Ảnh: TH.
Chi trả chế độ an sinh xã hội cho người dân tại Hà Nội. Ảnh: TH.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Quyết định số 4235/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Phương án thí điểm chi trả an sinh xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội".

Đề án được phê duyệt với mục tiêu xây dựng phương án thí điểm chi trả an sinh xã hội và mức hỗ trợ chi trả an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, nhằm mục đích đảm bảo thực hiện theo đúng chủ trương của Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Đồng thời, phù hợp với thực tiễn chi trả an sinh xã hội hiện nay trên địa bàn thành phố, cũng như góp phần đảm bảo nhu cầu đời sống của đối tượng an sinh xã hội trên địa bàn.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ năm 2025, cho đến khi có mức quy định về mức chi phí chi trả cho tổ chức dịch vụ chi trả được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số tiền chi trả chế độ trợ cấp, phụ cấp cho người thụ hưởng do Trung ương ban hành.

Đối tượng an sinh xã hội là những người có công với đất nước, người yếu thế như người già, người khuyết tật, sức khỏe yếu, khó khăn về nhận thức. Do đó, Nhà nước cần có cơ chế hỗ trợ tối đa để đảm bảo tâm lý và đời sống cho đối tượng.

Nội dung thí điểm có 2 hình thức thanh toán. Trong đó, hình thức bằng tiền mặt áp dụng đối với đối tượng bất khả kháng và đối tượng chưa đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản.

Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (qua tài khoản ngân hàng/các phương thức không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật/hệ thống Kho bạc nhà nước), áp dụng với đối tượng an sinh xã hội đã mở tài khoản và đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản.

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội giao Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường đối với các nội dung liên quan đến đối tượng thuộc phạm vi quản lý trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

Sở Nội vụ cũng chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tham mưu trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết đặc thù quy định về mức kinh phí hỗ trợ chi trả an sinh xã hội trong quá trình thực hiện Đề án, hoàn thành trước 31/12/2025.

Sở Y tế hướng dẫn thực hiện đối với đối với nhóm đối tượng y tế quản lý. Sở Tài chính cân đối ngân sách, bố trí kinh phí thực hiện. Kho bạc Nhà nước khu vực I xây dựng quy trình thanh toán trực tiếp tới tài khoản đối tượng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, tăng cường kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Đề án trong phạm vi quản lý.

Từ khóa:

an sinh chi trả an sinh qua tài khoản dân sinh Hà Nội trợ cấp Vneconomy

Đọc thêm

Cập nhật kỹ năng AI trong chăm sóc sức khỏe cho cán bộ y tế Thanh Hóa

Cập nhật kỹ năng AI trong chăm sóc sức khỏe cho cán bộ y tế Thanh Hóa

Khóa tập huấn “Cơ hội AI dành cho nhân viên y tế” với sự góp mặt của gần 400 cán bộ y tế và giảng viên tại Thanh Hoá. Khóa học mang đến kiến thức, kỹ năng sử dụng AI trong công tác khám chữa bệnh, giảng dạy, nghiên cứu và quản lý ngành y...

Thanh Hóa bắt, tiêu hủy gần 1,2 tấn côn trùng, động vật bốc mùi chuẩn bị bán làm thực phẩm

Thanh Hóa bắt, tiêu hủy gần 1,2 tấn côn trùng, động vật bốc mùi chuẩn bị bán làm thực phẩm

Lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn côn trùng và động vật dùng làm thực phẩm đã qua sơ chế, đóng gói sẵn, song đã bốc mùi hôi thối và không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc...

Chuyên gia khoa học công nghệ sắp được miễn thuế, hưởng nhiều ưu đãi

Chuyên gia khoa học công nghệ sắp được miễn thuế, hưởng nhiều ưu đãi

Chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền thưởng, thu nhập theo hợp đồng lao động. Họ cũng sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà, phương tiện đi lại trong thời gian làm chuyên gia, theo đề xuất của Bộ Nội vụ…

Hà Nội thí điểm phương án chi trả an sinh xã hội

Hà Nội thí điểm phương án chi trả an sinh xã hội

Việc thí điểm chi trả an sinh xã hội tại Hà Nội sẽ được thực hiện từ năm 2025, với 2 hình thức thanh toán là bằng tiền mặt và qua tài khoản ngân hàng/các phương thức không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật, hệ thống Kho bạc nhà nước...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025 phát hành ngày 18/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: