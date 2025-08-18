Hà Nội thí điểm phương án chi trả an sinh xã hội

Việc thí điểm chi trả an sinh xã hội tại Hà Nội sẽ được thực hiện từ năm 2025, với 2 hình thức thanh toán là bằng tiền mặt và qua tài khoản ngân hàng/các phương thức không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật, hệ thống Kho bạc nhà nước...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Quyết định số 4235/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Phương án thí điểm chi trả an sinh xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội".

Đề án được phê duyệt với mục tiêu xây dựng phương án thí điểm chi trả an sinh xã hội và mức hỗ trợ chi trả an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, nhằm mục đích đảm bảo thực hiện theo đúng chủ trương của Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Đồng thời, phù hợp với thực tiễn chi trả an sinh xã hội hiện nay trên địa bàn thành phố, cũng như góp phần đảm bảo nhu cầu đời sống của đối tượng an sinh xã hội trên địa bàn.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ năm 2025, cho đến khi có mức quy định về mức chi phí chi trả cho tổ chức dịch vụ chi trả được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số tiền chi trả chế độ trợ cấp, phụ cấp cho người thụ hưởng do Trung ương ban hành.

Đối tượng an sinh xã hội là những người có công với đất nước, người yếu thế như người già, người khuyết tật, sức khỏe yếu, khó khăn về nhận thức. Do đó, Nhà nước cần có cơ chế hỗ trợ tối đa để đảm bảo tâm lý và đời sống cho đối tượng.

Nội dung thí điểm có 2 hình thức thanh toán. Trong đó, hình thức bằng tiền mặt áp dụng đối với đối tượng bất khả kháng và đối tượng chưa đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản.

Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (qua tài khoản ngân hàng/các phương thức không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật/hệ thống Kho bạc nhà nước), áp dụng với đối tượng an sinh xã hội đã mở tài khoản và đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản.

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội giao Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường đối với các nội dung liên quan đến đối tượng thuộc phạm vi quản lý trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

Sở Nội vụ cũng chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tham mưu trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết đặc thù quy định về mức kinh phí hỗ trợ chi trả an sinh xã hội trong quá trình thực hiện Đề án, hoàn thành trước 31/12/2025.

Sở Y tế hướng dẫn thực hiện đối với đối với nhóm đối tượng y tế quản lý. Sở Tài chính cân đối ngân sách, bố trí kinh phí thực hiện. Kho bạc Nhà nước khu vực I xây dựng quy trình thanh toán trực tiếp tới tài khoản đối tượng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, tăng cường kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Đề án trong phạm vi quản lý.